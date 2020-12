ΗΠΑ: Η εκστρατεία εμβολιασμού ενδέχεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα

Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Άλεξ Αζάρ διατύπωσε σήμερα την εκτίμηση πως το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech κατά της Covid-19 θα μπορούσε να αρχίσει να χορηγείται από τη Δευτέρα στις ΗΠΑ, μετά την έγκριση από τις υγειονομικές αρχές.

«Θα εργαστούμε με την Pfizer στη διανομή (του εμβολίου) και θα μπορούσαμε, επομένως, να δούμε ανθρώπους να εμβολιάζονται τη Δευτέρα ή την Τρίτη, την επόμενη εβδομάδα», ανέφερε σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Μια συμβουλευτική επιτροπή της αμερικανικής Υπηρεσίας Φαρμάκων συνέστησε χθες την έγκριση του εμβολίου αυτού στις ΗΠΑ, κάτι που η FDA αναμένεται να κάνει «τις επόμενες δύο ημέρες», σύμφωνα με τον Αζάρ.

Οι δόσεις θα διανεμηθούν απευθείας σε νοσοκομεία και φαρμακεία που θα εμβολιάζουν τις δύο ομάδες που έχουν προτεραιότητα: τους τρόφιμους των οίκων ευγηρίας και τους υγειονομικούς.

Οι ΗΠΑ είναι η πλέον πληγείσα χώρα από την πανδημία του νέου κορονοϊού, με 15,6 εκατομμύρια καταγεγραμμένα κρούσματα και περισσότερους από 292.000 θανάτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανεπιστήμιου Τζονς Χόπκινς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

