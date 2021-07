e-ΕΦΚΑ: Επτά ηλεκτρονικές υπηρεσίες για οφειλέτες

Συνολικά επτά σύγχρονες και άμεσα προσβάσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους οφειλέτες έχουν τεθεί σε λειτουργία, μέχρι σήμερα, από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), στο πλαίσιο της στρατηγικής του για αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών, μέσω της ψηφιοποίησης των υποδομών του.

Με την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς οφειλέτες, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν θέματα σχετικά με τις οφειλές τους, όπως:

– να πληροφορηθούν για το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη,

– να λάβουν την ταυτότητα οφειλέτη για πληρωμή των οφειλών σε τράπεζες, μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ,

– να εξετάσουν εναλλακτικά σενάρια ρύθμισης των οφειλών τους,

– να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέσω διαδικτύου και να προσπελάσουν τα στοιχεία που σχετίζονται με τη ρύθμισή τους,

– να ενημερωθούν για τα ποσά που έχουν πιστωθεί στην καρτέλα τους, καθώς και για τα ακριβή ποσά οφειλών (εντός ή εκτός ρύθμισης), που είναι απαιτητά τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Όπως αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ, «οι επτά ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους οφειλέτες είναι μερικές μόνο από τις 50 συνολικά ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα του φορέα και την ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου gov.gr και εντάσσονται στη στρατηγική του σταδιακού περιορισμού των μετακινήσεων από και προς τα φυσικά υποκαταστήματα, της εξάλειψης της άσκοπης ταλαιπωρίας και της αδιάλειπτης 24ωρης εξυπηρέτησης των πολιτών, μέσω ψηφιακών καναλιών.

Μεσοπρόθεσμος στόχος είναι το σύνολο των συναλλαγών με τους πολίτες να μπορούν να πραγματοποιηθούν και ηλεκτρονικά».

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, «για το 2021, αναμένεται να πραγματοποιηθούν πάνω από 8 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές, κάτι που πρακτικά σημαίνει την κατάργηση αντίστοιχων μετακινήσεων από και προς τα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης του e-ΕΦΚΑ, καθώς και εξοικονόμηση χιλιάδων εργατοωρών για τους πολίτες.

Ειδικά, για την κατηγορία των πολιτών με ληξιπρόθεσμα χρέη που ανήκουν στον παραγωγικό ιστό της οικονομίας, η ανάγκη για άμεση εξυπηρέτηση υπήρξε επιτακτική, καθώς οι συναλλαγές με τον e-ΕΦΚΑ είναι ζωτικές για την ομαλή λειτουργία των οικονομικών δραστηριοτήτων τους, αλλά και για ζητήματα καθημερινότητας, όπως οι ρυθμίσεις οφειλών, η λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας, ειδικά, αν ληφθεί υπ’ όψιν πως είναι αδήριτη η ανάγκη για στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και διευκόλυνση όλων όσων πλήττονται και από τις οικονομικές συνέπειες της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης».

Αναλυτικά, όπως επισημαίνει ο e-ΕΦΚΑ, οι υπηρεσίες προς τους οφειλέτες είναι οι εξής:

1) Πιστοποίηση οφειλετών. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ. Η διαδικασία διεκπεραιώνεται, μέσω διασύνδεσης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τη χρήση κωδικών TAXIS. Με την επιτυχή πιστοποίηση, ο οφειλέτης αποκτά κωδικούς πρόσβασης σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες.

Ειδικά, οι οφειλέτες οι οποίοι είναι εργοδότες και εμφανίζονται ως ενεργοί στο Μητρώο Εργοδοτών e-ΕΦΚΑ, δεν απαιτείται να πιστοποιηθούν, μέσω αυτής της υπηρεσίας, αλλά μπορούν να χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν για την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.

2) Ηλεκτρονική ενημέρωση οφειλετών. Η εν λόγω υπηρεσία υποστηρίζει τη δυνατότητα ενημέρωσης για όσους οφειλέτες έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) για την ηλεκτρονική «Πρόσκληση για Τακτοποίηση Οφειλών» και «Ατομική Ειδοποίηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών» έως την ημερομηνία που αναφέρεται στο σώμα της ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία:

– Οι οφειλέτες-εργοδότες μπορούν να χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους, τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν για την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.

– Οι υπόλοιποι οφειλέτες πρέπει να κάνουν χρήση των κωδικών που δήλωσαν κατά την πιστοποίησή τους.

3) Πίνακας χρεών οφειλέτη. Μέσω αυτής της υπηρεσίας, εμφανίζεται ο πίνακας χρεών του οφειλέτη. Στον πίνακα εμφανίζονται οι βεβαιωμένες οφειλές με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη, μέχρι την τρέχουσα ημερομηνία έκδοσής του, ανεξάρτητα εάν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή όχι.

Εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει ρυθμίσει τις οφειλές του, μπορεί να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση είτε ηλεκτρονικά είτε στο υποκατάστημα μισθωτών του e-ΕΦΚΑ της έδρας της επιχείρησης.

