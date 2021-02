Γεραπετρίτης: Καμία απολύτως κυβερνητική συγκάλυψη στην υπόθεση Λιγνάδη

Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο και σε υψηλούς τόνους, απέρριψε ο Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλή – όπου μεταφέρθηκε σήμερα η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση – τις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ περί απόπειρας συγκάλυψης από την κυβέρνηση στην υπόθεση Λιγνάδη, επιμένοντας ότι η Υπουργός Πολιτισμού ζήτησε την παραίτηση του τέως καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου από την πρώτη στιγμή και συγκεκριμένα από τις 6 Φεβρουαρίου οπότε και δημοσιοποιήθηκε η πρώτη καταγγελία και παρότι όπως είπε αυτή ήταν ανώνυμη «και για τον θύτη και για το θύμα».

Ο Υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε επίσης ότι ουδείς γνώριζε «το ποιόν» του κ. Λιγνάδη όταν εκείνος διορίστηκε στο Εθνικό Θέατρο, καλώντας την αξιωματική αντιπολίτευση να αφήσει κατά μέρους τους ατεκμηρίωτους υπαινιγμούς και την μικροκομματική εκμετάλλευση των νοσηρών φαινομένων, κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δηλητηριάζει τη Δημοκρατία. «Με αυτή την κυβέρνηση ήρθε ο Λιγνάδης στη Δικαιοσύνη και θα κριθεί», σημείωσε μεταξύ άλλων, παραθέτοντας τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει η κυβέρνηση για να σπάσει η σιωπή και το «απόστημα».

«Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου για όλους. Εμείς κάνουμε αυτό που επιβάλλουν το Σύνταγμα και οι νόμοι. Ποια είναι η συγκάλυψη; Λίγες ώρες μετά από ανώνυμη καταγγελία η κ. Μενδώνη ζήτησε την παραίτησή του. Ζητάτε γιατί δεν τον διαπομπεύσαμε ενώ υπήρχε ανώνυμη καταγγελία; Γιατί η Ελλάδα διατηρεί το συνταγματικό τεκμήριο του κράτους δικαίου. Αποχώρησε ο κ. Λιγνάδης ως όφειλε και πήγε στη δικαιοσύνη. Αλλά δεν τον διαπομπεύσαμε. Δεν τον ρίξαμε στα σκυλιά. Ακολουθήσαμε την οδό που το Σύνταγμα επιβάλλει. Αν για σας το Σύνταγμα και οι νόμοι είναι περιττά εμπόδια να το πείτε», υπογράμμισε σε υψηλούς τόνους ο Υπουργός Επικρατείας.

Αποκρούοντας, δε, την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ δια στόματος Γιάννη Ραγκούση περί ελλιπούς έρευνας επειδή όπως είπε ο βουλευτής δεν διατάχθηκε κατ’ οίκον έρευνα και άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του Δημήτρη Λιγνάδη, ο κ. Γεραπετρίτης κατήγγειλε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι καλεί την κυβέρνηση να παρέμβει εξωθεσμικά στο έργο της δικαιοσύνης, διακηρύσσοντας ρητά ότι η κυβέρνηση της ΝΔ σέβεται τη διάκριση των εξουσιών και το κράτος δικαίου και δεν πρόκειται ποτέ να τα υπερβεί.

«Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε το άρθρο 26 του Συντάγματος. Ξέρετε τι σημαίνει εκτελεστική εξουσία και τι σημαίνει δικαστική εξουσία. Αν θέλετε να δώσουμε εντολή στη δικαστική εξουσία να μπουν στα σπίτια των οποιωνδήποτε να μας το πείτε. Εμείς δε θα πάμε έξω από τον Άρειο Πάγο. Ενδεχομένως εσείς να έχετε ιδία άποψη. Οι εντολές για κατ’ οίκον έρευνες και άρση απορρήτου τελείωσαν τον Ιούλιο του 2019. Για εσάς το κράτος δικαίου ισχύει μόνο για τον Κουφοντίνα αλλά όχι για τον Λιγνάδη», επισήμανε σε αυστηρό ύφος.

Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και στο hash tag που ταυτίζει τη ΝΔ με παιδεραστές, το οποίο ο Γιώργος Γεραπετρίτης κατήγγειλε ως επαίσχυντο, μιλώντας για «δολοφονία ενός τμήματος ολόκληρης της κοινωνίας» και σημείωσε εμφατικά: «Δεν υπάρχει κομματική ταυτότητα σε εκείνους που υποκύπτουν σε τέτοιες συμπεριφορές. Δεν μπορώ να δεχτώ σε καμία περίπτωση αυτό το προϊόν της κομματικής εκμετάλλευσης ότι η παιδεραστία είναι προνομιακός χώρος της ΝΔ», υπογράμμισε.

Το εν λόγω hash tag αποδοκίμασε με απόλυτη σαφήνεια και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Ραγκούσης, μιλώντας για χυδαιότητα. Επέκρινε, ωστόσο, σφόδρα την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην υπόθεση Λιγνάδη μετά τις καταγγελίες, επιμένοντας στα πυρά περί απόπειρας συγκάλυψης και υποστηρίζοντας αφενός ότι η υπόθεση Λιγνάδη απεικονίζει το μοντέλο διακυβέρνησης της ΝΔ» αφετέρου ότι δεν μπορεί να επιφέρει την κάθαρση που απαιτεί η κοινωνία λόγω της ακολουθούμενης πολιτικής αδιαφάνειας.

Τη στάση αμφότερων ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ επέκρινε ο Γιώργος Καμίνης εκ μέρους του Κινήματος Αλλαγής, ζητώντας να μην εκχυδαΐζεται ο δημόσιος διάλογος, ώστε να μην πνιγούν οι θαρραλέες φωνές στην κομματική μικροπρέπεια.

