Γαλλία-Interpol: Πάνω από 200 συλλήψεις σε επιχείρηση σε 4 ηπείρους για εμπορία ανθρώπων

Μια επιχείρηση που πρόσφατα συντόνισε η Interpol οδήγησε στη σύλληψη περισσότερων από 200 διακινητών και εμπόρων ανθρώπων που κρίθηκαν ύποπτοι για διακίνηση μεταναστών σε τέσσερις ηπείρους, ανακοίνωσε σήμερα ο οργανισμός αστυνομικής συνεργασίας με έδρα την Λιόν.

Η «επιχείρηση Turquesa II» πραγματοποιήθηκε μεταξύ 27ης Νοεμβρίου και 3ης Δεκεμβρίου σε 32 χώρες της αμερικανικής, αφρικανικής, ευρωπαϊκής και ασιατικής ηπείρου με την υποστήριξη του προγράμματος της Interpol κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών, της Europol, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον ‘Ελεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC).

Μεταξύ των περίπου 200 συλλήψεων, 30 αφορούσαν περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης μεταναστριών ή εμπορίας ανθρώπων, υπογράμμισε η ανακοίνωση της Interpol.

Στο Μεξικό, η αστυνομία συνέλαβε, μεταξύ άλλων, τον φερόμενο ως αρχηγό μιας εγκληματικής οργάνωσης που μετέφερε μετανάστες από τις ακτές της Κούβας στο Μεξικό, όπου οι τελευταίοι στερούνταν την ελευθερία τους, απειλούνταν και βασανίζονταν, υπογραμμίζεται.

Συνολικά, σχεδόν 100 πιθανά θύματα εμπορίας εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη Βραζιλία, τη Χιλή, την Δομινικανή Δημοκρατία, το Ελ Σαλβαδόρ, την Ισπανία και την Ουρουγουάη, πρόσθεσε ο οργανισμός αστυνομικής συνεργασίας.

«Η επιχείρηση Turquesa II έδειξε ότι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται ευάλωτους ανθρώπους που αναζητούν μια καλύτερη ζωή, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, και ζητούν μεγάλα χρηματικά ποσά από αυτούς χωρίς να τους απασχολεί η μεταχείρισή τους», τόνισε ο γενικός γραμματέας της Interpol Γιούργκεν Στοκ.

Μια επιχείρηση στη Βραζιλία εναντίον των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος, Sonho Americano, Lei do Retorno και CaiCai III, αποκάλυψε ότι οι εγκληματίες χρέωναν όσους προσπαθούσαν να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ περίπου 22.000 δολάρια.

Κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης, η Ιντερπόλ εξέδωσε 18 κόκκινες ειδοποιήσεις, 367 μπλε ειδοποιήσεις ζητώντας πληροφορίες για πιθανούς υπόπτους, 188 κίτρινες ειδοποιήσεις για αγνοούμενους και τέσσερις μπλε ειδοποιήσεις για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους τρόπους δράσης των εγκληματιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/nees-diloseis-tzonson-peri-poly-pithanou-emporikou-no-deal-me-ee

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram