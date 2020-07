H Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης καθιέρωσε την 22α Ιουλίου ως «Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Θύματα Εγκλημάτων Μίσους» (European Day for the Victims of Hate Crime) για να τιμήσει τη μνήμη των 77 νέων ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο νησί Ούτεγια της Νορβηγίας από τον νεοναζιστή Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ στις 22 Ιουλίου 2011. Η σχετική απόφαση ελήφθη στις 29 Σεπτεμβρίου 2014.