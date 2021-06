Η γιορτή για τα 200 χρόνια από την επανάσταση ταξιδεύει σε Ευρώπη και Αυστραλία

Μεταξύ αυτών, η πολύ σημαντική εκδήλωση για τα «Συντάγματα της Επαναστατικής Περιόδου (1822, 1823, 1827)» που διοργανώνει η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων στο χώρο της Β’ Εθνοσυνέλευσης στο Άστρος Κυνουρίας, με ομιλητές επιφανείς ακαδημαϊκούς και πολιτικούς, οι οποίοι θα αναπτύξουν τις βασικές διατάξεις τους, τα θεμελιώδη δικαιώματα που περιείχαν και τις συνθήκες υπό τις οποίες διαμορφώθηκαν.

Επίσης, προβολές ταινιών σε ανενεργούς σταθμούς του ΟΣΕ αλλά και στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, παράσταση για το Λόρδο Βύρωνα στη Μελβούρνη και τη Βικτόρια της Αυστραλίας και συνέδριο για τον φιλέλληνα ρομαντικό ποιητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διοργάνωση διεθνών αθλητικών αγώνων, πρωτότυπες εκπαιδευτικές δράσεις και εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας συνιστούν ένα άκρως ενδιαφέρον και ποικιλόμορφο σύνολο δράσεων με ιστορική, εκπαιδευτική, πολιτιστική, αθλητική και ψυχαγωγική διάσταση.

Αναλυτικά οι δράσεις και οι εκδηλώσεις από τις 16 έως τις 30 Ιουνίου:

– «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ» – Γεύση Ελλάδας στη Γερμανία

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ διοργανώνει το Φεστιβάλ της Ομογένειας που θα λάβει χώρα στις 25 Ιουνίου στην πόλη Schwerte της Γερμανίας. Το Φεστιβάλ, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική γιορτή στο Κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, φέτος βρίσκεται υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και αλλάζει μορφή, καθώς θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά λόγω των συνθηκών πανδημίας. Θα παρίστανται με φυσική παρουσία οι ελληνικές Αρχές και οι επίσημοι καλεσμένοι και φορείς. Θα περιλαμβάνει ομιλίες και προβολή ελληνικών κρασιών και προϊόντων από όλη την Ελλάδα.

– «The Dutch Philhellenic Movement» – Φιλελληνισμός εξ Ολλανδίας

Η Ολλανδική Πρεσβεία στην Αθήνα υλοποιεί στις 16-25 Ιουνίου ψηφιακή περιήγηση (digital tour) μέσω της οποίας αναδεικνύεται ο ρόλος για το, άγνωστο στους περισσότερους, Ολλανδικό Φιλελληνικό Κίνημα και την πολυδιάστατη συμβολή του στον Ελληνικό αγώνα για την ανεξαρτησία. Η δράση φέρει την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

– «Πάρκο Ελληνικού Ενδιαφέροντος στη Λίμνη Φάρκα» – Ο ελληνικός πολιτισμός εξάγεται στην Αλβανία

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα συμβάλλει στους επετειακούς εορτασμούς για τα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821 με ένα έργο υποδομής, με την κατασκευή ενός πάρκου ελληνικού πολιτισμού στη λίμνη Φάρκα των Τιράνων, με την ονομασία «Ελληνικό Πάρκο». Η δράση, βρίσκεται υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». Τα εγκαίνια του πάρκου, που κατασκευάζεται σε συνεργασία με το Δήμο Τιράνων θα πραγματοποιηθούν στις 19 Ιουνίου.

– «1821 (Σούπερ)Ηρωες» [«1821 (Super)Heroes»] – Εκπαιδευτική δράση στην Αυστραλία

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Μελβούρνης και της Βικτόρια στην Αυστραλία υλοποιούν στις 19 Ιουνίου μια εκπαιδευτική δράση που απευθύνεται σε παιδιά και παρουσιάζει τους ήρωες της Επανάστασης μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένο οπτικοακουστικό και multimedia υλικό. Η δράση πραγματοποιείται με το σήμα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» .

