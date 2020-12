ΕΛΑΣ: Απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 4 ατόμων για την επέτειο του Γρηγορόπουλου

Απαγόρευση δημόσιων συγκεντρώσεων άνω των 4 ατόμων από τις 5:00 το πρωί της Κυριακής 6 Δεκεμβρίου μέχρι τις 24:00 τα μεσάνυχτα και πρόστιμο έως 5.000 ευρώ προβλέπει απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, λόγω των επιτακτικών αναγκών αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, απαγορεύονται σε όλη την επικράτεια, όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις, στις οποίες συμμετέχουν (4) ή περισσότερα άτομα, από 05:00 ώρα έως και την 24:00 ώρα της 6ης Δεκεμβρίου 2020.

Για τους παραβάτες, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, προβλέπονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

διοικητικό πρόστιμο (5.000) ευρώ στα νομικά πρόσωπα και (3.000) ευρώ στα φυσικά πρόσωπα, που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και

διοικητικό πρόστιμο (300) ευρώ στα πρόσωπα που παραβιάζουν την απαγόρευση συμμετέχοντας σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/elas-apagoreysi-sygkentroseon-ano-ton-4-atomon-gia-epeteio-grigoropoulou

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram