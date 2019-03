Δεν μπορούμε να εισαγάγουμε ανεπίλυτα προβλήματα στην ΕΕ και να επαφιόμαστε στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων μετά την ένταξη

Ζητήματα που άπτονται της κατάστασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σήμερα, αλλά και του ρόλου της Γερμανίας στην περιοχή συζητήθηκαν στο συμπόσιο με θέμα: «Νοτιοανατολική Ευρώπη και Γερμανία στον 21ο αιώνα: Νέοι ρόλοι και αφηγήσεις για μια νέα εποχή» (South East Europe and Germany in the 21st Century: New Roles and Narratives for a New Era), που διεξήχθη χθες στο Ινστιτούτο Γκαίτε.

Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη και το Ίδρυμα Friedrich Naumann για την Ελευθερία.

Τα Βαλκάνια είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρώπης κι αυτό βρίσκεται στον πυρήνα της προσπάθειας για ενσωμάτωσή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε -μεταξύ άλλων- ο πρόξενος της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Βάλτερ Στέχελ (Walter Stechel), στην τοποθέτησή του στο πρώτο πάνελ του συμποσίου, όπου συζητήθηκαν οι στρατηγικές και πολιτικές εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τη συζήτηση συντόνισε ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Σπύρος Λίτσας, τον οποίο ο Γερμανός πρόξενος ευχαρίστησε νωρίτερα για την πρωτοβουλία διοργάνωσης του συμποσίου.

Ο κ. Στέχελ αναφέρθηκε στην πλούσια και πολυποίκιλη ιστορία των Βαλκανίων, επισήμανε ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν κάνει πρόοδο σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις αλλά απομένουν κι άλλα να γίνουν, σημείωσε ότι η γεωγραφική τους θέση καθιστά τα Βαλκάνια σημαντικά για μια σειρά από ζητήματα (π.χ. Μεταναστευτικό), ενώ υπογράμμισε και τη σημασία της «Ατζέντας της Θεσσαλονίκης» (2003) για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Γερμανός πρόξενος επισήμανε ότι θα πρέπει αφενός μεν να υπάρχουν αυστηρές προϋποθέσεις, αφετέρου δε θα πρέπει η πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις να σημαίνει και πρόοδο στην προσέγγιση των χωρών αυτών στην Ένωση. Τόνισε, ωστόσο, πως δεν μπορούμε να εισαγάγουμε ανεπίλυτα προβλήματα στην ΕΕ και δεν μπορούμε να επαφιόμαστε στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων μετά την ένταξη.

Ο Γερμανός πρόξενος αναφέρθηκε και στον ρόλο της Ελλάδας ως πολύτιμου εταίρου στην περιοχή αλλά και ως λύτη προβλημάτων, επισημαίνοντας τις προοπτικές που ανοίγει η επίλυση του ζητήματος της ονομασίας με τη Βόρεια Μακεδονία, παρά την όποια διστακτικότητα και τις αντιθέσεις, όπως σημείωσε.

Στη σημασία ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρθηκε, από την πλευρά του, και ο βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας, αν. τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης του κόμματος, Χρίστος Δήμας, μιλώντας στο ίδιο πάνελ.

Η ευρωπαϊκή ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων και βαλκανικών χωρών όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία στο παρελθόν είναι μια επένδυση στην ασφάλεια της Ένωσης, είπε -μεταξύ άλλων- ο κ. Δήμας, ο οποίος επισήμανε τον κρίσιμο ρόλο τόσο της Ελλάδας όσο και της Γερμανίας στη σταθερότητα και την ανάπτυξη της περιοχής.

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή ενσωμάτωση των Βαλκανίων αλλά και στη σημασία της «Ατζέντας της Θεσσαλονίκης», ενώ σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό υπογράμμισε την ανάγκη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής.

Σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών, ο κ. Δήμας είπε πως δεν είναι αποδεκτή από τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού, επισημαίνοντας πως σύμφωνα με κάποιες δημοσκοπήσεις η μη αποδοχή φτάνει στο 70%, σημείωσε ότι η συμφωνία αυτή δεν εξαλείφει τον αλυτρωτισμό και αποτελεί, όπως τόνισε, έναν μη ικανοποιητικό συμβιβασμό.

Στον αντίποδα, η βουλευτής Τζουλιάνα Νικόλοβα (Juliana Nikolova) από το κόμμα LDP (Liberal Democratic Party) της Βόρειας Μακεδονίας υπογράμμισε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι πολύ σημαντική και, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, είναι «το αποτέλεσμα της ικανότητας και της καλής βούλησης των ηγετών των δύο χωρών (Αλ. Τσίπρα και Ζ. Ζάεφ)».

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)