– «Ελληνική Επανάσταση και Ελληνοβαυαρικές Σχέσεις»

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόναχο σχεδιάζει μία ηλεκτρονική πολιτιστική διαδρομή στο Μόναχο που προσφέρει μια διαδραστική εμπειρία στο χρήστη και θα περιλαμβάνει σημεία που σχετίζονται με την Ελλάδα και την Ελληνική Επανάσταση.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, που τελεί υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», επιδιώκεται η προβολή του ιστορικού γεγονότος της Επανάστασης και του διαχρονικού της χαρακτήρα, η εξοικείωση με μνημεία του Ομόσπονδου Κρατιδίου της Βαυαρίας που σχετίζονται με την Ελλάδα (π.χ. τα Προπύλαια, η Γλυπτοθήκη, οι Τάφοι του Όθωνα και της Αμαλίας κ.α.).

Περιλαμβάνει για κάθε σημείο, GPS location, φωτογραφίες, πληροφορίες στα ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά καθώς και Αudio Guide σε ελληνικά και γερμανικά. Η δράση πραγματοποιείται από 20 Ιουνίου έως το τέλος του έτους.

– Έκδοση στα αλβανικά του ιστορικού μυθιστορήματος «Της Φωτιάς και Της Ερημιάς» της συγγραφέως Λιλής Μαυροκέφαλου

Με την αρωγή της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα και με το Σήμα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», στις 20 Ιουνίου, εκδίδεται και κυκλοφορεί στην αλβανική γλώσσα το ιστορικό μυθιστόρημα της συγγραφέως Λιλής Μαυροκεφάλου για τη ζωή της Μαντώς Μαυρογένους και την αφοσίωσή της στον Αγώνα.

– «Ο Θάνατος ενός Ρομαντικού – Ο Λόρδος Βύρων και η Επίδραση του Ρομαντισμού στον Ελληνικό Αγώνα για την Ανεξαρτησία» («Death of a Romantic – Lord Byron and the Influence of Romanticism on the Greek War of Independence»)

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Μελβούρνης και της Βικτόρια στην Αυστραλία διοργανώνουν στις 26 Ιουνίου μία θεατρική αφήγηση σχετικών με την Επανάσταση έργων του Λόρδου Βύρωνα και άλλων Ρομαντικών συγγραφέων, με τη συμμετοχή διάφορων καλλιτεχνών, ηθοποιών και μουσικών.

Η δράση φέρει το Σήμα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» .

– «Το Φεστιβάλ Ελλήνων Συγγραφέων Μυθοποιεί το Πλαίσιο και την Ταυτότητα» («The Greek Writers Festival Mythologising Context and Identity»)

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Μελβούρνης και της Βικτόρια στην Αυστραλία διοργανώνουν στις 25-27 Ιουνίου συνέδριο που επικεντρώνεται σε Έλληνες και Ελληνοαυστραλούς συγγραφείς, όπου θα συζητηθεί η πορεία τους κατά τα τελευταία 200 χρόνια και θα αναδειχθούν ζητήματα διαμόρφωσης ταυτότητας κατά την ίδια περίοδο.

Το συνέδριο φέρει το Σήμα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.greekcentre.com.au/portfolio/greece-21-the-greek-writers-festival-mythologising-context-and-identity/

– «Η Ελλάδα στο Μόναχο» («Hellas in Munich»)

Η Antike am Koenigsplatz- Staatliche Glyptothek στο Μόναχο διοργανώνει, από 29 Ιουνίου έως 19 Σεπτεμβρίου, έκθεση σχετική με το κίνημα του φιλελληνισμού και την υποστήριξη της Βαυαρίας στην Ελληνική Επανάσταση. Θα παρουσιαστούν πίνακες του Peter von Hess για την απελευθέρωση της Ελλάδας, καθώς και σχετικά κείμενα και φωτογραφίες.

