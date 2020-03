Frontex – Έβρος: Παραδόθηκε εξοπλισμός στους φύλακες του Έβρου

Κράνη προστασίας απέστειλε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για να καλύψει τις ανάγκες των ανδρών και γυναικών που βρίσκονται στον Έβρο και προστατεύουν τα σύνορα. Γιατί μπορεί η πανδημία του κορωνοϊού να θερίζει τον πλανήτη, ωστόσο κανείς δεν ξεχνά και το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στα σύνορα Ελλάδας και Τουρκίας, από τους χιλιάδες μετανάστες που θέλουν να περάσουν τα σύνορα για να βρεθούν στην Ευρώπη. Εκτός από τις ελληνικές αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις στα ελληνοτουρκικά σύνορα βρίσκονται και ευρωπαϊκές δυνάμεις. Έτσι όπως ανακοίνωσε ο Frontex ο εξοπλισμός που έστειλε χρησιμοποιείται ήδη από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Our agency has delivered protection helmets that are already being used at the Greek land border in Frontex Rapid Intervention Evros pic.twitter.com/zlOI4a3VPQ

— Frontex (@Frontex) March 21, 2020