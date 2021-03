Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης των Δικαίων (European Day of Remembrance for the Righteous) καθιερώθηκε με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (10 Μαίου 2012), κατόπιν πρότασης διακεκριμένων προσωπικοτήτων της Ευρώπης, για να τιμηθούν οι άνθρωποι εκείνοι που ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι σε κάθε μορφής ολοκληρωτισμό, βοηθώντας τους καταδιωκόμενους συνανθρώπους τους. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Μαρτίου, ημέρα θανάτου του ισραηλινού δικαστή Μοσέ Μπέισκι (1921-2007), ιδρυτή της «Επιτροπής Δικαίων» στο Ισραήλ («Κήπος των Δικαίων»), η οποία τιμά αυτούς που βοήθησαν τους Εβραίους κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος και από την οποία είναι εμπνευσμένη η Ευρωπαϊκή Μνήμη Μνήμης των Δικαίων.

Η σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ως εξής:

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2012 σχετικά με την υποστήριξη για την καθιέρωση Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης των Δικαίων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού,

A. υπενθυμίζοντας τη βαρύνουσα ηθική σημασία του Κήπου των Δικαίων στην Ιερουσαλήμ, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του εκλιπόντος Moshe Bejski, αποτίοντας φόρο τιμής σε αυτούς που βοήθησαν τους Εβραίους κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος

Β. υπενθυμίζοντας τα θεσμικά όργανα που έχουν τιμήσει ανθρώπους που έσωσαν ζωές κατά τη διάρκεια όλων των γενοκτονιών και μαζικών δολοφονιών (όπως των Αρμενίων, στη Βοσνία, την Καμπότζη και τη Ρουάντα) και των άλλων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που διεπράχθησαν στον 20ο και τον 21ο αιώνα·

Γ. υπενθυμίζοντας όλους εκείνους που διαφύλαξαν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια κατά τη διάρκεια του ναζισμού και του κομμουνιστικού ολοκληρωτισμού·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενθύμηση αγαθών πράξεων είναι απαραίτητη για τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, διότι διδάσκει στις νεότερες γενιές ότι ο καθένας μπορεί πάντοτε να επιλέξει να βοηθήσει τους συνανθρώπους του και να υπερασπιστεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και ότι τα δημόσια θεσμικά όργανα έχουν την υποχρέωση να επισημαίνουν το παράδειγμα ανθρώπων που κατόρθωσαν να προστατεύσουν εκείνους που διώχθηκαν λόγω μίσους·

1. Υποστηρίζει την έκκληση που απηύθυναν διακεκριμένοι πολίτες σχετικά με την καθιέρωση Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης των Δικαίων για να τιμάται, στις 6 Μαρτίου, η μνήμη εκείνων που κατήγγειλαν τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και του ολοκληρωτισμού με ατομική τους ευθύνη·

2. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν 388 ευρωβουλευτές σε σύνολο 754.

Από τους 22 Έλληνες ευρωβουλευτές θετική ψήφο έδωσαν οι:

Σπύρος Δανέλλης (ΠΑΣΟΚ)

Χρυσούλα Παλιαδέλη (ΠΑΣΟΚ)

Μαρία-Ελένη Κοππά (ΠΑΣΟΚ)

Μαριέττα Γιαννάκου (ΝΔ)

Κωνσταντίνος Πουπάκης (ΝΔ)

Ιωάννης Τσουκαλάς (ΝΔ)

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (ΝΔ)

Νίκος Σαλαβράκος (ΛΑΟΣ)

Νίκη Τζαβέλα (ΛΑΟΣ)

Από του 6 Κύπριους ευρωβουλευτές υπέρ ψήφισαν οι:

Ιωάννης Κασουλίδης (ΔΗΣΥ)

Ελένη Θεοχάρους (ΔΗΣΥ)

Αντιγόνη Παπαδοπούλου (ΔΗΚΟ)

Κυριάκος Μαυρονικόλας (ΕΔΕΚ)

Θετική ψήφο έδωσε και ο ελληνικής καταγωγής γερμανός ευρωβουλευτής του κόμματος των «Ελευθέρων Δημοκρατών» Γιώργος Χατζημαρκάκης.