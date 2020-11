Εκδήλωση «Γυναίκες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» – Δείτε την διαδικτυακά

Ο Yπουργός Εσωτερικών, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Πρόεδρος της

Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αναπληρωτής Υπουργός

Εξωτερικών, κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, θα απευθύνουν χαιρετισμό στην

εκδήλωση με θέμα: «Γυναίκες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Δύναμη για τη

Δημοκρατία μας, η ισότιμη, αξιοκρατική συμμετοχή των γυναικών», που θα

πραγματοποιηθεί, διαδικτυακά, την προσεχή Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στη 1

μ.μ.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το Youtube κανάλι της Ελληνικής

Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν μέσω του εξής

συνδέσμου: https://www.youtube.com/c/Gree kChairmanshipCouncilofEurope .

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Εσωτερικών

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Πρόεδρος της Επιτροπής των Υπουργών του

Συμβουλίου της Ευρώπης, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών

Snežana Samardžić-Marković, Council of Europe, Director General of DG

Democracy

Anne Brasseur, former President of the Parliamentary Assembly of the

Council of Europe

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Dr Alenka Verbole, Council of Europe Expert

ΟΜΙΛΗΤΡΙΕΣ

Μαρία Κακαλή, ∆ήμαρχος Άη Στράτη

Μαρία Ανδρούτσου, ∆ήμαρχος Αγίου ∆ημητρίου

Despina Chatzivassiliou, Head of the Secretariat of the Committee on

Political Affairs and Democracy of the Parliamentary Assembly of the

Council of Europe

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Βενετία Κουσία, Γενική ∆ιευθύντρια του Συμβουλίου της Ανταγωνιστικότητας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ

Εύη ∆ραμαλιώτη, Αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και

Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α)

• Την εκδήλωση διοργανώνει το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την

Ελληνική Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.