Φεστιβάλ FREIRAUM: Η Ελευθερία και η Τέχνη στην Ευρώπη Σήμερα

Το πανευρωπαϊκό υβριδικό φεστιβάλ Freiraumπραγματοποιείται από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2020 (www.freiraumfestival.eu), αποτελώντας ένα διαδικτυακό συνέδριο, που διοργανώνεται ταυτόχρονα σε 22 πόλεις της Ευρώπης, σε συνεργασία με περισσότερους από 40 φορείς και με πρωτοβουλία του Goethe-Institut.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στο Freiraum κατέχει η Θεσσαλονίκη, μέσα από το πρόγραμμα Common Lab του Goethe-Institut Thessaloniki και της ArtBOX, σε συνεργασία με την ΔΕΘ-HELEXPO και το Ινστιτούτο Hyperwerk για τον Μεταβιομηχανικό Σχεδιασμό (Βασιλεία).

Το Freiraum 2020 αποτελεί ένα συνεργατικό, αποκεντρωμένο, εκδημοκρατισμένο Φεστιβάλ, που λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα στον φυσικό και τον ψηφιακό χώρο.

Περιλαμβάνει ένα συνέδριο που θα μεταδοθεί ζωντανά στο διαδίκτυο, με 61 ομιλίες και 14 καλλιτεχνικέςπαρεμβάσεις σε 13 ώρες προγράμματος, καθώς και 23 τοπικές εκδηλώσεις, που καταπιάνονται με δύο ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα, τα οποία έχουν αναδυθεί έντονα εξαιτίας της πρόσφατης πανδημικής κρίσης: την “Κατάσταση της Ελευθερίας στην Ευρώπη σήμερα: συνεχιζόμενη βιοπολιτική κρίση και κοινωνικά κινήματα” και την “Κατάσταση της Τέχνης: νέες μορφές και κοινό”.

Για την ζωντανή μετάδοση του συνεδρίου, έχει σχεδιαστεί ένα Φορητό Στούντιο, που συνδυάζει τις δυνατότητες ενός τηλεοπτικού στούντιο και μιας πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης (zoom).

Χάρη στο Φορητό Στούντιο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες, συζητήσεις, καλλιτεχνικές παρεμβάσεις ειδικά προσαρμοσμένες για το διαδίκτυο και ζωντανή σύνδεση με τις εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνται από τους συνεργάτες του Freiraum σε διάφορα σημεία της Ευρώπης.

Το στούντιο είναι στημένο εντός της Φορητής Σκηνής του Freiraum – μίας φωτει νής εγκατάστασης/εργαλείου που ενεργοποιεί (δημόσιους) χώρους και κοινότητες, προσφέροντας έναν κοινό τόπο -ένα ασφαλές πλαίσιο, ένα freiraum- για συμμετοχικές, επιτελεστικές και συλλογικές δράσεις.

Πρακτικές πληροφορίες:

Το συνέδριο είναι ανοιχτό στο κοινό και είναι δωρεάν.

Θα προβάλλεται ζωντανά μέσα από την ιστοσελίδα του φεστιβάλ: www.freiraumfestival.eu και μέσα από το YouTube.

Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ερωτήσεις μέσω chat.

Ημερομηνίες & Ώρες:

Freiraum Festival 2020

The State of Freedom in Europe Today: 30/10, 19:30-22:30 & 31/10, 15:00-19:30

The State of the Arts by Common Lab: 1/11, 15:00-20:30