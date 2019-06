Η Αμερική χτυπά στους ρυθμούς του νέου Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αναμένεται να αφιχθεί στο αεροδρόμιο Κένεντι της Νέας Υόρκης στις 5:25 το απόγευμα της Τετάρτης 19 Ιουνίου στον χώρο αφίξεων 1, προερχόμενος από την Κωνσταντινούπολη. Τον Αρχιεπίσκοπο θα συνοδεύσει εκ μέρους της Αρχιεπισκοπής Αμερικής ο Μητροπολίτης Ατλάντας Αλέξιος, ο οποίος έχει μεταβεί προς τούτο στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης θα το συνοδεύει τριμελής Μοναστική Αδελφότητα από την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος της Χάλκης και συγκεκριμένα οι Πατέρες Γεδεών, Ιωαννίκιος και Σπυρίδων. Υπογραμμίζεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος δημιούργησε την Μοναστική Αδελφότητα της Χάλκης όταν ήταν ηγούμενος εκεί.

Ο Αρχιεπίσκοπος τη Δευτέρα 17 Ιουνίου εκκλησιάσθηκε στον πανηγυρίζοντα ναό της Αγίας Τριάδος στην πλατεία Ταξείμ της Κωνσταντινούπολης και στη συνέχει μετέβη στο Φανάρι και αποχαιρέτησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Από εκεί πήγε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και αποχαιρέτησε τους Πατέρες και τη Σχολή.

Στο αεροδρόμιο θα τον υποδεχθούν οι ιεράρχες μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, καθώς και οι βοηθοί Επίσκοποι. Εκ μέρους της Ελληνικής κυβερνήσεως θα τον υποδεχθεί ο γενικός πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, ο οποίος ήταν συμφοιτητής με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Από το αεροδρόμιο ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος θα μεταβεί στο ξενοδοχείο Lotte New York Palace όπου θα καταλύσει τις πρώτες ημέρες μέχρι την ενθρόνιση. Στις 8 μ.μ. θα έχει ιδιωτικό δείπνο με τον Αρχιεπίσκοπο πρώην Αμερικής Δημήτριο στο ξενοδοχείο.

Το πρωί της Πέμπτης 20 Ιουνίου 2019 στις 10 η ώρα ο Αρχιεπίσκοπος θα φτάσει στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, όπου θα τελέσει Δοξολογία στο παρεκκλήσιο του Αποστόλου Παύλου και στη συνέχεια θα γίνει υποδοχή εκ μέρους του προσωπικού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Στις 11 η ώρα ο Αρχιεπίσκοπος θα συναντηθεί με τους Μητροπολίτες μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου και τους Βοηθούς Επισκόπους, ενώ θα ακολουθήσει γεύμα από τις 12 έως τις 2,30.

Το εσπέρας της ιδίας ημέρας από τις 5,30 έως τις ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος θα παραστεί και θα ευλογήσει δείπνο που παρατίθεται προς τιμήν του, με τη συμμετοχή ιερέων και πρεσβυτερών της Αμέσου Αρχιεπισκοπικής Περιφερείας, Ιεραρχών της Αρχιεπισκοπής Αμερικής καθώς και Ιεραρχών εκτός Αμερικής που θα βρίσκονται εδώ για την ενθρόνιση.

Το πρωί της Παρασκευής 21 Ιουνίου, στις 10:30 π. μ. ο Αρχιεπίσκοπος θα παραχωρήσει Συνέντευξη Τύπου στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και στη συνέχεια το μεσημέρι στις 12,30 θα παρακαθίσει σε γεύμα υποδοχής θρησκευτικών ηγετών της πόλεως Νέας Υόρκης, το οποίο θα παραθέσει ο Ραβίνος Άρθουρ Σνέεϊρ.

Η ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, του εβδόμου κατά σειρά ποιμενάρχη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, θα γίνει το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019, στις 11 π. μ. στον Αρχιεπισκοπικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος στο Μανχάταν (337 East 74th Street, NYC), αναφέρει με δελτίο τύπου η Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Τονίζεται ότι το Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και την Αμερικανική Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Υγείας Alex Azar, ο οποίος είναι Αραβας Ορθόδοξος. Την Ελληνική Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υπουργός εξωτερικών Γεώργιος Κατρούγκαλος. Επίσης αναμένεται να παραστεί και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Υπογραμμίζεται ότι ο από Προύσης Μητροπολίτης Ελπιδοφόρος εξελέγη παμψηφεί ως Αρχιεπίσκοπος Αμερικής από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως την 11η Μαΐου 2019. Τον Παναγιότατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο θα εκπροσωπήσει στην ενθρόνιση ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αυγουστίνος, ο οποίος θα του παραδώσει και την ποιμαντορική ράβδο εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Η εκλογή και η επικείμενη ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον και στην τελετή πρόκειται να παραστούν πολλοί εκπρόσωποι του θρησκευτικού, πολιτικού, ακαδημαϊκού, διπλωματικού και επιχειρηματικού κόσμου της Αμερικής, πολλοί επισκέπτες από το εξωτερικό και το πλήρωμα της Εκκλησίας στην Αμερική, κλήρος και λαός, που θα έρθουν να γνωρίσουν, να καλωσορίσουν και να λάβουν την ευχή και ευλογία του νέου τους Αρχιεπισκόπου και πνευματικού τους πατέρα, του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου. Η τελετή θα μεταδοθεί τηλεοπτικά σε ζωντανή μετάδοση μέσω δορυφόρου· και μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της Αρχιεπισκοπής www.goarch.org

Μετά την ενθρόνιση, στις 1:30 μ.μ. θα παρατεθεί επίσημο ενθρονιστήριο γεύμα, στο Ξενοδοχείο Χίλτον της Νέας Υόρκης (New York Hilton Hotel, 1335 Avenue of the Americas), στο οποίο αναμένεται να παρακαθίσουν 1,500 άτομα από όλα τα μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο γεύμα ανάμεσα σ’ αυτούς που θα μιλήσουν είναι και ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Αμερικής Δημήτριος, καθώς επίσης και ο αντιπρόεδρος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου Γεώργιος Τσαντίκος για τους οποίους επέμενε ο Μητροπολίτης Μεθόδιος, ενώ ο αριθμός αυτών που θα μιλήσουν είναι αρκετά μεγάλος.

Την Εκκλησία της Ελλάδος θα εκπροσωπήσει ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, ενώ την Εκκλησία της Κύπρου ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας Βασίλειος. Επίσης από την Ελλάδα θα παραστούν οι Μητροπολίτες Ρόδου Κύριλλος, Πατρών Χρυσόστομος, Χίου Μάρκος, Αρκαλοχωρίου Ανδρέας, Ιωαννίνων Μάξιμος, καθώς και οι Επίσκοποι Αβύδου Κύριλλος και Ολύμπου Κύριλλος. Επίσης θα παραστούν οι Μητροπολίτες Μπουένος Αϊρες Ταράσιος και Μεξικού Αθηναγόρας.

Την Κυριακή μετά την ενθρόνιση 22 Ιουνίου 2019, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος θα προεξάρχει στη πρώτη του ως Αρχιεπίσκοπος συνοδική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία με τους Μητροπολίτες της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου. Ο Όρθρος, στον Αρχιεπισκοπικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος θα αρχίσει στις 8:30 π. μ. και η Θεία Λειτουργία στις 10:00 π. μ. Θα ακολουθήσει δεξίωση στην παρακείμενη αίθουσα του Καθεδρικού Ναού.