Η δράση φέρει το Σήμα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de/index.php/de/

– «Το Φως, η Καρδιά και τα Χαμόγελα της Ελλάδας» – Φωτογραφική Έκθεση» («The Light, Heart and Smiles of Greece» – Photographic Exhibition)

Το φωτογραφικό στούντιο του ομογενούς φωτογράφου, Nick Melidonis Photography, στο Περθ της Αυστραλίας, παρουσιάζει, από τις 25 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου, φωτογραφική έκθεση με εικόνες του φωτογράφου από την Ελλάδα.

Η έκθεση τελεί υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη δράση εδώ: https://nickmelidonis.com/greece-exhibition

– «Σινεμά ο Σταθμός» – Ελληνικός κινηματογράφος σε σταθμούς του ΟΣΕ

Με Χορηγό Δράσης της Επιτροπής την εταιρεία «Ολυμπιακή Ζυθοποιία», η ACTION DIRECT, εταιρεία πολιτισμού και επικοινωνίας, θα μετατρέψει για μία βραδιά ανενεργούς σταθμούς του ΟΣΕ στις πόλεις Μεσολόγγι, Πάτρα, Τρίπολη και Καλαμάτα σε θερινούς κινηματογράφους όπου θα προβληθούν βραβευμένες ταινίες του σύγχρονου Ελληνικού Κινηματογράφου.

H έναρξη της κινηματογραφικής διαδρομής θα γίνει, από το παλιό μηχανοστάσιο του ΟΣΕ, που τώρα στεγάζει το Νέο Μουσείο Σιδηροδρόμου, στην πόλη του Πειραιά, την Τετάρτη 16 Ιουνίου, και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουλίου.

Η δράση τελεί υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/cinemaostathmos

– Εκδήλωση για τα Συντάγματα της Επαναστατικής Περιόδου

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων προγραμματίζει στις 25 Ιουνίου συνεδρίαση στο χώρο της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στο Άστρος Κυνουρίας.

Κατά την τελετή έναρξης, θα διοργανώσει εκδήλωση με θέμα «Τα Συντάγματα της επαναστατικής περιόδου (1822, 1823, 1827)» με ομιλητές επιφανείς ακαδημαϊκούς και πολιτικούς, που θα αναπτύξουν τις βασικές διατάξεις τους, τα θεμελιώδη δικαιώματα που περιείχαν και τις συνθήκες υπό τις οποίες διαμορφώθηκαν.

Στην εκδήλωση θα παραστεί η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη.

Η δράση τελεί υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: http://olomeleia.gr/index.php/el/content/ta-syntagmata-tis-epanastatikis-periodoy-1822-1823-1827-ekdilosi-tis-olomeleias-sto-astros

– Διεθνής Αθλητική Οργάνωση «Oceanman Greece 2021»

Ο Σύλλογος Αθλητικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Μάνης συνδιοργανώνει με την εταιρεία Ocean Industries ένα πολύ σημαντικό αθλητικό γεγονός, τους διεθνείς κολυμβητικούς αγώνες ανοιχτής θάλασσας «Oceanman Greece», για άλλη μια χρονιά στη χώρα μας το διήμερο 26 και 27 Ιουνίου 2021.

Το «Oceanman Greece – Oitylo Bay 2021», που θα διοργανωθεί φέτος στο Δήμο Ανατολικής Μάνης, θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Υγειονομικό πρωτόκολλο της Ελληνικής Κολυμβητικής Ομοσπονδίας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Φέτος, οι αγώνες αφιερώνονται στην ευαισθητοποίηση του κοινού και την αποδοχή του αυτισμού.

Η δράση τελεί υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://oceanman-openwater.com/races-2021/oceanman-oitylo/

– Έκθεση φωτογραφίας «Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη… 200 χρόνια Ελευθεριά»

Μια ομάδα μαθητών αποφάσισε να αποτυπώσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά της σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση και την επίδραση που αυτή έχει ασκήσει στην Ελλάδα του 2021 μέσα από τη λήψη φωτογραφιών.

