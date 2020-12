Γαλλία: «Σημαντική κόπωση» νιώθει ο Μακρόν – Σε απομόνωση σε προεδρική κατοικία κοντά στο Παρίσι

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, που βρέθηκε θετικός στον νέο κορωνοϊό και υποφέρει από «σημαντική κόπωση», εξακολουθεί να εργάζεται εξ αποστάσεως σήμερα Παρασκευή, από μια επίσημη κατοικία κοντά στο Παρίσι μετά την ανακοίνωση, χθες, ότι έχει μολυνθεί, ανακοίνωση που ώθησε πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες να τεθούν και οι ίδιοι σε απομόνωση.

Η προεδρία δεν θέλησε να κοινοποιήσει σήμερα το πρωί περισσότερες πληροφορίες, αλλά γνωστοποίησε πως ο αρχηγός του γαλλικού κράτους έχει εγκατασταθεί στη Λα Λαντέρν, μια κατοικία που τίθεται στη διάθεση των Γάλλων προέδρων, στις Βερσαλλίες.

Χθες, Πέμπτη, το βράδυ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γκαμπριέλ Ατάλ διευκρίνισε πως ο πρόεδρος είχε «αληθινά συμπτώματα, βήχα και σημαντική κόπωση».

Ο Εμανουέλ Μακρόν έκανε μια δήλωση χθες στο τέλος του απογεύματος, εξ αποστάσεως, στο περιθώριο ενός συμβουλίου για την αναπτυξιακή βοήθεια, όπου εμφανίστηκε φορώντας μάσκα FFP2, χωρίς να αναφερθεί στην κατάσταση της υγείας του.

Η μόλυνσή του από την Covid-19 προκάλεσε ωστόσο διαταράξεις στην ατζέντα πολλών Ευρωπαίων ηγετών, με τους οποίους είχε συναντηθεί τις τελευταίες ημέρες, κυρίως στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών την προηγούμενη Πέμπτη και Παρασκευή.

Είναι εκεί, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στην κυβέρνηση, όπου μολύνθηκε, καθώς πέρασε 20 ώρες non-stop με τους ηγέτες των 27, εκ των οποίων και μια μακρά νύχτα διαπραγματεύσεων.

Έτσι, οι πρωθυπουργοί του Λουξεμβούργου Ξαβιέ Μπετέλ, του Βελγίου Αλεξάντερ ντε Κρο, της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα –που βρέθηκε αρνητικός στο τεστ– και της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, καθώς και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ανακοίνωσαν ότι απομονώνονται.

Αντίθετα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που είχε συμμετάσχει σε γεύμα τη Δευτέρα στο Παρίσι με τον Γάλλο πρόεδρο, δεν έκρινε απαραίτητο να τεθεί σε καραντίνα.

Πριν από τον Εμανουέλ Μακρόν, πολλοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κόλλησαν την ασθένεια, εκ των οποίων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, οι οποίοι, όπως και πολλοί άλλοι ηγέτες, του απηύθυναν μηνύματα υποστήριξης.

Πηγή: skai.gr

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/gallia-simantiki-koposi-niothei-o-makron-apomonosi-se-proedriki-katoikia-konta-sto-parisi

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram