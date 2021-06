H Microsoft «κλείνει» τα…Windows 10 το 2025

Η Microsoft έκανε γνωστό ότι θα σταματήσει την υποστήριξη των Windows 10 το φθινόπωρο του 2025. Παράλληλα, η αμερικανική εταιρεία προετοιμάζεται να ανακοινώσει μέσα στον Ιούνιο μια νέα μείζονα αναβάθμιση του δημοφιλούς λειτουργικού συστήματος της για υπολογιστές.

Όταν τα Windows 10 είχαν κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2015, η Microsoft είχε ανακοινώσει ότι επρόκειτο να είναι η τελική έκδοση του λειτουργικού συστήματος της, η οποία θα υφίστατο διαδοχικές αναβαθμίσεις. Όμως τώρα ξεκαθαρίστηκε ότι από τις 14 Οκτωβρίου 2025 και μετά δεν θα υπάρξουν νέες αναβαθμίσεις και «μπαλώματα» για λόγους ασφαλείας είτε στην οικιακή έκδοση (Home) είτε στην επαγγελματική (Pro).

Τα Windows 10 ήσαν τα πρώτα που ονομάστηκαν «τα Windows ως υπηρεσία», επειδή το λογισμικό τους ανανεώνεται βαθμιαία χωρίς έξτρα κόστος για τον χρήστη, αντί η εταιρεία να κυκλοφορεί κάθε λίγα χρόνια κάποια νέα αυτόνομη έκδοση που θα διαδέχεται την προηγούμενη. Αυτή τη στιγμή η νεότερη έκδοση είναι τα Windows 10 21H1, η οποία, όπως έχει ανακοινωθεί, θα υποστηρίζεται έως το Δεκέμβριο του 2022.

Τελικά στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με το BBC, ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Σάτια Ναντέλα και ο υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων Πάνος Πανάι πιθανώς δεν θα ανακοινώσουν απλώς μια μείζονα αναβάθμιση (21Η2) των Windows 10 για το δεύτερο εξάμηνο τους 2021, αλλά ένα νέο λειτουργικό σύστημα. Μερικοί αναλυτές εκτιμούν μάλιστα ότι αυτό μπορεί να μην ονομαστεί Windows 11, αλλά να πάρει άλλη ονομασία. Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται να περιλαμβάνει πολλά νέα χαρακτηριστικά σε σχέση με τα Windows 10.

Τα παλαιότερα πολύ δημοφιλή Windows 7 είχαν αποσυρθεί το 2020, αν και οι επιχειρήσεις μπορούν να πληρώνουν τη Microsoft για να συνεχίσουν να λαμβάνουν ανανεώσεις των επαγγελματικών εκδόσεων Professional και Enterprise.

