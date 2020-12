Δένδιας: Η Τουρκία έχει καταστεί ο ταραχοποιός της περιοχής μας

Η Τουρκία ενεργεί έξω από τα όρια της διεθνούς νομιμότητας, και έχει καταστεί, δυστυχώς, ο ταραχοποιός της περιοχής, τόνισε μετά την τριμερή σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου στο Αμμάν, ο Νίκος Δένδιας.

Η Τουρκία διαδίδει προπαγάνδα και ψεύτικες ειδήσεις, απειλεί με χρήση βίας, έχει απειλήσει με πόλεμο την Ελλάδα, εάν η ασκήσει το κυριαρχικό της δικαίωμα, επεκτείνοντας τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, έχει εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό, έχει επιδεινώσει τις προκλήσεις ασφαλείας, με τη μεταφορά τζιχαντιστών από τη Λιβύη στον Καύκασο -«ταξιδιωτικό γραφείο τζιχάντ» – και θέτοντας σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα σε όλη την περιοχή, εξήγησε ο κ. Δένδιας.

Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε απαράδεκτη τη συμπεριφορά αυτή της Τουρκίας και σημείωσε πως η Ελλάδα έχει καλέσει επανειλημμένα την Άγκυρα να συμμετάσχει σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με όλες τις χώρες που τηρούν το νόμο και μοιράζονται τις ίδιες αξίες.

Σε ό,τι αφορά την ατζέντα των συνομιλιών, οι τρεις υπουργοί Εξωτερικών συνομίλησαν για τη Λιβύη, τη Συρία, την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, το μεταναστευτικό, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Όπως είπε ο κ. Δένδιας, οι τρεις υπουργοί Εξωτερικών βρήκαν πολλά σημεία κοινής κατανόησης και προσέγγισης και γι’ αυτό υποστηρίζουν τη θεσμοθέτηση της τριμερούς, μέσω της ίδρυσης μόνιμου γραμματέα στη Λευκωσία καθώς και τη διεύρυνση αυτού του σχήματος συνεργασίας. Ανέφερε, για παράδειγμα, πως συμφωνήθηκε οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ιορδανίας, μαζί με τον Αιγύπτιο ομόλογό τους, να επισκεφτούν μαζί το Ιράκ.

Ο κ. Δένδιας επισήμανε το γεγονός ότι αυτή η συνάντηση διεξάγεται με φυσική παρουσία και όχι διαδικτυακά, λέει πολλά για τη σημασία που αποδίδεται στην Ιορδανία και στην τριμερή συνεργασία. Επίσης, επιδοκίμασε τον ρόλο της Ιορδανίας ως φάρου ειρήνης και σταθερότητας σε αυτήν την ταραχώδη περιοχή.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ιορδανία, ο υπουργός Εξωτερικών εστίασε στο προσφυγικό. Η Ιορδανία έχει έναν αριθμό-ρεκόρ προσφύγων στο έδαφος της και τους φιλοξενεί με ανθρώπινο τρόπο και δεν χρησιμοποιεί την παρουσία τους ως τρόπο εκβιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άλλες χώρες, επισήμανε.

Ο κ. Δένδιας επανέλαβε πως η τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας δεν στρέφεται ενάντια σε κανέναν και πως είναι ανοικτή σε όλες τις χώρες που αποδέχονται τις ίδιες αξίες και μοιράζονται την ίδια αντίληψη για την ειρήνη, τη σταθερότητα και το διεθνές δίκαιο. Δυστυχώς, παρατήρησε, υπάρχει μια χώρα στην περιοχή που αμφισβητεί αυτήν τη βασική αντίληψη και αυτές τις προϋποθέσεις, και αυτή είναι η Τουρκία.

Τέλος, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως η Ελλάδα προετοιμάζει τη συνάντηση των ηγετών της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ιορδανίας στην Αθήνα το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

