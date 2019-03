Γνωρίστε τα νέα στέκια της Θεσσαλονίκης

Μόνο καθοριστική θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει την τελευταία πενταετία που διανύει η Θεσσαλονίκη όσον αφορά στη διασκέδασή της. Αναφέρομαι στα συγκεκριμένα πέντε χρόνια ως επακόλουθο της περιόδου που ξεκίνησε το 2000 και σάρωσε (περίπου έξι χρόνια) τα πάντα στο πέρασμά της. Προφανώς και η συμπρωτεύουσα δεν κατέχει τα πρωτεία ούτε το μονοπώλιο στην επέλαση της κρίσης, ωστόσο σε σύγκριση με τα πιο χαοτικά μεγέθη της Αθήνας, οι όποιες αλλαγές σε νοοτροπία και πράξη είναι σαφέστατα πιο διακριτές. Πόσο μάλλον όταν αδιαίρετος πυρήνας της πόλης είναι το κέντρο της που ακριβώς για αυτόν τον λόγο οι μετακινήσεις του πληθυσμού των θαμώνων είναι αναπόφευκτες ανάλογα με την πιάτσα που είναι στη μόδα. Από τα Λαδάδικα του ’90, μέχρι τη Βαλαωρίτου στα μέσα του 2000, τα ενοίκια παίζουν πάντα πρωταρχικό ρόλο στη δημιουργία μιας πιάτσας που όσο λιγότερο μαζικοποιηθεί, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει για διαχρονικότητα. Ωστόσο, ο κορεσμός, η έλλειψη ταυτότητας και οι προσπάθειες για γρήγορο κέρδος έχουν κάνει το άνοιξε-κλείσε στο άψε σβήσε κάτι σαν κανόνα.

Αφού άρχισαν να υποχωρούν γύρω στο 2007-8 οι ορδές από την «εναλλακτική» Βαλαωρίτου, ήταν απολύτως αναμενόμενο ο νόμος των φθηνών ενοικίων να μετατοπίσει το ενδιαφέρον του εκάστοτε μαγαζάτορα στα σχεδόν παρηκμασμένα Λαδάδικα, αυτήν τη φορά στην άνω τους πλευρά κατά κύριο λόγο. Ο χαρακτηρισμός «καθοριστική» σε αυτά τα πέντε χρόνια εντούτοις, έγκειται περισσότερο στην ανάδειξη της ανάγκης για λιγότερες αρπαχτές και άρα ακόμη λιγότερα λουκέτα. Η ιδέα που έχει κάθε παρέα α λα How I Met Your Mother να ανοίξει το δικό της μπαρ και να κάνει την τύχη της είναι εφικτή, αρκεί το εκάστοτε εγχείρημα να έχει κάτι να πει, να έχει ταυτότητα. Προφανώς και τα άχρωμα, άοσμα μαγαζιά δεν έχουν εξαλειφθεί, όμως είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ πως για να επιβιώσει κανείς στον ανταγωνισμό χρειάζεται κάτι παραπάνω από καλές γνωριμίες και όμορφα κορίτσια στο προσωπικό. Ιδιαίτερα κόνσεπτ, value for money υπηρεσίες και επιστροφή στα ντόπια και πιο σπιτικά προϊόντα επιτέλους παίρνουν τη θέση που τους αρμόζει στο μυαλό των δαιμόνιων επιχειρηματιών και τους ανταμείβουν ανάλογα.

Σε αυτό το σκεπτικό, του «διαφορετικού» κινείται και το αδερφάκι του Γορίλα και του Mahalo Civilized Food που συνδυάζει street food και fine dining. Το Three Pieces (Βεροίας 4) άνοιξε τον περασμένο Δεκέμβριο, λειτουργεί με κρατήσεις ανά δίωρα και είναι όντως τρία κομμάτια: Όσο ετοιμάζεται το φαγητό σου, που μπορείς και να πάρεις φεύγοντας αν δεν πεινάς, φωτογραφίζεσαι στο photobooth και περνάς με κωδικό στο «κρυφό» bar για να δοκιμάσεις signature cocktails. Λίγο πιο πέρα, αέρας ανανέωσης φυσάει προς τη Βαλαωρίτου με το Salvador bar (Βηλαρά 2) της Στοάς Μαλακοπή να διατηρεί το underground στυλάκι με ψαγμένες μουσικές για το οποίο αγαπήθηκε η συγκεκριμένη περιοχή. Με ορίζοντα τη θάλασσα, το Panama Bar – Restaurant (Αξιού 1 & Αβέρωφ) από την άλλη, φιλοδοξεί να δώσει μία πινελιά πολυτέλειας σε όσους προτιμούν η έξοδός τους να συνδυάζει fine drinking & dining, ώστε να μη χρειάζεται να αλλάξουν χώρο κατά τη διάρκεια αυτής. Στα Λαδάδικα, θα σε εντυπωσιάσει η αισθητική της Fyssalida (Παγγαίου 4, Λαδάδικα) που αποπνέει κομψότητα στο περιβάλλον, αλλά και το φαγητό της για το οποίο φροντίζει ο «βετεράνος» σεφ της Χαλκιδικής Γιώργος Ζορμπάς. Οι λάτρεις του all day γαλλικού bistrot βρίσκουν το στέκι τους στο Charlie D. Brasserie (Κομνηνών 10) με την υπογραφή των Απόστολου Τραστέλη και Αrnaud Bignon (Σπονδή, Greenhouse). Το σκηνικό είναι μοντέρνα παραμυθένιο, βγαλμένο από τον κόσμο του Lewis Carroll ή αλλιώς Charles Dodgson. Στην ίδια σχεδόν γειτονιά, στην Καλαποθάκη, το Samurai Premium Steak House & Asian Cuisine (Καλαποθάκη 8) της «οικογένειας» των 7 Θαλασσών τολμά να «παντρέψει» την απόλυτη κρεατοφαγία με το sushi, τα bao buns και ό,τι άλλο περικλείει η ασιατική κουλτούρα. Οι πιο «παραδοσιακοί» ίσως προτιμήσουν το Μαμαλούκα (Ίωνος Δραγούμη 3) που ποντάρει σε μεγάλο βαθμό στη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα με έμφαση στη φύση και την πρώτη ύλη.

Εκεί κοντά επίσης, απέναντι σχεδόν από το επικό και πρόσφατα βραβευθέν Με Ζεν, κατοικοεδρεύει πλέον το αθηναϊκό The Big Kahuna που ανηφόρισε φέρνοντας μαζί του «κύματα» εξωτικών burger και κοκτέιλ. Προς Καμάρα πλευρά τώρα, «καλή φάση», όνομα και πράγμα, είναι Η Ντάνγκαρα (Πλατεία Αγίου Γεωργίου 7) που στήθηκε ως γαστριμαργικό μπαρ με εντοπιότητα και εποχικότητα στα προϊόντα του και μπλουζ, αλλά και ρεμπέτικο στα ηχεία του. Λίγο πιο πέρα και στο πρότυπο του cosy Mob, συναντάς το Ήλεκτρον καφέ (Πλατεία Αγίου Γεωργίου 13) που μέσα στο φωτεινό του urban σύμπαν χτυπάει ευαίσθητες χορδές στη μουσική και ψηφίζει βινύλιο. Σε εκείνη την περιοχή επίσης, έκανε την εμφάνισή της η πρώτη μοντέρνα pub της πόλης Bulldogs & The Beast – Pub (Αλ. Σβώλου 1) που όμως ξεκινά από νωρίς για πρωινό και brunch, ενώ είναι ιδανική και για ένα μεσημεριανό διάλειμμα από τη δουλειά. Εκτός αν προτιμάς, ακόμη πιο oldschool καταστάσεις, όπως το Οδύσσεια Καφενείο (Καστριτσίου 11), που μεταφέρθηκε στην Καστριτσίου και είναι ό,τι πρέπει για μεσημεριανούς μεζέδες.

Κατά τ’ άλλα, μπρος στον δρόμο που χάραξε κάποτε η Bandiera νυν Δέντρο στο Bar γιατί αν κάτι είναι στη μόδα τελευταία στην Θεσσαλονίκη είναι τα υπέροχα νεοκλασσικά της κτίρια που παίρνουν ζωή. Μετά το επιβλητικό The Aficionados (Νικολάου Πλαστήρα 105, Καλαμαριά) και το υπέροχο Casablanca Social Club (Βασιλίσσης Όλγας 18), ήρθε και η Έπαυλη Μαρόκκου (Βασιλίσσης Όλγας 133, Ανάληψη) για καφέ και φαγητό που βασίζεται στις μεσογειακές γεύσεις, όπως επίσης έχει προνοήσει και για τους υποστηρικτές της vegan διατροφής. Παράλληλα, η θρυλική Pastaflora Darling (Ζεύξιδος 6) στη Zεύξιδος, μετά το σύντομο «διάλειμμά» της, επέστρεψε πανηγυρικά στη ζωή της Θεσσαλονίκης, ενώ το παλιό Goldfish της Βογατσικού μεταλλάχθηκε σε νέο πρότζεκτ ονόματι The Fleming (Βογατσικού 3) έχοντας επενδύσει λίγο περισσότερο στην κουζίνα του και τη μουσική του.