Ε.Ε: Σύγχυση με τα εμβόλια τρίτων χωρών- Στην ευχέρεια κάθε κράτους ποια θα αναγνωρίσει

Tην 1η Ιουλίου κυκλοφορεί επίσημα στην ΕΕ το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο έχει ως στόχο τη διευκόλυνση των ταξιδιών εντός της ΕΕ. Για την ώρα βάσει του πιστοποιητικού, πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται άτομα που έχουν εμβολιαστεί μόνο με τα τέσσερα εμβόλια που έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Ωστόσο, ήδη υπάρχουν αντιδράσεις από την Ινδία αλλά και την Αφρικανική Ένωση, διότι τόσο η Ινδία όσο και χώρες της Αφρικής χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων την ινδική εκδοχή του εμβολίου της AstraZeneca, το οποίο ονομάζεται Covishield. Στην ΕΕ ωστόσο έχει εγκριθεί από την ΕΜΑ μόνο η ευρωπαϊκή εκδοχή του εμβολίου της ΑstraZeneca, γνωστό ως Vaxzeria. Η Αφρικανική Ένωση κάνει λόγο για διακρίσεις σε βάρος ταξιδιωτών από την Αφρική, ενώ στην Ινδία το Serum Institute of India που παράγει την ινδική εκδοχή του AstraZeneca ζητά και αυτό το εμβόλιο να εγκριθεί από την ΕΜΑ.

Διακριτική ευχέρεια των κρατών-μελών

Στην πράξη όμως, όπως επιβεβαίωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Άνταλμπερτ Γιαντς, στην ΕΕ μπορούν να εισέλθουν και όσοι έχουν εμβολιαστεί με το Covishield, δεδομένου ότι επί μέρους κράτη-μέλη μπορούν να αναγνωρίσουν οποιοδήποτε εμβόλιο έχει εγκριθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). «Το ίδιο μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα εμβόλια που περιλαμβάνονται στη λίστα του ΠΟΥ» ανέφερε χαρακτηριστικά. Η λίστα του ΠΟΥ περιλαμβάνει όχι μόνο τα τέσσερα εμβόλια που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη, αλλά και το Covishield καθώς και τη νοτιοκορεατική εκδοχή του ΑstraZeneca, ονόματι SK Bio. Ο ΠΟΥ αναγνωρίζει επίσης τα κινεζικά Sinopharm και Sinovac και όλες τις παραλλαγές εμβολίων των BioNTech/Pfizer, Moderna και Janssen (Johnson & Johnson). Όλα τα παραπάνω σκευάσματα μπορούν να εγγραφούν στο κίτρινο πιστοποιητικό εμβολιασμού του ΠΟΥ. Ωστόσο, όλα τα παραπάνω εμβόλια δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες φαρμάκων ανά τον κόσμο.

Τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ διατηρούν ωστόσο τη δυνατότητα να αποφασίζουν αυτόνομα για την αποδοχή εμβολίων που βρίσκονται στη λίστα του ΠΟΥ (και όχι ακόμη της ΕΜΑ) και να εκδίδουν πιστοποιητικά εμβολιασμού. Μπορούν να πράξουν κάτι τέτοιο, δεδομένου ότι όσα ισχύουν για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολισμού αποτελούν σύσταση. Η ΕΕ αναγνωρίζει πάντως ότι πρόκειται για περίπλοκες ρυθμίσεις που δεν είναι εύκολα κατανοητές αλλά χρήζουν ερμηνείας από τις εθνικές αρχές.

Σύγχυση και με το εμβόλιο BioNTech/Pfizer

Το μπέρδεμα με τα εμβόλια δεν αφορά μόνο το ινδικό παρασκεύασμα της AstraZeneca, το οποίο διανέμεται σε πάνω από 100 χώρες μέσω της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Covax, αλλά και τον ορό της BioNTech / Pfizer που αναπτύχθηκε στη Γερμανία. Καναδοί πολίτες εξέφρασαν στην DW παράπονα ότι δεν μπορούν να εισέλθουν στη Γερμανία, παρόλο που έχουν εμβολιαστεί πλήρως με το εμβόλιο της BioNTech/Pfizer στον Καναδά. Σύμφωνα με τη γερμανική πρεσβεία στον Καναδά, οι γερμανικές αρχές για την ώρα αναγνωρίζουν μόνο το εμπορικό σήμα Cominaty που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη για το εμβόλιο της BioNTech/Pfizer. Στον Καναδά το ίδιο εμβόλιο καταχωρείται ως BioNTech/Pfizer. Μια ιστορία που μοιάζει με γραφειοκρατικό παράλογο.

Οι ΗΠΑ ωστόσο δεν επηρεάζονται από αυτό, δεδομένου ότι ανήκουν στην «πράσινη λίστα» της ΕΕ. Κατά την είσοδο Αμερικανών πολιτών στην Ευρώπη, απαιτείται μόνο ένα PCR τεστ και όχι πιστοποιητικό εμβολιασμού. Αυτό δεν ισχύει και στην αντίθετη κατεύθυνση. Οι ΗΠΑ επιτρέπουν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις την είσοδο ακόμη και εμβολιασμένων πολιτών της ΕΕ. Την ίδια ώρα το ρωσικό εμβόλιο δεν αναγνωρίζεται ούτε από την ΕΕ ούτε από τον ΠΟΥ.Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη ανοσίας κατά την είσοδο από τρίτη χώρα.

Γεγονός είναι πάντως ότι τουριστικά ταξίδια από τις περισσότερες χώρες του κόσμου προς την ΕΕ δεν επιτρέπονται ακόμη, ανεξάρτητα από το εάν έχουν εμβολιαστεί ή όχι οι ενδιαφερόμενοι. Η ΕΕ αποφάσισε ωστόσο ότι οι περιορισμοί αυτοί πρέπει να αρθούν το συντομότερο δυνατό, ανάλογα με την εξέλιξη της νόσου στις χώρες προέλευσης. Η Μεγάλη Βρετανία, η οποία δεν ανήκει πλέον στην ΕΕ, ακολουθεί διαφορετικό δρόμο.Εδώ, και οι εμβολιασθέντες, ανεξαρτήτως του εμβολίου έκαναν, πρέπει πλέον να προσκομίζουν αρνητικό τεστ και να μπαίνουν σε καραντίνα.

