Δήλωση Αλέξη Κούγια για τη νέα μήνυση σε βάρος του Δημήτρη Λιγνάδη

«Αν είναι της ίδιας ποιότητος και αξιοπιστίας με τις δύο προηγούμενες μηνύσεις, ούτε ο κ. Λιγνάδης ούτε εγώ έχουμε καμία ανησυχία» αναφέρει σε γραπτή δήλωση του ο συνήγορος του καλλιτέχνη, Αλέξης Κούγιας, με αφορμή την κατάθεση νέας μήνυσης σε βάρος του εντολέα του για βιασμό.

Στη δήλωση του κ. Κούγια αναφέρεται:

«Ενημερώθηκα με μηνύματα από δημοσιογράφους ότι εις βάρος του εντολέα μου κου Δημήτρη Λιγνάδη υπεβλήθη μήνυση από άγνωστο μέχρι τώρα φερόμενο ως βιασθέντα το έτος 2018.

Είναι αδύνατον να σχολιάσω την ουσιαστική και νομική βασιμότητα της μηνύσεως, αλλά αν είναι της ίδιας ποιότητος και αξιοπιστίας με τις 2 προηγούμενες μηνύσεις, ούτε ο κ. Λιγνάδης, ούτε εγώ έχουμε καμία ανησυχία.

Δεν θέλω να πιστέψω ότι μετά την κατάρρευση των 2 προηγουμένων καταγγελιών σε ουσιαστικό και νομικό επίπεδο τα ίδια κέντρα που κατασκεύασαν τις 2 προηγούμενες ψευδείς καταγγελίες και αντιλαμβανόμενοι οι ηθικοί αυτουργοί την κατάρρευση των σκευωριών τους κατασκεύασαν άλλη μια.

Ο κ. Λιγνάδης ήταν και είναι κατηγορηματικός ότι ουδέποτε στη ζωή του έχει βιάσει είτε οιανδήποτε γυναίκα είτε οιονδήποτε άνδρα από αυτούς, με τους οποίους είχε ερωτικές σχέσεις.

Η εντολή που έχω είναι ότι αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσουμε τον οιονδήποτε ψευδομηνυτή με μήνυση για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφημήσεως και της ψευδούς καταμηνύσεως εις βάρος του κ. Λιγνάδη.

Ελπίζω ότι αυτή τη φορά από πλευράς του Εισαγγελέως που θα διερευνήσει τη μήνυση, θα εφαρμοστούν όλα όσα προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και θα υπάρξει απόλυτος σεβασμός στο τεκμήριο αθωότητας και σε όλα τα δικονομικά δικαιώματα του μηνυθέντος πριν του ασκήσουν ποινική δίωξη. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους δημοσιογράφους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης».

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/dilosi-aleksi-kougia-gia-ti-nea-minysi-se-varos-tou-dimitri-lignadi

