Η Αγία Σοφία στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Μετά από επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης και παρά την προσπάθεια του Τούρκου εκπροσώπου να ακυρωθεί εκ νέου η ψηφοφορία, επιτεύχθηκε η απαιτούμενη απαρτία και με την ομοφωνία των ψηφισάντων, στηρίχθηκε η πρόταση του Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας κ.Τορναρίτη και η επιστολή που προηγήθηκε της Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας κ. Ντόρας Μπακογιάννη περί καταγγελίας της μετατροπής της ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ από Μουσείο σε Τζαμί, με απόφαση της Τουρκικής Κυβέρνησης Ερντογάν.

Εισήγηση για το θέμα είχε προηγηθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση από τη Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ.Φωτεινή Πιπιλή, ενώ το προηγούμενο διάστημα και κατά την ψηφοφορία το θέμα στήριξε με ισχυρό λόμπινγκ από Ελληνικής πλευράς ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Δρ. Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης ο οποίος και δήλωσε μετά την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας:



Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή Πολιτισμού

Παρασκεύη, 4.11.2020

«Η Αγία Σοφία δεν είναι μόνο το διαχρονικό σύμβολο της Οικουμενικής Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης. Είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο συνάντησης, συνεννόησης και αλληλοσεβασμού μεταξύ διαφορετικών θρησκειών, πολιτισμών, λαών και εθνών.

Είναι ένα μοναδικό προστατευμένο μνημείο της UNESCO που από το 1934 με το Προεδρικό Διάταγμα του Κεμάλ Αττατούρκ ως Μουσείο, αποτέλεσε σημείο αναφοράς και διδαχής για όλο τον Κόσμο.

Η Αγία Σοφία ως Μουσείο ήταν η Απάντηση στις θεωρίες περί Σύγκρουσης των Πολιτισμών και Περί Πολέμου μεταξύ του Ισλάμ και της Χριστιανοσύνης.

Η μετατροπή της σε Τζαμί καταστρέφει αυτό το συμβολισμό και ενισχύει τον ακραίο Φονταμενταλισμό, τον Εθνικισμό και κάθε άλλη διχαστική θεωρία από όπου κι αν προέρχεται. Υπονομεύει την ανοχή στη διαφορετικότητα, τον αλληλοσεβασμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα και γενικότερα τις Αξίες που υπηρετεί το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ζητούμε να αποκατασταθεί αυτή η αστοχία που θίγει τη διεθνή εικόνα και της ίδιας της Τουρκίας και προσβάλει τον παγκόσμιο πολιτισμό.

Σε ότι αφορά στην πατρίδα μου την Ελλάδα, εμείς συνεχίζουμε να επιμένουμε στη λογική που δεν διχάζει αλλά ενώνει του Λαούς και τα Έθνη. Δεν πυροδοτεί συγκρούσεις αλλά συνεννόηση και διάλογο μεταξύ διαφορετικών Πολιτισμών και διαφορετικών Θρησκειών, ιδιαίτερα μεταξύ του Ισλάμ και της Χριστιανοσύνης.

Γι’αυτό και ολοκληρώσαμε το Μεγάλο Τζαμί στην Αθήνα. Αδειοδοτήσαμε πάνω από 10 τεμένη στην Αττική. Συντηρούμε πάνω από 250 τζάμια στη Θράκη. Συντηρούμε και λειτουργούμε πάνω από 400 Οθωμανικά Μνημεία ως Μουσεία ή Πολιτιστικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Ζητούμε και ελπίζουμε να πράξει το ίδιο και η Τουρκική Κυβέρνηση του Ταγήπ Ερντογάν, εναρμονιζόμενη με τις Αξίες και τα Προτάγματα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα οποία όλοι μαζί αγωνιζόμαστε.

Hagia Sophia is not only the timeless symbol of the Ecumenical Orthodox Christian Faith; it is a global symbol of understanding and mutual respect among different religions, cultures, peoples and nations. According to Kemal Ataturk’s Presidential Decree of 1934, Hagia Sophia has been declared a unique UNESCO protected monument, which has been a benchmark for the whole world. As a Museum, Hagia Sophia was the Answer to the Theories of the Clash of Cultures and Civilizations and the dispute between Islam and Christianity.

Its conversion into a mosque destroys this symbolism and reinforces extreme Fundamentalism, Nationalism and any other divisive theory. It undermines tolerance for diversity, mutual respect, human rights and universal values, as these have been formulated by the Council of Europe.

This serious mistake, which tarnishes Turkey’s image and offends the world culture, should be corrected.

As far as my homeland, Greece, is concerned, we continue to insist on policies that unity the peoples and nations. We insist on reconciliation and dialogue among different cultures and different religions, especially between Islam and Christianity. That is why we built the mosque in Athens and we licensed more than 10 mosques in Attica. Moreover, we maintain over 250 mosques in Thrace and over 400 Ottoman Monuments as Museums or Cultural Centers all over Greece.

We ask and hope that the Turkish Government of Tayyip Erdoğan behave properly as we do, in accordance with the values of the Council of Europe for which we fight all together.»