Κατόπιν της διαδικτυακής παρουσίασης της έκθεσης ανήμερα της 25ης Μαρτίου, καθώς και σε δύο γηροκομεία στην Αθήνα και σε σχολείο της Ομογένειας, η έκθεση θα παρουσιαστεί δια ζώσης στις 26 Ιουνίου στο 3ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου.

Η δράση τελεί υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

– Ετήσιοι Διασυλλογικοί Αθλητικοί Αγώνες Κωπηλασίας Ομίλου Ερετών

Οι ετήσιοι διασυλλογικοί αγώνες κωπηλασίας του Ομίλου Ερετών, διεξάγονται σχεδόν ανελλιπώς από το 1886 και είναι η αρχαιότερη αθλητική διοργάνωση στη χώρα.

Περιλαμβάνονται στο επίσημο καλεντάρι των αγωνιστικών εκδηλώσεων της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας, συμμετέχουν αθλητικά σωματεία από όλη την Ελλάδα και είναι αφιερωμένοι στη μνήμη του ιδρυτή του Ομίλου, Π. Δαμαλά.

Φέτος, η διοργάνωση έχει προγραμματιστεί για τις 27 Ιουνίου, στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά Αττικής, 20 ημέρες πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, γεγονός που προσδίδει στη διοργάνωση πανηγυρική ατμόσφαιρα και μεγάλο αγωνιστικό ενδιαφέρον και συμμετοχή.

Η δράση τελεί υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

– «Πόλεμοι & Λέξεις: 46ο Διεθνές Συνέδριο για τον Λόρδο Βύρωνα» («Wars & Words: 46th international Byron conference»)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διοργανώνει, από τις 28 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου, Διεθνές Συνέδριο αφιερωμένο στο Λόρδο Βύρωνα.

Υπεύθυνοι: Μαρία Σχοινά, Καθηγήτρια Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ.

Το συνέδριο φέρει το Σήμα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.new.enl.auth.gr/ibc2021/

– Έκθεση: «Μια ματιά στο ΄21 μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας»

Ο Ελληνο-Γαλλικός Σύλλογος Χανίων παρουσιάζει μία ιδιόμορφη φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Μια ματιά στο ΄21 μέσα από την τέχνη της γαστρονομίας».

Ο σεφ Ιωσήφ Πετρώφ δημιούργησε 21 εικόνες γαστρονομικής τέχνης (non recipies) εμπνευσμένες από ένα έμμετρο κείμενο της κ. Στέλλας Κουτσουπάκη σχετικό με την Επανάσταση του ΄21. Τις καλλιτεχνικές δημιουργίες του σεφ Ιωσήφ Πετρώφ φωτογράφισε ο Διογένης Παπαδόπουλος, τοποθετημένες πάνω σε σταντ σε στρατιωτική παράταξη. Στην αίθουσα θα ακούγεται σε λούπα το έμμετρο κείμενο, μεταφρασμένο στα ελληνικά και γαλλικά, και μία μουσική σύνθεση του Πάνου Γιαμπουλντάκη.

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί στις 16 Ιούνιου με προσκεκλημένο τον Ηλία Μαμαλάκη και θα διαρκέσει έως και τις 27 Ιουνίου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου .

Την επιμέλεια έχει η κ. Μυρτώ Κοντομιτάκη, Μουσειολόγος-Ιστορικός τέχνης.

Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Δήμο Χανίων και την ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ και τελεί υπό την αιγίδα της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, του Γαλλικού Ινστιτούτο Ελλάδος και της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.chania-culture.gr/event/mia-matia-sto-21-mesa-apo-ten-tekhne-tes-gastronomias

– «Η Κληρονομιά της Ελληνικής Επιχειρηματικής Ηγεσίας»

Με Χορηγό Δράσης της Επιτροπής την εταιρεία «ΠΕΝΤΕ ΑΕ – ΓΑΛΑΞΙΑΣ», η JK Executive Consulting θα πραγματοποιήσει παρουσίαση με τίτλο «Η Κληρονομιά της Ελληνικής Επιχειρηματικής Ηγεσίας».

