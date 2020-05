Η 18η Μαΐου έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Παχυσαρκίας (European Obesity Day) για το 2019, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Μελέτη της Παχυσαρκίας (European Association for the Study of Obesity-EASO). Στην Ελλάδα υποστηρίζεται από την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας (μέλος της EASO) και την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Παχυσαρκίας.

Το θέμα της Ευρωπαϊκής Ημέρας Παχυσαρκίας για το 2019 είναι: «Αντιμετωπίζοντας Μαζί την Παχυσαρκία». Στο πλαίσιο αυτό, φορείς από τους χώρους της υγείας, των ασθενών και της πολιτικής ενώνουν τις δυνάμεις τους με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών για την παχυσαρκία και των λοιπών ασθενειών που αυτή επηρεάζει.

Ως Παχυσαρκία ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η νόσος του ενεργειακού μεταβολισμού, στην οποία υπάρχει παθολογικά αυξημένη συσσώρευση λίπους στο ανθρώπινο σώμα, σε σημείο ώστε να αποτελεί κίνδυνο για την υγεία.

Η παχυσαρκία εμφανίζεται όταν η προσλαμβανόμενη από τις τροφές ενέργεια είναι σταθερά μεγαλύτερη από την ενέργεια που καταναλώνεται με την κίνηση και την άσκηση. Ο Δείκτης Μάζας Σώματος καθορίζει το φυσιολογικό βάρους του ατόμου. Προκύπτει εάν διαιρεθεί το βάρος του ατόμου δια του ύψους του και το αποτέλεσμα διαιρεθεί ξανά δια του ύψους του.

Η συχνότητα της παχυσαρκίας εμφανίζει εκρηκτική αύξηση σε παγκόσμια κλίμακα. Σήμερα, σχεδόν το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού έχει βάρος πάνω από το φυσιολογικό.

Παρόμοια είναι τα ευρήματα και στην Ελλάδα. Σε μελέτη της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, βρέθηκε ότι φυσιολογικό βάρος έχουν μόνο 3 στους 10 άνδρες και 5 στις 10 γυναίκες, ενώ παχυσαρκία έχει το 26% των ανδρών και το 18% των γυναικών.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η συχνότητα παχυσαρκίας στα παιδιά. Σε πρόσφατη μελέτη της ίδιας επιστημονικής εταιρείας βρέθηκε ότι 50% των Ελληνόπουλων ηλικίας 6-10 ετών, έχουν βάρος πάνω από το φυσιολογικό και είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι με την πάροδο της ηλικίας αυξάνεται το σωματικό βάρος.

Η παχυσαρκία συσχετίζεται με πλήθος νοσολογικών καταστάσεων του ανθρώπινου οργανισμού. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις της είναι ο διαβήτης τύπου 2, η υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία, η στεφανιαία νόσος, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, πολλοί τύποι καρκίνου, όπως μαστού, ενδομητρίου, τραχήλου της μήτρας, παχέος εντέρου, οισοφάγου, παγκρέατος, νεφρών και προστάτη.

Η συσχέτιση της παχυσαρκίας με τόσες άλλες νόσους και παθήσεις έχει ως φυσική συνέπεια το παχύσαρκο άτομο να έχει εκτός από μειωμένη ποιότητα ζωής και μικρότερο προσδόκιμο επιβίωσης.