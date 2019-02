Ο Απόστολος Τζιτζικώστας αναδεικνύεται ο πολιτικός με τις περισσότερες θετικές αξιολογήσεις από τους πολίτες της Μακεδονίας στη δημοσκόπηση-βαρόμετρο της «Egnatia Point of View» από την εταιρία to the point, την οποία δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Μακεδονία.