Η δράση είναι μια προσπάθεια στρατηγικής ανάδειξης του επιχειρηματικού προφίλ των ηγετών ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν παρουσία και επιτυχημένη δραστηριότητα στην Ελλάδα για πάνω από 50 έτη.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου στις 18:00 στην Αθήνα και μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς διαδικτυακά.

Η δράση τελεί υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.eventora.com/en/Events/hellenic-legacy-leadership/WebApp/Live/home/».

– Έκθεση ζωγραφικής μαθητών και εικαστικών «Ήμουν παιδί το ’21»

Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης «Γεώργιος Μπουζιάνης», τιμώντας το προσωνύμιο του μεγάλου μας ζωγράφου, διοργανώνει έκθεση ζωγραφικής μαθητών/τριών και εικαστικών καλλιτεχνών με τίτλο «Ήμουν παιδί το ’21», η οποία θα λάβει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών από 19 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου και θα μεταφερθεί στο Μουσείο Μπουζιάνη στη Δάφνη στις 13 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει έργα τα οποία θα προκύψουν από εικαστικά εργαστήρια που θα γίνουν εντός του σχολείου με την εποπτεία και την κατεύθυνση του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης καθώς και έργα (ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής, κεραμικής, εγκαταστάσεις) εικαστικών καλλιτεχνών.

Η δράση τελεί υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: http://5dim-dafnis.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/δελτίο_τύπου_Ήμουν_παιδί_το_21_ΔΕΛΦΟΙ_1.pdf

– «Το άγνωστο 1821 των προγόνων μας Ντρέδων στην ορεινή Τριφυλία»

Η Κοινότητα Κεφαλόβρυσης (Ρίπεσι), η Επιτροπή «Ρίπεσι 1821-2021» και ο Σύλλογος Αποδήμων Κεφαλοβρυσητών έχουν ετοιμάσει στην Κεφαλόβρυση Μεσσηνίας μία σύνθετη δράση που περιλαμβάνει πεζοπορικές διαδρομές, εκθέσεις κειμηλίων, βιβλίων, εγγράφων και εικαστικών, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, γαστρονομικές προτάσεις, για να τιμήσουν τους προγόνους τους, τους θρυλικούς Ντρέδες, που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο προεπαναστατικά όσο και κατά τη διάρκεια του Αγώνα τoυ 1821.

Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, στις 27 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί απονομή τιμητικού μεταλλίου, που θα απεικονίζει την ορκωμοσία των Ντρέδων Αγωνιστών, φιλοτεχνημένου από το διακεκριμένο γλύπτη και χαράκτη της Τράπεζας της Ελλάδος Γεώργιο Σταματόπουλο, στο συγγραφέα και λαογράφο Αθανάσιο Σταθόπουλο για το βιβλίο του «Μπαλταίοι Κλεφταρχηγοί και Αγωνιστές: Η Ιστορία μιας θρυλικής Οικογένειας του Μοριά».

Κατά την παρουσίαση του μεταλλίου διαδικτυακά, θα απευθύνει χαιρετισμό η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη.

Η δράση τελεί υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

– Εκπαιδευτική δράση: «Χρυσοποίκιλτη Φέρμελη και Πλουμιστός Ποδόγυρος»

Με την υποστήριξη του Δήμου Ρόδου, η Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας προσκαλεί μικρούς καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν την παραδοσιακή τοπική φορεσιά της περιοχής τους, ορόσημο και αντικατοπτρισμό της νεότερης Ελληνικής ιστορίας.

Οι συμμετοχές θα είναι ανοιχτές έως 30 Ιουνίου, ενώ η δράση θα διαρκέσει μέχρι και το 2022.

