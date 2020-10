Η πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, δοκιμάζει τρίγωνα πανοράματος με τον Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτη (βίντεο)

Η Γενική πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Ελίζαμπεθ Λι, συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τον Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, όπου μεταξύ άλλων, ξεναγήθηκε στις γειτονιές του Πανοράματος και δοκίμασε για πρώτη φορά τα περίφημα τρίγωνα του πανοράματος, με τα οποία όπως φαίνεται στο βίντεο το οποίο δημοσίευσε πριν από λίγη ώρα στο Facebook, ξετρελάθηκε!

Όπως ανέφερε και η ίδια στην ανάρτησή της, σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, ελπίζουμε αυτό το βίντεο να φωτίσει έστω και λίγο τη μέρα σας.

Χαρακτηριστικά η ανακοίνωση:

#CGLee: Last week we tried some trigona, thanks to Ignatios Kaitezidis – Ιγνάτιος Καϊτεζίδης mayor of Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη.

While not as sweet as an actual trigono, we hope that this video helps brighten your day during these very challenging times.