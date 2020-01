Ηλεκτρονική διαβούλευση για τις παιδικές χαρές στο δήμο Νεάπολης Συκεών

Τα θέματα των βανδαλισμών, των καταστροφών και της ασφάλειας στις παιδικές χαρές του δήμου Νεάπολης-Συκεών είναι τα κορυφαία που έθεσαν οι δημότες που συμμετείχαν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τη διαμόρφωση του Κανονισμού Λειτουργίας των χώρων που καθημερινά επισκέπτονται εκατοντάδες παιδιά με τους γονείς τους.

Στη δημόσια διαβούλευση, που πραγματοποιήθηκε μέσω chatbot της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Novoville, συμμετείχαν περισσότεροι από 600 δημότες και κάτοικοι, καταθέτοντας τις απόψεις και τις προτάσεις τους για τον υπό διαμόρφωση Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών Χαρών, οι οποίες θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Να σημειωθεί ότι ο δήμος Νεάπολης-Συκεών, πέρα από τα υψηλά κονδύλια που διαθέτει για την ανακατασκευή του συνόλου των Παιδικών Χαρών, καλείται να δαπανήσει επιπλέον εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για την αποκατάστασή τους μετά από σοβαρές ζημιές και καταστροφές που προκαλούνται από βανδαλισμούς.

«Η διαρκής ενίσχυση της συμμετοχικότητας των πολιτών στα κοινά, που εμβαθύνει τη δημοκρατία, αποτελεί για μας έναν σταθερό στόχο και επιδίωξη. Η έννοια του δημόσιου χώρου, με ό,τι αυτή συμπεριλαμβάνει, αγκαλιάζει τους πάντες, δημότες και κατοίκους, και κατά συνέπεια θέλουμε να καταστήσουμε ευθύνη όλων την προστασία του με κάθε τρόπο. Κι ένας τέτοιος είναι ο διαρκής διάλογος μέσω του οποίου κατατίθενται απόψεις, προτάσεις και προβληματισμοί, στοιχεία που αναλύονται και αξιοποιούνται. Αυτό έγινε και μέσω της ηλεκτρονικής διαβούλευσης για τον Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών Χαρών, στην οποία καταγράφηκαν πολύ ενδιαφέρονται στοιχεία και απόψεις από εκατοντάδες συνδημότες και συμπολίτες μας, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά», δηλώνει ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης.

Η διαβούλευση ξεκίνησε στις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη και τυπικά ολοκληρώθηκε σήμερα, Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020 με τη δημόσια κλήρωση προκειμένου να αναδειχθούν οι τρεις τυχεροί για τα τρία τάμπλετ (tabE8 Lenovo).

«Θέλουμε όλους τους δημότες να είναι δίπλα μας και να καταθέτουν την άποψή τους για τα έργα και τις υπηρεσίες του δήμου. Για το σκοπό αυτόν δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε -ανεξαρτήτως του διαθέσιμου χρόνου τους- να ασκούν το δικαίωμά τους για ενεργή συμμετοχή στα κοινά . Ελπίζω ότι αυτό θα αυξήσει και το αίσθημα ευθύνης τους για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας των Παιδικών Χαρών», δηλώνει ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ψηφιακής Πολιτικής Αντώνης Σαουλίδης.

Η κλήρωση, στην οποία δήλωσαν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν 138 δημότες και κάτοικοι, έγινε στο δημοτικό κατάστημα Πεύκων από τον αντιδήμαρχο Αντώνη Σαουλίδη, παρουσία υπηρεσιακού στελέχους και της πρώην τοπικής συμβούλου Πεύκων, και προέδρου του σωματείου «Μονοπάτια και Στόχοι» Ειρήνης-Μαρίας Παπαδάκη. Τυχεροί αναδείχθηκαν οι πολίτες με email: 1. [email protected] (Νο 20), 2. [email protected] (Νο 82), 3. [email protected] (No 113) Επιλαχόντες αναδείχθηκαν οι: [email protected] (No 52), [email protected] (No 87), [email protected] (No 94). Να σημειωθεί ότι οι τυχεροί, οι οποίοι ειδοποιήθηκαν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της κλήρωσης, έχουν στη διάθεσή τους δέκα ημέρες προκειμένου να παραλάβουν το τάμπλετ.