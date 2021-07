Γερμανία- Απίστευτο: Επιβάτης αεροπλάνου αρνήθηκε να φορέσει μάσκα και δάγκωσε αστυνομικό

Μια ηλικιωμένη κυρία 75 ετών η οποία δεν ήθελε επ΄ουδενί να φορέσει μάσκα προστασίας στο αεροπλάνο πριν αυτό ξεκινήσει την πτήση του από τη Φρανκφούρτη για το Τορόντο δάγκωσε τον αστυνομικό, που της επεσήμανε ότι οφείλει να το κάνει για λόγους προστασίας από τον κορονοϊό. Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

Εκτός από τη μάσκα προσώπου, αυτή η κυρία θα έπρεπε μάλλον να φορέσει …φίμωτρο, αφού επιτέθηκε και δάγκωσε στο χέρι αστυνομικό, ο οποίος της συνέστησε να φορέσει μάσκα πριν από την έναρξη της πτήσης της. Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομία η οποία εκλήθη να συνδράμει το προσωπικό του αεροπλάνου, η …δηκτική κυρία αρνήθηκε να καλύψει το στόμα και τη μύτη της όταν της το είπαν οι αεροσυνοδοί, όπως επίσης και να εγκαταλείψει το αεροπλάνο μετά την άρνησή της να συμμορφωθεί στις συστάσεις.

Όταν κατέφτασαν οι αστυνομικοί, η γυναίκα είχε ήδη αρχίσει να γίνεται όλο και πιο επιθετική. Με κλωτσιές και χαστούκια υπερασπίστηκε τον εαυτό της και από τους αστυνομικούς που ήθελαν να την οδηγήσουν εκτός του αεροσκάφους. Η γυναίκα δάγκωσε μάλιστα έναν από τους αστυνομικούς στο χέρι και έτσι η αστυνομία αναγκάστηκε να της περάσει χειροπέδες για να μπορέσει να την απομακρύνει και να την μεταφέρει τελικά στο αστυνομικό τμήμα.

Ούτε εκεί όμως ηρέμησε και συνέχισε να προσπαθεί να επιτίθεται στους αστυνομικούς. Έριξε μάλιστα ένα ποτήρι νερό στο πρόσωπο ενός αστυνομικού.

Η ηλικιωμένη γυναίκα τελικά ηρέμησε αργότερα και την Κυριακή πέταξε για το Τορόντο. Αναμένεται να της ασκηθεί μήνυση.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/apisteyto-germania-epivatis-aeroplanou-arnithike-foresei-maska-dagkose-astynomiko-1

