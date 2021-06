Επίτιμη διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ θα αναγορευτεί η ΠτΔ

Σε Επίτιμη Διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα αναγορευτεί η Α.Ε. η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Η Τελετή Αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 19.00, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Κτίριο Μ1).

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ομόφωνης απόφασης του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ που πάρθηκε στις 21/1/2020, μόλις μία μέρα πριν από την εκλογή της από την Βουλή των Ελλήνων ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο πρόσωπο της τιμώμενης, η Νομική Σχολή του ΑΠΘ τιμά «όλους εκείνους τους δικαστές, οι οποίοι κράτησαν και κρατούν με το παράδειγμά τους αλώβητο το κύρος της δικαιοσύνης, αγωνιζόμενοι καθημερινώς για τη βελτίωση της ποιότητας στην απονομή της».

Με αφορμή την αναγόρευση ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου δήλωσε: «Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αφού πλέον το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες, ετοιμάζεται να υποδεχθεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μία εξέχουσα προσωπικότητα της πατρίδας μας, με διεθνείς περγαμηνές και με λαμπρή πορεία, που σήμερα κατέχει το ύπατο αξίωμα της χώρας και ενσαρκώνει την ενότητα του έθνους».

Η Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Καθηγήτρια Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου δήλωσε: «Η Νομική Σχολή αποφάσισε να αναγορεύσει σε Επίτιμη Διδάκτορά της την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τιμώντας με τον τρόπο αυτό τη μακρά και ουσιαστική προσφορά της στην απονομή της Δικαιοσύνης, αλλά και την διαχρονική αφιέρωσή της στην προστασία των ατομικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων των πολιτών, στην τήρηση της νομιμότητας και στη διασφάλιση των αρχών του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας».

Το Πρόγραμμα της Τελετής έχει ως εξής:

Χαιρετισμός από την Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Καθηγήτρια Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου

Χαιρετισμός από τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Νικόλαο Γ. Παπαϊωάννου

Έπαινος της τιμώμενης (Laudatio) από τον Καθηγητή Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Ιωάννη Συμεωνίδη

Αντιφώνηση και ομιλία της τιμώμενης Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Μουσικό Μέρος

J. Arcadelt: Ave Maria

Th. Morley: Now is the month of maying

Γ. Κωνσταντινίδης: Μια Σμυρνιά στο παραθύρι

Μ. Χατζηδάκις: ΄Ήρθε Βοριάς, ήρθε Νοτιάς

Τα έργα θα αποδώσει η Χορωδία «Τρισεύγενη Καλοκύρη» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ. Πιάνο: Θανάσης Μπιλιλής, Διεύθυνση: Εριφύλη Δαμιανού

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τον σύνδεσμο: https://www.auth.gr/video/29369

Η Τελετή Αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί με συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και βάσει του υγειονομικού πρωτοκόλλου που επιβάλλεται.

Η εκδήλωση δεν είναι ανοιχτή για το κοινό.

«Σύντομο βιογραφικό σημείωμα της ΠτΔ Κατερίνας Ν. Σακελλαροπούλου»

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 30 Μαΐου 1956, με καταγωγή, από την πλευρά της μητέρας της Αλίκης Παρασκευά από την Σταυρούπολη Ξάνθης. Ο πατέρας της Νικόλαος Σακελλαρόπουλος, διετέλεσε αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Τα πρώτα οκτώ χρόνια της ζωής της έζησε στη Θεσσαλονίκη. Το 1964 εγκαταστάθηκε με την οικογένειά της στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το Αρσάκειο Ψυχικού το 1974 και σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία έλαβε το πτυχίο της το 1978.

Διορίστηκε εισηγητής στο Συμβούλιο της Επικρατείας το 1982. Το 1988 προήχθη στον βαθμό του Παρέδρου και τοποθετήθηκε στο Γ’ Τμήμα, όπου χειρίστηκε υποθέσεις με θέματα ιδίως εκπαίδευσης, δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Το 2000 προήχθη στον βαθμό του Συμβούλου και τοποθετήθηκε στο Ε’ Τμήμα, το οποίο ασχολείται κυρίως με υποθέσεις που αφορούν το δίκαιο του περιβάλλοντος. Στις 23 Οκτωβρίου 2015 προήχθη στον βαθμό του Αντιπροέδρου και τοποθετήθηκε στο Γ’ Τμήμα, ενώ στις 17 Οκτωβρίου 2018 επελέγη Πρόεδρος του Δικαστηρίου, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι στις 11 Φεβρουαρίου 2020.

Έχει συγγράψει σειρά άρθρων και μελετών σχετικών ιδίως με ζητήματα συνταγματικού δικαίου και δικαίου του περιβάλλοντος. Έχει μία κόρη, τη Νιόβη, και ζει με τον σύντροφό της, Παύλο Κοτσώνη. Στις 22 Ιανουαρίου 2020 εξελέγη από την Βουλή των Ελλήνων πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, με 261 ψήφους επί συνόλου 300. Ορκίστηκε στις 13 Μαρτίου 2020. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.