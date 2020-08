Η Beyoncé επέλεξε ξανά Βρεττό Βρεττάκο – Ενα εντυπωσιακό «κρυστάλλινο» φόρεμα για το visual album της

Η σούπερ σταρ του πλανήτη Beyoncé παρουσιάζει το νέο visual album «Black is king» και ανάμεσα σε πολλούς designers επέλεξε να φορέσει και μια εκπληκτική δημιουργία του Βρεττού Βρεττάκου.

Ανάμεσα στα δεκάδες ρούχα από τα μεγαλύτερα brands παγκοσμίως, η δημιουργική ομάδα της Beyoncé επέλεξε για μια ακόμα φορά δημιουργίες του Ελληνα σχεδιαστή με τη διεθνή παρουσία, ρούχα του οποίου επιλέγουν μεγάλες σταρ του εξωτερικού και σταθερά τα τελευταία χρόνια η Beyoncé.

Οταν η Μπιγιονσέ υποκλίθηκε στον Βρεττό Βρεττάκο -«Ηταν τιμή μου που φόρεσα ρούχο σου»

Το Africa dress, η δημιουργία του Vrettos Vrettakos, ξεχώρισε ανάμεσα στα πολλά άλλα που φόρεσε η Beyoncé στο νέο visual album της.

Πρόκειται για μια haute couture δημιουργία, ένα μίνι φόρεμα-κορσέ, διακοσμημένο με 450.000 κρύσταλλα Swarovski στα χρώματα της Αφρικής, το οποίο καταλήγει σε γυάλινα κρόσσια, δημιουργώντας ένα λαμπερό και άκρως εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Ενα κρυστάλλινο φόρεμα ουσιαστικά, το οποίο χρειάστηκε ενάμιση μήνα δουλειά στο χέρι για να ετοιμαστεί.

Το συγκεκριμένο λουκ της Beyoncé ολοκλήρωσαν ένα ζευγάρι συλλεκτικές, πανύψηλες, over the knee μπότες (κατασκευάστηκαν σε συνεργασία με τον Tsakiris Mallas), με κρύσταλλα στο ίδιο μοτίβο του φορέματος, οι οποίες ουσιαστικά αποτελούσαν τη συνέχεια του. Ενα λουκ της σούπερ σταρ, from top to toe by Vrettos Vrettakos.

Το κρυστάλλινο outfit

Μέσα από το «Black Is King», η Beyoncé θέλει να στείλει το δικό της μήνυμα για το Black Lives Matter στην Αμερική. Στο visual album η ποπ σταρ προσαρμόζει την ιστορία του «Lion King» σε μια ευρύτερη αφήγηση της ιστορίας και της κληρονομιάς της Αφρικής.

«Τα γεγονότα του 2020 έχουν καταστήσει το όραμα και το μήνυμα της ταινίας ακόμη πιο επίκαιρα», έγραψε σε μια σπάνια επεξηγηματική ανάρτηση στο Instagram. «Πιστεύω ότι όταν οι μαύροι λέμε τις δικές μας ιστορίες, μπορούμε να μετατοπίσουμε τον άξονα του κόσμου και να πούμε την πραγματική ιστορία μας για τον γενετικό πλούτο και τον πλούτο της ψυχής, που δεν αναφέρονται στα βιβλία της Ιστορίας μας», πρόσθεσε, όπως αναφέρουν οι «New York Times».