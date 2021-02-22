Η νέα Ν.Ε. Β΄Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της Νομαρχιακής Συνδιάσκεψης Β΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ.
Κατά τη διάρκειά της κυριάρχησαν το ενωτικό πνεύμα και η αισιοδοξία για νικηφόρους αγώνες.
Τα μέλη της νέας Ν.Ε. τα οποία εξελέγησαν είναι:
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΡΓΑΝΩΣΗ
|1
|ΑΜΥΡΑΝΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΕΧΕΔΩΡΟΣ
|2
|ΓΑΪΤΑΡΤΖΗ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΠΡΟΧΩΜΑ
|3
|ΓΚΟΥΛΙΑΡΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ
|4
|ΓΚΟΥΡΑΜΑΝΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΦΙΛΥΡΟ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
|5
|ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΜΥΓΔΟΝΙΑ
|6
|ΚΑΡΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
|ΔΕΛΤΑ
|7
|ΚΕΦΑΛΑΣ
|ΑΝΕΣΤΗΣ
|ΘΕΡΜΗ
|8
|ΚΩΣΤΗ
|ΜΑΚΡΙΝΑ
|ΘΕΡΜΗ
|9
|ΛΙΑΠΗ
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ
|10
|ΜOYΡΑΤΙΔΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΠΑΝΟΡΑΜΑ
|11
|ΜΑΪΚΙΔΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΙΚΡΑ
|12
|ΜΗΝΤΖΑΡΙΔΗΣ
|ΜΗΝΑΣ
|ΚΟΥΦΑΛΙΑ
|13
|ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
|14
|ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ
|15
|ΜΠΑΤΖΙΛΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΔΙΑΒΑΤΑ-ΜΑΓΝΗΣΙΑ
|16
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
|ΟΛΓΑ
|ΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ
|17
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
|ΑΘΗΝΑ
|ΒΟΛΒΗ
|18
|ΠΑΝΤΗ
|ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|ΔΕΛΤΑ
|19
|ΡΑΒΝΑΛΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΛΑΓΚΑΔΑΣ
|20
|ΣΑΝΙΔΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΘΕΡΜΗ
|21
|ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
|22
|ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΒΑΣΙΛΙΚΑ
|23
|ΣΕΛΕΚΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΜΙΚΡΑ
|24
|ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ
|ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΥΛΑΙΑ
|25
|ΤΕΝΤΖΕΡΑΚΗΣ
|ΒΑΛΕΡΙΟΣ
|ΛΑΓΚΑΔΑΣ
|26
|ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ
|ΜΠΑΜΠΗΣ
|ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
|27
|ΧΑΤΣΑΤΡΙΑΝ
|ΣΑΜΨΩΝ
|ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