Ηλεκτρονικά η αντικατάσταση άδειας οδήγησης – Πιλοτικά ξεκινά στην Περιφέρεια Κρήτης

Ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, θα κατατίθενται η αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης. Η εφαρμογή της υπηρεσίας ξεκινά πιλοτικά στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης. Ειδικότερα, οι πολίτες μπορούν, μέσα από μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία, να προβούν ψηφιακά σε:

• Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέου τύπου

• Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς

• Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω κλοπής ή απώλειας

Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα Η είσοδος και ταυτοποίηση στην υπηρεσία που αναζητά γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά, με την επισύναψη φωτογραφίας και δείγματος της υπογραφής του πολίτη και την έκδοση και πληρωμή του κατάλληλου παράβολου.

Η ενημέρωση του πολίτη σχετικά με την περαίωση της διαδικασίας προκειμένου ο δικαιούχος να παραλάβει το νέο έντυπο αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου με εξουσιοδότηση, πραγματοποιείται από την Περιφέρεια.

Πρόκειται για δράση που υλοποιείται ως αποτέλεσμα της προγραμματικής συμφωνίας που είχε υπογραφεί μεταξύ των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών. Τη σχετική συμφωνία είχαν υπογράψει τον Ιανουάριο του 2020 ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών Γιώργος Γεωργαντάς και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Σύμφωνα με τη διαπιστωτική πράξη που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, οι ενδιαφερόμενοι για αντικατάσταση ή αντίγραφο άδειας που υπάγονται στην περιοχή αρμοδιότητας των ανωτέρω Διευθύνσεων μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων της φωτογραφίας και της υπογραφής τους, σε ψηφιακή μορφή. Το σύστημα φιλοξενείται στο G-Cloud της ΓΓΠΣΔΔ, ενώ η συνολική διαχείριση των απαραίτητων για τη διαδικασία παράβολων υλοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-παράβολο» της ΓΓΠΣΔΔ.

Το συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα προβλέπεται να επεκταθεί στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας και αποτελεί μέρος του συνολικού έργου της ψηφιοποίησης των διαδικασιών έκδοσης αδειών οδήγησης, που ξεκίνησε με την προσωρινή άδεια οδήγησης. Στόχος είναι να διευκολυνθεί ουσιαστικά η καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, αλλά και να επιταχυνθεί σημαντικά το έργο των αρμοδίων αρχών με την απομείωση διοικητικών βαρών και την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών υστερήσεων. Παράλληλα, συμβάλλει στην μείωση των μετακινήσεων των πολιτών.

