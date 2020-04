Γυμναστική… Εν Οίκω με το MyPortal.gr και το Restart

Η Παυλίνα Παντελίδου, καθηγήτρια φυσικής αγωγής του Restart training studio, μας δείχνει μια κυκλική προπόνηση για όλο το σώμα! Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο μέρη, το πρώτο το εκτελούμε σε 3 γύρους χωρίς διάλειμμα μεταξύ των ασκήσεων και το δεύτερο σε 3 γύρους με ένα διάλειμμα 30 sec στο τέλος κάθε κύκλου.

Προσέχουμε την τεχνική εκτέλεση των ασκήσεων, αναπνέουμε σωστά και σταματάμε άμεσα όταν νιώσουμε αδιαθεσία ή ζάλη!

Παρακάτω αναφέρουμε και την ορολογία των ασκήσεων

3 ROUNDS NO REST

side lunges 1 min (right)

burpees 45 sec

side plank 30 sec (right)

side lunges 1 min (left)

burpess 45 sec

side plank 30 sec (left) 3 ROUNDS

15 v-ups

20 russian twist (with bottles)

25 sit ups

rest 30 sec