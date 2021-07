Γεωργία: Διαδηλώσεις μετά το θάνατο δημοσιογράφου από ξυλοδαρμό

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη Γεωργία για να ζητήσουν την παραίτηση της κυβέρνησης μετά το θάνατο ενός δημοσιογράφου, ο οποίος είχε ξυλοκοπηθεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από ακροδεξιούς στο περιθώριο διαδηλώσεων εναντίον της κοινότητας ΛΟΑΤ+.

Ο Αλεξάντρ Λασκαράβα, 37 ετών, βρέθηκε σήμερα νεκρός στο κρεβάτι του, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Pirveli, για το οποίο εργαζόταν. Είχε ξυλοκοπηθεί άγρια τη Δευτέρα στο περιθώριο διαδηλωσεων κατά της διεξαγωγής μιας πορείας των ΛΟΑΤΚ και είχε υποστεί πολλαπλά κατάγματα στο πρόσωπο.

Περισσότεροι από 50 δημοσιογράφοι δέχθηκαν επίθεση την ίδια ημέρα, ενώ η πορεία, που προβλεπόταν αρχικά να πραγματοποιηθεί στους δρόμους της πρωτεύουσας Τμπιλίσι, τελικά ματαιώθηκε από φόβο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, περίπου 8.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στις 20:00 (τοπική ώρα, 19:00 ώρα Ελλάδας) μπροστά από το κοινοβούλιο, έπειτα από έκκληση οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

«Ζητούμε την άμεση παραίτηση του Ηρακλή Γκαριμπασβίλι και της κυβέρνησής του, που είναι οι αιχμές του δόρατος στη βία εναντίον των δημοσιογράφων», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νίκα Μέλια, επικεφαλής της κύριας δύναμης της γεωργιανής αντιπολίτευσης, του Ενωμένου Εθνικού Κινήματος (MNU).

Ο Γκιόργκι Σβανίτζε, γιατρός 43 ετών, δήλωσε από την πλευρά του ότι το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο «καλλιεργεί το κλίμα μίσους σ’ αυτή τη χώρα – εναντίον των δημοσιογράφων, των αγωνιστών για τα δικαιώματα, των αντιπολιτευόμενων».

«Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν τις επιθέσεις αυτές και ζήτησαν οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

«Επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι η ΕΕ καταδικάζει αυστηρά κάθε βία και υποστηρίζει σταθερά και αταλάντευτα την ελευθερία του Τύπου και του συνέρχεσθαι», ανέφερε σήμερα ο πρεσβευτής της ΕΕ στη Γεωργία Καρλ Χέρτσελ σε ανακοίνωση, με την οποία υπέβαλε επίσης τα συλλυπητήριά του για το θάνατο του Αλεξάντρ Λασκαράβα.

«Η ασφάλεια κάθε γεωργιανού δημοσιογράφου και η αξιοπιστία της δημοκρατίας στη Γεωργία απαιτούν κάθε άτομο που επιτίθεται σε ειρηνικούς πολίτες και σε δημοσιογράφους (…) να ταυτοποιείται, να συλλαμβάνεται και να διώκεται», ανέφερε από την πλευρά της η πρεσβεία των ΗΠΑ.

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα καταδίκασαν αυτές τις επιθέσεις, διευκρινίζοντας πως δημοσιογράφοι «υπέστησαν τραύματα που περιλαμβάνουν εγκεφαλικές διασείσεις, χημικά εγκαύματα και κατάγματα στα χέρια».

Η μη κυβερνητική οργάνωση κατηγόρησε τις αρχές για παθητική ενοχή και πρόσθεσε πως η αστυνομία δεν επιτέλεσε έναντι των δημοσιογράφων το καθήκον της να προστατεύει.

Ο γεωργιανός υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε σήμερα με ανακοίνωσή του πως άρχισε έρευνα για να προσδιοριστούν τα αίτια του θανάτου του δημοσιογράφου Αλεξάντρ Λασκαράβα.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/georgia-diadiloseis-meta-to-thanato-dimosiografou-apo-ksylodarmo

