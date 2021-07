Δεκάδες θύματα από τις πλημμύρες στην Ευρώπη – Δραματική η κατάσταση στη δυτική Γερμανία

Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 67 ανθρώπους, ενώ πολλοί άλλοι αγνοούνται ακόμη, στην Ευρώπη, κυρίως στη Γερμανία όπου η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ έκανε λόγο για «τραγωδία», την ώρα που πολλοί πολιτικοί ηγέτες αποδίδουν το φαινόμενο στην κλιματική αλλαγή.

Στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία, οι ζημιές είναι πολλές. Όμως η κατάσταση είναι δραματική στη δυτική Γερμανία, όπου οι αρχές έκαναν απόψε λόγο για τουλάχιστον 59 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Πολλά χωριά παραμένουν αποκομμένα από τον υπόλοιπο κόσμο και εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι ακόμη πιο βαρύς. Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται.

Η αστυνομία του κρατιδίου της Ρηνανίας-Βόρειας Βεστφαλίας ανακοίνωσε απόψε ότι βρέθηκαν άλλα 5 πτώματα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 31. Στη γειτονική Ρηνανία-Παλατινάτο, έχουν χάσει τη ζωή τους 28 άνθρωποι.

«Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες», ανέφερε ένα στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Οι πλημμύρες αυτές είναι μια από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές που έχουν σημειωθεί στη μεταπολεμική Γερμανία. Πολλές πόλεις και χωριά έχουν κατακλυσθεί από τα νερά των ποταμών που υπερχείλισαν μετά τις βροχές, παρασέρνοντας στο πέρασμά τους αυτοκίνητα, καταστρέφοντας σπίτια και αναγκάζοντας του κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο στις στέγες για να γλιτώσουν.

Στις περιοχές όπου τα νερά άρχισαν να υποχωρούν, οι σοκαρισμένοι ακόμη κάτοικοι άρχισαν να επιθεωρούν ό,τι απέμεινε από τα σπίτια και τις γειτονιές τους.

Στην πόλη Σουλντ, από τα σπίτια απέμειναν μόνο σπασμένα δοκάρια και σωροί από χαλάσματα. Οι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι από τα συντρίμμια και τα πεσμένα δέντρα ενώ ψάρια σπαρταρούν κυριολεκτικά στις λιμνούλες που έχουν σχηματιστεί στη μέση του οδοστρώματος. «Έβρεχε συνεχώς για δυο-τρεις μέρες. Ίσως και τέσσερις, έχασα το μέτρημα», είπε ο Κλάους Ραντερμάχερ, που ζει στο Σουλντ εδώ και 60 χρόνια. «Είδα την πιτσαρία να πλημμυρίζει, μισή ώρα αργότερα πλημμύρισε και ο φούρνος. Υπάρχει ένα κάμπινγκ εκεί πέρα και άρχισαν να περνούν από εδώ τροχόσπιτα και σκηνές, φιάλες αερίου να επιπλέουν στο νερό. Ήμασταν ανήμποροι, έγινε τόσο γρήγορα. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Στην οινοπαραγωγό περιοχή Αρβάιλερ, στη Ρηνανία-Παλατινάτο, υπερχείλισε ο ποταμός Αρ και τα νερά κατέστρεψαν τουλάχιστον έξι σπίτια. Οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν φτυάρια χιονιού και σκούπες για να απομακρύνουν τη λάσπη από τα σπίτια και τα καταστήματά τους. «Αιφνιδιάστηκα. Είχα σκεφθεί ότι κάποια μέρα μπορεί να έφτανε εδώ το νερό, όχι όμως έτσι. Αυτό δεν είναι πόλεμος – απλώς η φύση αντεπιτίθεται. Επιτέλους, θα πρέπει να αρχίσουμε να την προσέχουμε», σχολίασε ένας κάτοικος, ο Μίχαελ Άχρεντ.

Τουλάχιστον 15 είναι οι νεκροί στο Εουσκίρχεν, στα νότια της Βόννης. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να εκκενώσουν τα σπίτια τους και ειδικά συνεργεία αντλούν νερό από ένα φράγμα, στα νότια του Εουσκίρχεν, καθώς εκφράστηκαν φόβοι ότι μπορεί να έσπαγε.

Πλημμύρες αναφέρθηκαν επίσης στην Κολονία και το Χάγκεν ενώ στο Λεβερκούζεν απομακρύνθηκαν 400 άνθρωποι από ένα νοσοκομείο. Στο Βούπερταλ οι ντόπιοι είπαν ότι τα υπόγεια πλημμύρισαν και τα σπίτια τους δεν έχουν πια ρεύμα. «Δεν μπορώ ούτε να μαντέψω πόσο μεγάλη θα είναι η ζημιά», είπε ο Καρλ-Χάιντς Σάμαν, ιδιοκτήτης ενός νάιτκλαμπ.

Εκατοντάδες στρατιώτες βοηθούν την αστυνομία και την πυροσβεστική στο έργο της διάσωσης στη Γερμανία. Αναπτύχθηκαν άρματα για να καθαρίσουν τους δρόμους από τις λάσπες και τα πεσμένα δέντρα ενώ ελικόπτερα διέσωσαν όσους είχαν εγκλωβιστεί σε στέγες κτιρίων.

Περίπου 200.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω της πλημμύρας.

Στο Βέλγιο, περίπου 10 σπίτια κατέρρευσαν στο Πεπινστέρ, αφού τα νερά του ποταμού Βεσντρ κατέκλυσαν την πόλη. Εκκενώθηκαν περισσότερες από 1.000 κατοικίες. Η βροχή προκάλεσε και πολλά προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες. Ακυρώθηκαν τα δρομολόγια της υπερταχείας Thalys από το Βέλγιο για τη Γερμανία. Έχει επίσης διακοπεί η ναυσιπλοΐα στον ποταμό Μεύση. Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις αγνοούνται. Μεταξύ αυτών είναι και ένα 15χρονο κορίτσι που παρασύρθηκε από τα νερά ενός ποταμού.

Στη γειτονική Ολλανδία, τα νερά προκάλεσαν πολλές ζημιές σε σπίτια στην επαρχία Λίμπουργκ, όπου εκκενώθηκαν πολλοί οίκοι φροντίδας ασθενών και ηλικιωμένων.

