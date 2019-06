Έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος σκηνοθέτης Φράνκο Τζεφιρέλι

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών ο μεγάλος σκηνοθέτης Φράνκο Τζεφιρέλι. Σύμφωνα με τους οικείους του ο Τζεφιρέλι πέθανε ήσυχα στο σπίτι του στη Ρώμη. Η υγεία του είχε επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες.

Ο Φράνκο Τζεφιρέλι (Gian Franco Corsi Zeffirelli, 1923) ήταν Ιταλός ντεκορατέρ και σκηνοθέτης και παραγωγός της τηλεόρασης, του θεάτρου, του κινηματογράφου και της όπερας. Ήταν επίσης πρώην γερουσιαστής (1994-2001) για το ιταλικό κεντρο-δεξιό κόμμα Forza Italia.

Κάποιες από τις όπερές του θεωρούνται κλασικά έργα παγκοσμίως.

Ήταν γνωστός για αρκετές από τις ταινίες που έχει σκηνοθετήσει, ιδιαίτερα η ταινία Ρωμαίος και Ιουλιέτα (1968), για την οποία έλαβε υποψηφιότητα για βραβείο Όσκαρ. Η ταινία του The Taming of the Shrew (1967) με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και τον Ρίτσαρντ Μπάρτον παραμένει η καλύτερη κινηματογραφική διασκευή της ομώνυμης παράστασης. Η μίνι σειρά του Ιησούς από την Ναζαρέτ (1977) κέρδισε αναγνωρισιμότητα και προβάλλεται ακόμα και σήμερα κατά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα σε πολλές χώρες.

Αξιωματικός της ιταλικής κυβέρνησης από το 1977, ο Τζεφιρέλι έλαβε την διάκριση του ιππότη από την βρετανική κυβέρνηση το 2004 όταν έγινε Ταξιάρχης του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Το 2009 βραβεύτηκε με το Premio Colosseo.

(πηγή: Βικιπαίδεια)