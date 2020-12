Γυναίκα 105 χρονών κέρδισε τον κορωνοϊό στην Γαλλία

Η πρεσβύτερη οίκου ευγηρίας στις γαλλικές Αλπεις, γιόρτασε στις 10 Δεκεμβρίου τα 105 της γενέθλια, αφού νίκησε το φθινόπωρο την Covid-19.

Μία μικρή γιορτή οργανώθηκε για την Λεά Λαβί, με την κατ΄εξαίρεσιν παρουσία συγγενικού της προσώπου, του διευθυντή του οίκου ευγηρίας και μελών του προσωπικού.

Της προσφέρθηκε μία ανθοδέσμη, αλλά δεν υπήρξε τούρτα, εξαιτίας των μέτρων προστασίας.

Ο οίκος ευγηρίας του Ανεσί επλήγη βαριά από το δεύτερο κύμα της επιδημίας. «109 από τους 185 φιλοξενούμενους προσβλήθηκαν (σχεδόν το 60%) και είχαμε 33 θανάτους», δήλωσε ο διευθυντής

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/gallia-105xroni-nikise-tin-maxi-me-ton-koronoio

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram