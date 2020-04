Έκκληση Γκουτέρες «για ειρήνη στο σπίτι» -Τρομακτική η αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας εν μέσω πανδημίας

Έκκληση «για ειρήνη στο σπίτι -και στα σπιτικά- όλου του κόσμου» απευθύνει με δήλωσή του για την ενδοοικογενειακή βία στην εποχή του κορωνοϊού, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. «Πρόσφατα έκανα έκκληση για άμεση παγκόσμια εκεχειρία ώστε να επικεντρωθούμε στον κοινό μας αγώνα να ξεπεράσουμε την πανδημία. Έκανα έκκληση για τον τερματισμό της βίας, παντού. Τώρα. Αλλά η βία δεν περιορίζεται στο πεδίο της μάχης. Για πολλές γυναίκες και κορίτσια η απειλή ελλοχεύει εκεί που θα έπρεπε να είναι πιο ασφαλείς. Στα ίδια τους τα σπίτια. Γι’ αυτό κάνω σήμερα νέα έκκληση για ειρήνη στο σπίτι -και στα σπιτικά- όλου του κόσμου» αναφέρει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

«Μαζί μπορούμε και πρέπει να προλάβουμε τη βία παντού, από τις ζώνες πολέμου μέχρι τα σπίτια, ενώ εργαζόμαστε για την καταπολέμηση του COVID-19» διαμηνύει αποκρυσταλλώνοντας περαιτέρω το μήνυμά του.

Peace is not just the absence of war. Many women under lockdown for #COVID19 face violence where they should be safest: in their own homes.

Today I appeal for peace in homes around the world.

I urge all governments to put women’s safety first as they respond to the pandemic. pic.twitter.com/PjDUTrMb9v

— António Guterres (@antonioguterres) April 6, 2020