Γερμανικός Τύπος: Η Γερμανία πρέπει να μιμηθεί την Ελλάδα

Η οικονομική εφημερίδα του Ντίσελντορφ Handelsblatt αναφέρει σχετικά με τη φοροδιαφυγή στη Γερμανία: «Πριν από οκτώ χρόνια, η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία κήρυξαν πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής παγκοσμίως. Σήμερα, ωστόσο η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας δεν ανήκει στην ομάδα των χωρών που έχουν εφαρμόσει παραδειγματικά όλους τους διεθνείς κανόνες κατά της φοροδιαφυγής. Τουλάχιστον αυτό αναφέρεται στη νέα έκθεση προόδου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων ξένων λογαριασμών, η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. H Γερμανία είναι μεταξύ αυτών των κρατών που πρέπει να βελτιώσουν τους κανόνες τους – μαζί με χώρες όπως η Ολλανδία, αλλά και τα Μπαρμπάντος, ο Παναμάς και η Ελβετία. Στις χώρες πρότυπο της Ευρώπης συμπεριλαμβάνονται η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα».

Και η εφημερίδα συνεχίζει: «Οι κανόνες του ΟΟΣΑ ορίζουν ότι οι τράπεζες πρέπει να δηλώνουν τους λογαριασμούς των πελατών τους που ζουν στο εξωτερικό στις φορολογικές αρχές. Στη Γερμανία, η Ομοσπονδιακή Κεντρική Φορολογική Υπηρεσία διαβιβάζει αυτά τα στοιχεία λογαριασμού στις φορολογικές αρχές των αντίστοιχων χωρών. Η διαδικασία αυτοματοποιείται και παρακολουθείται από το Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΟΣΑ. 100 χώρες συμμετέχουν στην ανταλλαγή πληροφοριών. Το 2019, 84 εκατομμύρια λογαριασμοί με περιουσιακά στοιχεία δέκα τρισεκατομμυρίων ευρώ δηλώθηκαν στις αρχές παγκοσμίως».

Η απόρριψη της προσφυγής του Τραμπ

H Süddeutsche Zeitung σχολιάζει την απόρριψη της προσφυγής του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ακύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων της Πενσιλβανίας από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ: «Ο Τραμπ έχει διορίσει τους περισσότερους δικαστές στα τέσσερα χρόνια της θητείας του από τους περισσότερους προκατόχους του. Μόνο στο Ανώτατο Δικαστήριο έχουν καταλάβει τρεις θέσεις. Το δικαστήριο θα καθορίζει τα επόμενα χρόνια μια συντηρητική πλειοψηφία. Πιθανώς σκέφτηκε, ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελεί ένα είδος διασφάλισης εάν δεν κερδίσει τις εκλογές. Ο Πρόεδρος μαθαίνει τώρα ότι ακόμη και οι συντηρητικοί δικαστές υπακούουν στο νόμο. Αυτό είναι αυτονόητο, αλλά μπορεί να αποτελεί έκπληξη για τον Τραμπ».

Πολιτική και πανδημία

H Frankfurter Allgemeine Zeitung αναφερόμενη στην εξέλιξη της πανδημίας σημειώνει: «Κοιτώντας τα πιο επιτυχημένα κράτη, φαίνεται λογικό να συμπεράνουμε ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι πολύ επιβαρυμένες και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το είδος της πανδημίας μόνο με ένα εμβόλιο. Το φως στο τέλος του τούνελ που είδε η Μέρκελ δεν βασίστηκε στη δημιουργικότητα της πολιτικής, αλλά στη δημιουργικότητα των επιστημόνων που έχουν σχεδόν επινοήσει το εμβόλιο. Ωστόσο, το φως δεν μειώνει αλλά αυξάνει τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις από το κράτος και δοκιμάζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική. Η άνοιξη δεν ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της πανδημίας αλλά θα είναι οι επόμενοι μήνες που θα έρθουν όταν τα σκαμπανεβάσματα θα γίνουν ακόμη πιο εξαντλητικά».

Στη σχέση πολιτική και πανδημίας αναφέρεται η εβδομαδιαία εφημερίδα Die Zeit: «Η Τουρκία έχει πληγεί πολύ από την πανδημία. Η οικονομία καταρρέει, και ακόμη και οι υποστηρικτές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χάνουν την εμπιστοσύνη τους στις ικανότητές του ως διαχειριστή κρίσεων. Ο αυταρχικός ηγέτης χρειάζεται επειγόντως μια ιστορία επιτυχίας. Θέλει να μπορεί να πει: Έχουμε ακόμα σχέδια, ο εμβολιασμός ξεκίνησε εδώ πριν ξεκινήσει στην ΕΕ. Μια χείρα βοηθείας σε δεκάδες χώρες που βρίσκονται σε παρόμοια ή χειρότερη κατάσταση, προσφέρει η Κίνα. Και σε αντίθεση με τη Ρωσία, η Κίνα που δεν παίζει σχεδόν κανένα ρόλο στη διεθνή ιατρική έρευνα, έχει προχωρήσει τόσο πολύ επιστημονικά που πολλές χώρες θέλουν να βοηθηθούν».