Στην παρούσα φάση, η υπηρεσία απευθύνεται στους οφειλέτες-εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ή οικοδομοτεχνικών έργων, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ. Σύντομα, θα επεκταθεί σε όλους τους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων που θα ενταχθούν στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές που εμφανίζονται στον πίνακα χρεών, οι οφειλέτες θα πρέπει να απευθύνονται στο υποκατάστημα μισθωτών e-ΕΦΚΑ που έχει καταλογίσει την οφειλή.

Αναφορικά δε με τη ρύθμιση των οφειλών, οι οφειλέτες θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια ταμειακή υπηρεσία ή στο Ταμείο Εσόδων του Υποκαταστήματος Μισθωτών e-ΕΦΚΑ, στο οποίο υπάγεται η έδρα της επιχείρησής τους.

Προκειμένου οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία:

– Οι μεν οφειλέτες-εργοδότες μπορούν να χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους, τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν για την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.

– Οι υπόλοιποι οφειλέτες πρέπει να κάνουν χρήση των κωδικών που δήλωσαν κατά την πιστοποίησή τους.

4) Ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη. Οι χρήστες/οφειλέτες του ΚΕΑΟ και του e-ΕΦΚΑ μπορούν, χωρίς μετάβαση σε οργανική μονάδα του φορέα και αυτοπρόσωπη παρουσία, να έχουν πρόσβαση στις παρακάτω πληροφορίες που αφορούν την εικόνα των οφειλών τους:

– Συγκεντρωτική και αναλυτική ανά περίοδο εικόνα των οφειλών.

– Συγκεντρωτική και αναλυτική εικόνα των καταβολών.

– Συγκεντρωτική εικόνα των ρυθμίσεων με ανάλυση δόσεων και οφειλών.

Επισημαίνεται ότι η εικόνα των οφειλών στην υπηρεσία αυτή δεν εμφανίζει τα τέλη καθυστέρησης. Για τον υπολογισμό της συνολικής οφειλής, συμπεριλαμβανομένων των τελών καθυστέρησης, θα πρέπει να γίνει χρήση της υπηρεσίας πίνακας χρεών οφειλέτη.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να ενημερωθούν για ποσά δόσεων ρύθμισης ή τυχόν οφειλές εκτός ρύθμισης που είναι απαιτητά τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και για το ποσό που οφείλουν να καταβάλουν σε περίπτωση πλήρους εξόφλησης των οφειλών τους.

Προκειμένου οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία:

– Οι οφειλέτες-εργοδότες μπορούν να χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους, τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν για την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.

– Οι υπόλοιποι οφειλέτες πρέπει να κάνουν χρήση των κωδικών που δήλωσαν κατά την πιστοποίησή τους.

5) Υπολογισμός δόσεων ρύθμισης. Η ηλεκτρονική αυτή υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα στους οφειλέτες του ΚΕΑΟ να εξετάσουν εναλλακτικά σενάρια ρύθμισης των οφειλών τους, ανάλογα με τις διατάξεις στις οποίες εμπίπτουν αυτές.

Ειδικότερα, επιλέγοντας κάθε εναλλακτικό τρόπο ρύθμισης, καθορίζουν τον αριθμό των δόσεων που επιθυμούν και προβαίνουν σε υπολογισμό του ύψους αυτών, καθώς και των τυχόν εκπτώσεων που δικαιούνται.

Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση, που θα επιλέξουν, υποβάλλεται είτε διαδικτυακά με χρήση της υπηρεσίας Ρύθμιση Οφειλών είτε στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία ΚΕΑΟ ή στην Ταμειακή Υπηρεσία Υποκαταστήματος Μισθωτών e-ΕΦΚΑ, στο οποίο υπάγεται ο οφειλέτης και συνεπάγεται την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής και την έκδοση της απόφασης ρύθμισης.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία:

– Οι οφειλέτες-εργοδότες μπορούν να χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους, τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν για την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.

– Οι υπόλοιποι οφειλέτες πρέπει να κάνουν χρήση των κωδικών που δήλωσαν κατά την πιστοποίησή τους.

6) Ρύθμιση οφειλών. Μέσω της υπηρεσίας, παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του ΚΕΑΟ να ρυθμίσουν ηλεκτρονικά τις οφειλές τους.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία:

– Οι οφειλέτες-εργοδότες μπορούν να χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους, τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν για την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.

– Οι υπόλοιποι οφειλέτες πρέπει να κάνουν χρήση των κωδικών που δήλωσαν κατά την πιστοποίησή τους.

Όσοι οφειλέτες δεν έχουν αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, θα πρέπει, πριν από την υποβολή αίτησης ρύθμισης, να πιστοποιηθούν, μέσω της υπηρεσίας πιστοποίηση οφειλετών.

