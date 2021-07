Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα έχει συνομιλίες με την καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ στον Λευκό Οίκο την ερχόμενη Πέμπτη, σε μια συνάντηση που έχει στόχο να επαναβεβαιώσει «τον βαθύ και αδιάκοπο» δεσμό μεταξύ των δύο συμμάχων του NATO, όπως και την αντιμετώπιση κάποιων τομέων διαφωνίας, ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, ο Λευκός Οίκος.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι διευκρίνισε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για τις επιθέσεις λυτρισμικού που έπληξαν εταιρείες στις ΗΠΑ και στον κόσμο, όπως και για τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2 από την Ρωσία στη Γερμανία, στον οποίο αντιτίθεται η Ουάσινγκτον. Η Ψάκι πρόσθεσε ότι θα είναι μια «επίσημη επίσκεψη εργασίας» που αποσκοπεί στην ενίσχυση της σύμπραξης μεταξύ των δύο χωρών και στην εξεύρεση τρόπων για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη της Μέρκελ στην Ουάσινγκτον από τον Ιανουάριο που ανέλαβε προεδρικά καθήκοντα ο Μπάιντεν. Η Μέρκελ, η οποία διανύει την τέταρτη θητεία της στην καγκελαρία, έχει δηλώσει ότι θα αποχωρήσει μετά τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου στη Γερμανία.

Η Ψάκι σημείωσε ότι ο Μπάιντεν εξακολουθεί να θεωρεί τον ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγό Nord Stream 2 μια «κακή συμφωνία», αλλά δεν διευκρίνισε αν θα μπορέσει να επιτευχθεί συμφωνία που θα αποτρέψει την επαναφορά των αμερικανικών δασμών, οι οποίοι ανεστάλησαν προσωρινά, στην Nord Stream 2 AG, την γερμανική εταιρεία που βρίσκεται πίσω από τον αγωγό, και τον επικεφαλής της.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών συμπέρανε τον Μάιο ότι η δραστηριότητα της εταιρείας και του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της Ματίας Βάρνιγκ, που είναι σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, επιδέχεται κυρώσεις. Ωστόσο ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ήρε άμεσα τις κυρώσεις αυτές, λέγοντας ότι αυτό ήταν προς το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ.

Ο Μπάιντεν έχει δηλώσει ότι θέλει να βελτιώσει τις σχέσεις με τη Γερμανία, έναν σύμμαχο που χρειάζεται για να συμβάλει στην αντιμετώπιση ευρύτερων ζητημάτων, μεταξύ των οποίων η κλιματική αλλαγή, η οικονομική ανάκαμψη και οι σχέσεις με το Ιράν και την Κίνα.

Γερμανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ελπίζουν σε επίλυση του ζητήματος ως τον Αύγουστο και ότι η συνάντηση Μπάιντεν-Μέρκελ μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην επίτευξη συμφωνίας.

Το Βερολίνο και η Ουάσινγκτον διαφωνούν επίσης πάνω στο θέμα μιας προσωρινής άρσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που εξετάζεται από μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για να συμβάλει στον τερματισμό της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει την άρση, αλλά η Γερμανία αντιτίθεται.

Ερωτηθείσα αν ο Μπάιντεν θα επιδιώξει να πείσει την Μέρκελ να υποστηρίξει την άρση των πατεντών, η Ψάκι απάντησε ότι ο πρόεδρος «υποστηρίζει πολύ» μια τέτοια ενέργεια, αλλά σημείωσε ότι αυτή αποτελεί ένα μόνο από τα διάφορα εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν τα ποσοστά των εμβολιασμών κατά της COVID-19 στον κόσμο.

Η Διεθνής Αμνηστία, η οργάνωση Public Citizen και η Ένωση Αεροσυνοδών-CWA και άλλες οργανώσεις καλούν τον Μπάιντεν σε επιστολή που του απηύθυναν χθες να ασκήσει πιέσεις στην Μέρκελ για να υποστηρίξει την άρση.

«Η σύνοδος κορυφής με την Μέρκελ δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη» αν δεν υπάρξει συμφωνία γι’αυτό και «δεν τεθεί ως προτεραιότητα να δοθεί το γρηγορότερο δυνατό τέλος στην πανδημία», σημειώνουν στην επιστολή τους, αντίγραφο της οποίας εξασφάλισε το Reuters.

Η Ψάκι σημείωσε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν επίσης για τις επιθέσεις λυτρισμικού, μετά τις πιέσεις που άσκησε ο Μπάιντεν στον Πούτιν να ενεργήσει κατά όσων διαπράττουν ηλεκτρονικά εγκλήματα και δραστηριοποιούνται εκτός Ρωσίας.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/ipa-o-mpainten-ypodexetai-tin-pempti-sto-leyko-oiko-ti-merkel-h-atzenta

