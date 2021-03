Ιατρικό ανακοινωθέν για Κουφοντίνα: Εμφάνισε οξεία νεφρική ανεπάρκεια

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια εμφάνισε σήμερα ο Δημήτρης Κουφοντίνας σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας.

Η επιδείνωση της υγείας του καταδικασμένου ως τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη, είναι αποτέλεσμα της απεργίας πείνας και δίψας που πραγματοποιεί με αίτημα τη μεταγωγή του στις φυλακές Κορυδαλλού.

Στην ανακοίνωση του νοσοκομείου αναφέρεται ότι το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αντιμετώπισής της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Ενημερώνουμε ότι ο ασθενής του νοσοκομείου μας, Δημήτρης Κουφοντίνας, ο οποίος νοσηλεύεται στην ΜΕΘ, σήμερα 05/03/2021 εμφάνισε οξεία νεφρική ανεπάρκεια, συνεπεία της παρατεταμένης άρνησης λήψης τροφής και υγρών, και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αντιμετώπισής της».

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/thessaloniki-eisaggeliki-ereyna-gia-krousmata-koronoiou-sto-xariseio-girokomeio

