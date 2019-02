Στις αρχές της εβδομάδας ο Μέριλιν Μάνσον είχε κάνει μία ανάρτηση, κατά πώς φαίνεται μέσα από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», γράφοντας στη λεζάντα «Dr. Zeus. When in Greece, you better watch yourself» (παραφράζοντας στίχο του Deep Six).

Οι όποιες υποψίες επιβεβαιώθηκαν μέσα από ένα insta story, στο οποίο ο εκκεντρικός καλλιτέχνης επισκέπτεται την Ακρόπολη, όπως προκύπτει όμως, βρίσκεται στη χώρα μας για λόγους αναψυχής, για αυτό και η πιο ινκόγκνιτο κατάσταση.