Η δράση τελεί υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Για περισσότερες πληροφορίες: https://sites.google.com/site/ppefermelipodogyros

– Αόρατοι Ήρωες

Οι μαθητές του 11ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων αναζητούν στο χάρτη της πόλης τους σημεία αναφοράς που σχετίζονται με την Επανάσταση του 1821, μελετούν στη συνέχεια τις βιογραφίες των ηρώων που ανακαλύπτουν, ξετυλίγοντας το νήμα των «Αόρατων Ηρώων» της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, ανακαλώντας ιστορικές μνήμες που μας κάνουν υπερήφανους. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της δουλειάς παρουσιάζεται σε μια εκπαιδευτική ταινία μικρού μήκους.

Η δράση που διοργανώνεται από το Δήμο Χανίων τελεί υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Παρακολουθήστε την σχετική ταινία μικρού μήκους, εδώ: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SKIBZNv65os

– Η Ελληνική Επανάσταση Εμπνέει την Όπερα

Πρόκειται για μια παραγωγή της Συμφωνικής Ορχήστρας των Ιωαννίνων, με τη σύμπραξη νέων αλλά καταξιωμένων λυρικών τραγουδιστών από το δυναμικό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στην οποία θα παρουσιαστούν έργα του διεθνούς λυρικού ρεπερτορίου που έχουν εμπνευστεί και γραφτεί με αφορμή την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Στα έργα αυτά συμπεριλαμβάνεται η όπερα «Κυρά Φροσύνη» του Επτανήσιου Παύλου Καρρέρ, η «Πολιορκία της Κορίνθου» του Τζιοακίνο Ροσίνι, αλλά και η ηρωϊκή σκηνή από το έργο του Μπερλιόζ με τίτλο «Η Ελληνική Επανάσταση».

Τη δράση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», διοργανώνει ο Δήμος Ιωαννιτών. Θα λάβει χώρα στις 21 Ιουνίου.

– Εορταστική Εκδήλωση από το Δήμο Ανατολικής Μάνης

Στις 26 και 27 Ιουνίου, ο Δήμος Ανατολικής Μάνης πραγματοποιεί εορταστική εκδήλωση αφιερωμένη στις ηρωίδες Μανιάτισσες, που θεμελίωσαν έναν ανεπανάληπτο θρύλο με βασικό συστατικό την αλύγιστη θέληση και το αρχαίο ήθος που κουβαλούσαν από τα βάθη των αιώνων.

Η δράση τελεί υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

– «Η Πρώτη Σημαία» από το Δήμο Σκιάθου

Ο Δήμος Σκιάθου τιμά την Επέτειο από τη συμπλήρωση των 200 χρόνων μετά την Επανάσταση του 1821 με τη διοργάνωση της έκθεσης «Η Πρώτη Σημαία». Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, εκεί που σχεδιάστηκε και υψώθηκε η πρώτη σημαία της Επανάστασης. Συμμετέχουν καταξιωμένοι και ανερχόμενοι καλλιτέχνες. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η διακεκριμένη ιστορικός τέχνης Ίρις Κρητικού.

Η έκθεση θα διαρκέσει από 20 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου και τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Ο Σήφης Κωνσταντουλάκης (Σήφακας) και οι Αποκορωνιώτες στην Επανάσταση του 1821

Ημερίδα για τη συμβολή του Σήφη Κωνσταντουδάκη (Σήφακα) και των Αποκορωνιωτών στην Επανάσταση του 1821-1829 πραγματοποιεί ο Δήμος Αποκορώνου στις 16 Ιουνίου.

Η δράση τελεί υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Θεόδωρος Βρυζάκης: Η ζωή και το έργο του

Για να τιμήσει τον κορυφαίο ζωγράφο του 19ου αιώνα και θεμελιωτή της «Σχολής του Μονάχου», ο οποίος γεννήθηκε στη Θήβα 7 χρόνια πριν την έναρξη της Επανάστασης και έζησε όλους τους σκληρούς αγώνες μέχρι και την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, ο Δήμος Θηβαίων προγραμματίζει εκδήλωση σε χώρο των Αθηνών για τη ζωή και το έργο του, με τοποθέτηση της προτομής του ζωγράφου.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου και τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».