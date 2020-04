ΗΠΑ: Βοήθεια 500.000 δολ. στην Ελλάδα για την προστασία των προσφύγων από τον κορωνοϊό

Οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα που θα αγγίξει το ποσό των 500.000 δολαρίων, θα εκταμιεύσουν το επόμενο διάστημα οι ΗΠΑ προκειμένου να στηρίξουν τις προσπάθειες που καταβάλει η χώρα μας για την προφύλαξη των προσφύγων και των μεταναστών από τον κορονοϊό.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστηρίξουν την Ελλάδα για να αντιμετωπίσουν μαζί αυτή την παγκόσμια κρίση» έγραψε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ στο Twitter. Επίσης, έκανε γνωστό ότι είχε σχετική συζήτηση μέσα στην εβδομάδα με τον αναπληρωτή υπουργό Μετανάστευσης Γιώργο Κουμουτσάκο.

«Εκφράζουμε την εκτίμησή μας για την ανθρωπιστική βοήθεια που προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της μετανάστευσης και του COVID19. Μια πολύ ευπρόσδεκτη πράξη αλληλεγγύης από τον αμερικανικό λαό σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για όλους. Ευχαριστώ πολύ τον Τζέφρι Πάιατ και τον Μάθιου Πάλμερ (βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές Υποθέσεις των ΗΠΑ) για την ενεργή υποστήριξή τους», σημείωσε στο Τwitter ο Γιώργος Κουμουτσάκος παραθέτοντας την ανάρτηση του Αμερικανού πρέσβη.

Όπως σημειώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η νέα βοήθεια στηρίζεται στα θεμέλια της υπάρχουσας αμερικανικής υποστήριξης για την Ελλάδα, η οποία ανέρχεται συνολικά σε περισσότερα από 202 εκατ. δολάρια μέσα στα τελευταία 20 χρόνια, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 1,8 εκατ. δολαρίων σε υγειονομική βοήθεια.

Η βοήθεια που θα λάβει η χώρα μας αποτελεί μέρος μιας παγκόσμιας εκστρατείας που οργανώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ο Οργανισμός Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID) για την παροχή έκτακτης υγειονομικής, ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας, η οποία θα στηρίξει κρίσιμες δραστηριότητες για τον έλεγχο της εξάπλωσης της ασθένειας.

