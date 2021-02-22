Η νέα Ν.Ε. Β΄Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της Νομαρχιακής Συνδιάσκεψης Β΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ.

Κατά τη διάρκειά  της κυριάρχησαν το ενωτικό πνεύμα και η αισιοδοξία για νικηφόρους αγώνες.

Τα μέλη της νέας Ν.Ε. τα οποία εξελέγησαν είναι:

 

     
 ΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΟΡΓΑΝΩΣΗ 
     
1ΑΜΥΡΑΝΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΕΧΕΔΩΡΟΣ 
2ΓΑΪΤΑΡΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΡΟΧΩΜΑ 
3ΓΚΟΥΛΙΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ 
4ΓΚΟΥΡΑΜΑΝΗΜΑΡΙΑΦΙΛΥΡΟ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 
5ΕΔΙΡΝΕΛΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΜΥΓΔΟΝΙΑ 
6ΚΑΡΥΤΟΠΟΥΛΟΥΠΑΣΧΑΛΙΝΑΔΕΛΤΑ 
7ΚΕΦΑΛΑΣΑΝΕΣΤΗΣΘΕΡΜΗ 
8ΚΩΣΤΗΜΑΚΡΙΝΑΘΕΡΜΗ 
9ΛΙΑΠΗΧΡΥΣΟΥΛΑΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 
10ΜOYΡΑΤΙΔΗΣΑΝΔΡΕΑΣΠΑΝΟΡΑΜΑ 
11ΜΑΪΚΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΜΙΚΡΑ 
12ΜΗΝΤΖΑΡΙΔΗΣΜΗΝΑΣΚΟΥΦΑΛΙΑ 
13ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 
14ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ 
15ΜΠΑΤΖΙΛΗΕΛΕΝΗΔΙΑΒΑΤΑ-ΜΑΓΝΗΣΙΑ 
16ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥΟΛΓΑΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 
17ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΑΘΗΝΑΒΟΛΒΗ 
18ΠΑΝΤΗΝΙΚΟΛΕΤΑΔΕΛΤΑ 
19ΡΑΒΝΑΛΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΛΑΓΚΑΔΑΣ 
20ΣΑΝΙΔΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΡΜΗ 
21ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 
22ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣΒΑΣΙΛΙΚΑ 
23ΣΕΛΕΚΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΜΙΚΡΑ 
24ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΥΛΑΙΑ 
25ΤΕΝΤΖΕΡΑΚΗΣΒΑΛΕΡΙΟΣΛΑΓΚΑΔΑΣ 
26ΤΣΑΪΡΕΛΗΣΜΠΑΜΠΗΣΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 
27ΧΑΤΣΑΤΡΙΑΝΣΑΜΨΩΝΘΕΡΜΑΪΚΟΣ
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