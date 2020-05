ΗΠΑ: Οι αεροπορικές εταιρείες στηρίζουν τις θερμομετρήσεις επιβατών

Η εμπορική ένωση αεροπορικών εταιρειών Airlines for America ανακοίνωσε χθες ότι στηρίζει την πρόταση του αμερικανικού ομοσπονδιακού οργανισμού TSA – που είναι επιφορτισμένος με την ασφάλεια των μεταφορών – για έλεγχο θερμοκρασιών των επιβατών και των πελατών που έρχονται σε επαφή με τους εργαζομένους, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Η Airlines for America, που εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες αμερικανικές αερογραμμές, ανάμεσά τους την American Airlines, United Airlines, την Delta Air Lines και την Southwest Airlines, τόνισε πως οι έλεγχοι «θα προσθέσουν ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας για τους επιβάτες καθώς και για τους εργαζομένους των αεροπορικών εταιρειών και των αεροδρομίων. Οι θερμομετρήσεις θα παρέχουν επίσης επιπλέον δημόσια εμπιστοσύνη που είναι κρίσιμη για την επαναλειτουργία των αεροπορικών ταξιδιών και της εθνικής μας οικονομίας».

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε χθες ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση για το αν θα δοθεί εντολή για ελέγχους, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένων συνομιλιών μεταξύ κυβερνητικών υπηρεσιών και αεροπορικών εταιρειών και πρόσθεσε ότι μια απόφαση μπορεί ενδεχομένως να ληφθεί το νωρίτερο την επόμενη εβδομάδα.

Μια πιθανή δρομολόγηση θα ήταν ένα πιλοτικό σχέδιο ή να ξεκινήσουν αρχικά θερμομετρήσεις στα μεγαλύτερα αεροδρόμια των ΗΠΑ. Παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το τι θα κάνει η κυβέρνηση εάν κάποιος έχει υψηλή θερμοκρασία και δεν του επιτραπεί να επιβιβαστεί σε μια πτήση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι οι έλεγχοι θερμοκρασίας δεν θα εξαλείψουν τον κίνδυνο κρουσμάτων του κορονοϊού, αλλά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για άτομα που δεν αισθάνονταν καλά να ταξιδέψουν.

Ο επικεφαλής της TSA, Ντέιβιντ Πεκόουσκι είπε στους εργαζομένους κατά τη διάρκεια συνάντησης την Τετάρτη ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση σχετικά με τους πιθανούς ελέγχους θερμοκρασίας των επιβατών στα αεροδρόμια και ότι παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το πού θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τέτοιοι έλεγχοι και ποια υπηρεσία θα μπορούσε να τους εκτελέσει.

«Είναι μια συζήτηση που συνεχίζεται εδώ και αρκετές εβδομάδες», είπε.

Η αεροπορική εταιρεία Frontier ανέφερε την Πέμπτη ότι θα ξεκινήσει θερμομετρήσεις σε όλους τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος την 1η Ιουνίου και θα απαγορεύσει την επιβίβαση σε οποιονδήποτε με θερμοκρασία πάνω από 38 βαθμούς Κελσίου.

Η απόφαση, η πρώτη μεταξύ των μεγαλύτερων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ, ακολουθεί την εντολή για κάλυμμα προσώπου για όλους τους επιβάτες και τις εντεινόμενες διαδικασίες καθαρισμού για την αντιμετώπιση των ανησυχιών που προκαλεί η πανδημία.

Η Airlines for America τόνισε ότι η πραγματοποίηση ελέγχων θερμοκρασίας από την TSA «θα διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες τυποποιούνται».

Η στήριξη του μέτρου έρχεται εν μέσω ενδείξεων μιας περιορισμένης ανάκαμψης του κλάδου των αερομεταφορών από τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Την Παρασκευή, η TSA εξέτασε 215.444 άτομα σε σημεία ελέγχου αεροδρομίων, την πρώτη φορά που ο αριθμός ξεπέρασε τις 200.000 από τις 26 Μαρτίου. Ωστόσο, αυτό εξακολουθεί να είναι ένα κλάσμα των 2,6 εκατομμυρίων που πέρασαν τους ελέγχους των αεροδρομίων την αντίστοιχη ημέρα του προηγούμενου έτους.