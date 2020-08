Η συγκινητική ανάρτηση της Βούλας Πατουλίδου για τον Αύγουστο του ’92

View this post on Instagram

Μια στιγμή είναι. Μερικά ελάχιστα δευτερόλεπτα. Μια στιγμή που μπορεί να αλλάξουν όλα. Πάντα πίστευα πως η ζωή σου δίνει απλόχερα αυτές τις στιγμές , όποιος κι αν είσαι ό,τι κι αν κάνεις. Η ζωή σου τις προσφέρει και συ πρέπει να απλώσεις το χέρι και να τις πάρεις. Να τις αντιληφθείς και να τις ζήσεις με όλο σου το είναι. Εκείνη το πρωινό του Αυγούστου ήμουν μία άσημη αθλήτρια που κανένας δεν την υπολόγιζε . Το ίδιο βράδυ είχα βάλει την Ελλάδα στον χάρτη των Ολυμπιονικών . Μια στιγμή ήταν … Μια στιγμή όμως που από πίσω της έκρυβε όλο το πάθος μου για αυτό που έκανα αλλά και την ελληνική μου καρδιά που έβαλε φωτιά στα πόδια μου . Από κείνη τη στιγμή αισθάνομαι πως αυτό το μετάλλιο δεν μου ανήκει . Ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Από κεινη τη στιγμή αποφάσισα πως ο,τι κι αν έκανα θα το έκανα…. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