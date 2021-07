Η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου στους ιερούς ναούς: Oι απορίες των Χριστιανών για το εμβόλιο

Αναγνώστηκε σήμερα σε όλους τους ιερούς ναούς των Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος η εγκύκλιος που απέστειλε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος με σκοπό να παρακινηθούν ιερείς και πιστοί να προχωρήσουν στον εμβολιασμό.

«Οι χριστιανοί ρωτούν για το εμβόλιο και οι γιατροί μας απαντούν» είναι ο τίτλος της εγκυκλίου «Προς το λαό», η οποία συνίσταται σε δώδεκα ερωτήσεις-απαντήσεις, με σαφείς διευκρινίσεις για όλες τις απορίες που μπορεί να διατυπωθούν από τους πιστούς.

Ειδικότερα, δίνεται απάντηση εάν ο εμβολισμός προστατεύει από την μετάλλαξη «Δέλτα»: «Όλα τα εμβόλια προσφέρουν υψηλή προστασία για την αποφυγή σοβαρής νόσησης, διασωλήνωσης και θανάτου, όπως και για την πιθανότητα να νοσήσει κάποιος και να μπει στο νοσοκομείο. Η υψηλή αυτή προστασία ισχύει και για τη μεταλλαγή «Δέλτα»».

Αναφορικά με την περίπτωση να χρειαστεί τρίτη ή και τέταρτη δόση εμβολιασμού μετά τον αρχικό, η απάντηση είναι ότι «Δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν τα πλήρως εμβολιασμένα άτομα θα χρειαστούν επιπλέον αναμνηστικές δόσεις επειδή ακόμη μαθαίνουμε πόσο διαρκεί η ανοσία μετά τη νόσηση».

Επίσης, η εγκύκλιος απαντά στο επιχείρημα ορισμένων ότι το εμβόλιο περιέχει εμβρυϊκά κύτταρα: «Κανένα από τα εμβόλια Covid-19 που χρησιμοποιούνται στη χώρα μας δεν περιέχει εμβρυϊκά κύτταρα» είναι η απάντηση, ενώ παράλληλα επισημαίνεται πως «το εμβόλιο δεν επιδρά στην προσωπικότητα του εμβολιαζόμενου ατόμου».

Επιπρόσθετα, σε άλλη απάντηση τονίζεται ότι «Τα εμβόλια έναντι της Covid-19 δεν περιέχουν μικροτσίπ. Αυτά είναι εξωπραγματικές θεωρίες, οι οποίες βασίζονται σε μία λανθασμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης που πραγματοποιείται στο διαδίκτυο».

Εξάλλου, η ΔΙΣ προσθέτει ότι «τα σύγχρονα δεδομένα δείχνουν ότι τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται κατά του κορωνοϊού SARS-CoV-2 είναι ασφαλή».

