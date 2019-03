Η ΑΠίΘανη φοιτητική ομάδα HAILdom στον τελικό του «Ιnvent for the Planet», στο Πανεπιστήμιο του TEXAS A&M

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιτυχία που καταγράφει και πάλι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς η φοιτητική ομάδα HAILdom αποτελεί μία από τις πέντε ομάδες που προκρίθηκαν στον τελικό του διεθνούς φοιτητικού διαγωνισμού «Ιnvent for the Planet –ΙFTP», που θα διεξαχθεί στις 23-24 Απριλίου 2019, στο Πανεπιστήμιο του TEXAS A&M, στις ΗΠΑ.

Οι φοιτήτριες/ φοιτητές του ΑΠΘ που αποτελούν την ομάδα HAILdom είναι οι:

Θεοδώρα Θεοδωρίδου, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής

Γεώργιος Αποστολίδης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής

Αικατερίνη Γεωργιάδου, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής

Άλντο Κουαλιαρέλλα, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής

Η HAILdom κατέκτησε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό «Ιnvent for the Planet», που διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το ΑΠΘ, στις 15-17 Φεβρουαρίου 2019, υπό την εποπτεία του Πανεπιστημίου TEXAS A&M.

Σε εκείνο το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού 70 ΑΠίΘανοι φοιτητές και φοιτήτριες του ΑΠΘ κλήθηκαν μέσα σε 48 ώρες, παράλληλα με συναδέλφους τους σε άλλα 30 ακαδημαϊκά ιδρύματα από όλο τον κόσμο, να καινοτομήσουν στην επίλυση 16 παγκόσμιων προκλήσεων.

Η θεματική ενότητα στην οποία επέλεξε να εργαστεί η HAILdom είχε τίτλο «Ασφάλεια και Περιβάλλον: Προστασία σταθμευμένων αεροσκαφών από χαλαζοπτώσεις». Η ομάδα δημιούργησε έναν τροχήλατο μηχανισμό για την κάλυψη των πτερύγων με ειδικό πανί. Η ιδέα της HAILdom ξεχώρισε, γιατί μπορεί να υλοποιηθεί γρήγορα και άρα να συμβάλει στη σημαντική μείωση των ζημιών από τη χαλαζόπτωση και στην ασφάλεια των εργαζομένων.

Η τελική αξιολόγηση των συνολικά 31 ομάδων που προκρίθηκαν από Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο έγινε από επιτροπή κριτών στο Πανεπιστήμιο του TEXAS A&M. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019.

Οι άλλες 4 ομάδες που προκρίθηκαν στον τελικό είναι:

SuperSocial, Swansea University, Ηνωμένο Βασίλειο

SIPS, James Madison University, ΗΠΑ

Tupa, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Βραζιλία

Hail No, Texas A&M University, ΗΠΑ

Οι ομάδες SIPS και Hail No ανέπτυξαν επίσης λύσεις για την πρόληψη των ζημιών από τη χαλαζόπτωση στις πτέρυγες των αεροπλάνων, η ομάδα SuperSocial δημιούργησε εφαρμογή που προωθεί την κοινωνική συμμετοχή και τις δραστηριότητες, για την αντιμετώπιση της μοναξιάς, ενώ η ομάδα Τupa σχεδίασε ένα σύστημα αισθητήρων για άτομα με προβλήματα όρασης ή τύφλωση.

Περισσότερες πληροφορίες για τις 5 νικήτριες ομάδες στον σύνδεσμο: https://engineering.tamu.edu/student-life/aggies-invent/events/invent-for-the-planet/winners.html