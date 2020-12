Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για το επίδομα ασθένειας-ατυχήματος- Η διαδικασία

Την ηλεκτρονική χορήγηση του επιδόματος ασθένειας-ατυχήματος αποφάσισαν, μετά από στενή συνεργασία, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

Συγκεκριμένα, δημιουργείται, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας-ατυχήματος και πλέον καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική αίτηση των ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για τη λήψη του επιδόματος.

Αναλυτικότερα, καταργείται η αυτοπρόσωπη παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και αυτοματοποιείται όλη η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και για τα τρία μέρη που εμπλέκονται στη χορήγηση του επιδόματος: ασφαλισμένο, εργοδότη και e-ΕΦΚΑ.

Πλέον, ο θεράπων ιατρός θα στέλνει ηλεκτρονικά τη βεβαίωση ανικανότητας εργασίας, λόγω ασθένειας του ασφαλισμένου, στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ). Ο ασφαλισμένος θα μπαίνει στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική υπηρεσία και θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθενείας. Την ίδια στιγμή, θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά, μέσω της υπηρεσίας και ο εργοδότης του ασφαλισμένου, προκειμένου να εισέλθει σε αυτήν και να βεβαιώσει τα στοιχεία και την περίοδο αποχής του ασφαλισμένου από την εργασία του.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα διεκπεραιώνονται από το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ, καθώς αυτό θα δύναται να επαληθεύσει την ορθότητα όλων των στοιχείων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χωρίς την παρουσία του ασφαλισμένου στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ακολούθως, θα εκδίδεται η εγκριτική απόφαση της ηλεκτρονικής αίτησης και θα πραγματοποιείται η καταβολή των επιδομάτων ασθένειας-ατυχήματος στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αιτούντων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία γίνεται ακόμα ένα καθοριστικό βήμα για τη γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών, ειδικότερα αυτήν την εποχή των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις των εργαζομένων και των ασφαλισμένων. Καταργείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των ασφαλισμένων στις υπηρεσίες και εξαλείφεται η πολύωρη αναμονή και ταλαιπωρία, ενώ διεκπεραιώνονται αιτήματα πληρωμών των επιδομάτων γρηγορότερα στους δικαιούχους. Τέλος, απελευθερώνονται χιλιάδες ανθρωποώρες και αφαιρείται ένα τεράστιο διοικητικό βάρος για τις υπηρεσίες.