7) Ηλεκτρονικό αίτημα εξυπηρέτησης/κλείσιμο ραντεβού. Για όσες συναλλαγές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, παρέχεται η δυνατότητα του προγραμματισμού ραντεβού στα φυσικά υποκαταστήματα του φορέα. Το κλείσιμο του ραντεβού γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, προσφέροντας στους ασφαλισμένους καλύτερη εξυπηρέτηση, καθώς αποφεύγουν πολύωρες αναμονές και συνωστισμό στις μονάδες του e-ΕΦΚΑ.

Οι συναλλασσόμενοι με απλά βήματα επιλέγουν το υποκατάστημα και το τμήμα που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν και κλείνουν αυτόματα το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού.

Τα ηλεκτρονικά ραντεβού ξεπέρασαν τις 565.000 από τον Σεπτέμβριο του 2020, απαλλάσσοντας τους πολίτες από άσκοπη αναμονή, μετακινήσεις καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.

Μάλιστα, η επιτυχία των ηλεκτρονικών ραντεβού τον καιρό της πανδημίας προκάλεσε και τη μονιμοποίηση του μέτρου, αλλά και τη διεύρυνση του χρονικού ορίζοντα κλεισίματος των ραντεβού από 2 εβδομάδες, που είναι σήμερα, σε 5.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα την υπηρεσία και να έχουν στη διάθεσή τους περισσότερα διαθέσιμα ραντεβού σε ημέρες και ώρες που τους εξυπηρετούν».

Λειτουργία της νέας υπηρεσίας myEFKAlive

Στο πλαίσιο του ψηφιακού του μετασχηματισμού, ο e-ΕΦΚΑ, από τις 21/7/2021, ενεργοποίησε τις νέες τεχνολογίες και έθεσε σε λειτουργία τη νέα ηλεκτρονική του υπηρεσία «myEFKAlive».

Πρόκειται για τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως επικοινωνίας του πολίτη, μέσω βιντεοκλήσης, με υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ, που δημιουργεί ένα νέο εναλλακτικό κανάλι εξυπηρέτησης.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, διευκολύνει τον κάτοικο των ορεινών, νησιωτικών ή απομακρυσμένων περιοχών της πατρίδας μας, αλλά και συμπολίτες μας με αναπηρία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ψηφιακά από το προσωπικό του e-ΕΦΚΑ για μία σειρά από υπηρεσίες.

Κύριος στόχος της νέας υπηρεσίας του φορέα είναι να έχουν πρόσβαση τα άτομα που δεν μπορούν να έχουν διά ζώσης επαφή με το φορέα και οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών.

Πρακτικά, οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να εκδώσουν ένα πιστοποιητικό δεν θα χρειάζεται να επισκέπτονται τις κατά τόπους υπηρεσίες και να περιμένουν για ώρες στα γκισέ. Θα συνδέονται στην ειδική πλατφόρμα, μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους και θα πραγματοποιούν τηλεδιάσκεψη με έναν υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ, ο οποίος, αφού πραγματοποιήσει τον προβλεπόμενο έλεγχο στοιχείων, θα τους προωθεί, μέσω e-mail, το πιστοποιητικό που έχουν αιτηθεί.

Όπως σημειώνει ο e-ΕΦΚΑ, στην πρώτη φάση λειτουργίας, εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα και Κυκλάδες), πλην της Κω, η οποία θα ενταχθεί στη νέα υπηρεσία στις 10 Αυγούστου 2021.

Επισημαίνεται ότι στο myEFKAlive έχουν ενταχθεί οι παρακάτω υπηρεσίες ανά τμήμα:

Τμήμα Παροχών

– Επίδομα ασθένειας

– Επίδομα μητρότητας

– Ηλεκτρονική αίτηση εξόδων κηδείας (συνταξιούχων και μισθωτών τέως ΙΚΑ)

Τμήμα Μητρώου και Ασφαλιστικού Βίου

– Βεβαίωση ασφάλισης (χρόνου ασφάλισης-προϋπηρεσίας)

– Αλλαγή στοιχείων μητρώου

– Ασφαλιστική ικανότητα

– Απογραφή ασφαλισμένου

– Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης (ΕΚΑΑ)

– Βεβαίωση απογραφής

Τμήμα Συντάξεων-Πληρωμών

– Αίτηση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης

– Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης

Τμήμα Διοικητικού & Πληροφόρησης

– Παραλαβή απόφασης ΚΕΠΑ

Στόχος της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ είναι η συνολική αναδιάταξη του επιπέδου εξυπηρέτησης του πολίτη. «Και γι’ αυτό, πέρα από τη νέα υπηρεσία myEFKAlive, που τέθηκε σε λειτουργία από τις 21/7/2021, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα δημιουργείται το νέο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο, που θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, δωρεάν και με μηδενικούς χρόνους απόκρισης» τονίζει ο e-ΕΦΚΑ.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/e-efka-epta-ilektronikes-ypiresies-gia-ofeiletes

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram