Δέκα βήματα αποτελεσματικής ανάπτυξης στην εποχή της πανδημίας

Η πραγματικότητα όπως την γνωρίζαμε δεν υπάρχει πια.. Η κανονικότητα δεν είναι πια αυτή που γνωρίζαμε, έχει χαθεί χωρίς επιστροφή.. Μια νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα αρχίζει να δημιουργείται, που κανείς δεν γνωρίζει ούτε τι θα φέρει, ούτε πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί..

Πλέουμε σε αχαρτογράφητα νερά, ωστόσο κοινά αποδεκτό είναι ότι αν κάθε επιχείρηση δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα, αν δεν φανεί ευέλικτη ώστε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται, αν δεν βρει έγκαιρα λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν, τότε δυστυχώς δεν θα επιβιώσει.

Η προσοχή κάθε επιχείρησης και κάθε επαγγελματία επιβάλλεται πια να στραφεί έγκαιρα και με ιδιαίτερη ευελιξία σε νέες ιδέες και νέες ενέργειες που ποτέ πριν δεν είχε στραφεί, σε λύσεις και επιλογές που δεν έκανε ποτέ στο παρελθόν, σε τακτικές και στρατηγικές που δεν χρειάστηκε ποτέ πριν να σκεφτεί.

Η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από την στρατηγική αλλά και από την ευελιξία!

Έχοντας πολύχρονη εμπειρία σε διαφορετικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα και με έντονη και συνεχής δραστηριότητα έως και σήμερα σε διαφορετικούς κλάδους, προτείνουμε 10 βήματα αποτελεσματικής ανάπτυξης σε περιόδους κρίσης.

Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν, υπάρχουν όμως βήματα που εάν μια επιχείρηση τα περπατήσει έγκαιρα και ευέλικτα, οργανωμένα και στρατηγικά, μπορεί να δει την επόμενη ημέρα να ξημερώνει πιο αισιόδοξα και πιο αποτελεσματικά.

Οι 10 προτάσεις μας στην διάθεση σας… Enjoy!

Αποτυπώστε την υφιστάμενη κατάσταση

Κανείς ποτέ δεν μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα, αν δεν ξέρει καλά που βρίσκεται αυτή την στιγμή. Μην κάνετε προσωπικές εκτιμήσεις, μην βασίζεστε στην γνώμη των άλλων ακόμα κι αν είναι των περισσότερων, μην κάνετε ό,τι κάνουν κι οι άλλοι, ξεχάστε όσα γνωρίζατε μέχρι σήμερα. Αποτυπώστε απλά που βρίσκεται η δική σας επιχείρηση σήμερα (προϊόντα, υπηρεσίες, προσωπικό, οικονομικά μεγέθη, κόστη, κλπ). Σε κάθε περίπτωση θα προτείναμε ένα μικρό Swot Analysis, αποτυπώνοντας τις δυνάμεις και αδυναμίες σας, τις ευκαιρίες και τις απειλές σας. Η κατάσταση όμως είναι πρωτόγνωρη, για αυτό think out of the box, ξεχάστε την περπατημένη οδό και ψάξτε για νέες ευκαιρίες και νέα μονοπάτια. Μην ξεχνάτε ότι η επιβίωση κάθε επιχείρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οργάνωση της και η αποτελεσματική διαχείριση των επιμέρους λειτουργιών της είναι καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας.

Σχεδιάστε εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης της κρίσης

Μένοντας άπραγοι σε κατάσταση κρίσης δεν σας οδηγεί πουθενά. Προσπαθήστε να προβλέψετε πού θα οδηγηθεί η αγορά σας και σύμφωνα με την δική σας υφιστάμενη κατάσταση, τις δικές σας δυνάμεις και τους δικούς σας πόρους, σχεδιάστε διαφορετικά εναλλακτικά σενάρια για το πώς θα μπορούσατε να κινηθείτε. Σχεδιάστε ποιες ενέργειες θα μπορούσατε να κάνετε σε κάθε διαφορετικό σενάριο. Με αυτό τον τρόπο, όχι μόνο θα είστε πιο προετοιμασμένοι σε κάθε διαφορετική περίσταση, αλλά και θα μπορέσετε να προσαρμοστείτε πιο έγκαιρα και πιο ευέλικτα, ακόμα και σε σενάρια που δεν μπορέσατε να προβλέψετε.

Μειώστε τα περιττά κόστη ή τα κόστη που μπορούν να περιμένουν

Οι περισσότερες επιχειρήσεις σε κατάσταση κρίσης, μειώνουν το προσωπικό τους ή κόβουν τα έξοδα επικοινωνίας και διαφήμισης. Αναρωτιούνται άραγε ποιος θα κάνει σωστά την απαιτούμενη εργασία ή τι θα γίνει αν το κοινό τους δεν τους βλέπει πουθενά; Πριν λοιπόν πάρετε αποφάσεις που φαίνονται οι μόνες δυνατές αλλά σύντομα θα σας φέρουν σε ακόμα δυσκολότερη κατάσταση, σκεφτείτε να μειώσετε κόστη που είναι αναγκαία αλλά μπορούν να περιμένουν, έξοδα που είχατε προγραμματίσει να κάνετε αλλά μπορούν να καθυστερήσουν, κόστη που πληρώνατε χωρίς να προσέχετε ιδιαίτερα και θα μπορούσαν να είχαν ήδη μειωθεί ακόμα και σε ευνοϊκές συνθήκες.

Αναπροσαρμόστε την τιμολογιακή σας πολιτική

Μην κινηθείτε βιαστικά και αρχίσετε τις εκπτώσεις. Το κυνήγι της μειωμένης τιμής έναντι του ανταγωνισμού σας δεν σας δίνει πάντα το προβάδισμα. Σκεφθείτε προσεκτικά ποια προϊόντα ή υπηρεσίες σας δίνουν το περιθώριο να προσαρμόσετε τις τιμές σας σε πιο ευέλικτα πακέτα τιμών για τον τελικό αγοραστή, δημιουργήστε bundles (συνδυασμούς προϊόντων) σε καλύτερες τιμές από την αρχική τιμή του κάθε προϊόντος ξεχωριστά, προτείνετε στους πελάτες σας δώρα και προσφορές, από τις οποίες μπορεί να κερδίσει κι εκείνος κι εσείς.

Δημιουργήστε νέες υπηρεσίες και πακέτα υπηρεσιών

Σκεφθείτε ψύχραιμα, ξεθάψτε ιδέες που είχατε στο παρελθόν, σκεφτείτε νέες ιδέες που μπορούν να σας οδηγήσουν σε νέα μονοπάτια. Συνδυάστε προϊόντα και δημιουργήστε ένα νέο πακέτο προϊόντων, προχωρήστε σε νέες υπηρεσίες που σκεφτόσασταν να δημιουργήσετε αλλά δεν βρήκατε ποτέ τον χρόνο να προχωρήσετε, σκεφτείτε εντελώς διαφορετικά και δημιουργήστε προϊόντα ή υπηρεσίες που ίσως δεν άπτονται του αντικειμένου σας αλλά θα μπορούσαν να ταιριάξουν με αυτό και να αποτελέσουν νέες πηγές εσόδων. Κάθε κρίση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία, αρκεί να αντιδράσετε έγκαιρα και με ευελιξία, αρκεί να σκεφτείτε out of the box, μη μένοντας στην σκέψη, αντίθετα υλοποιώντας τις ιδέες σας.

Αναζητήστε νέα κοινά-στόχους, νέες αγορές

Η αγορά αλλάζει, τα κοινά όπως τα γνωρίζουμε έως σήμερα αλλάζουν και νέα κοινά και νέες ανάγκες δημιουργούνται. Κινηθείτε έξυπνα και απευθυνθείτε σε νέες αγορές-στόχους, αγορές που είτε υπήρχαν αλλά δεν είχατε ποτέ απευθυνθεί σε αυτές, είτε δημιουργούνται τώρα και εσείς μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτές πρώτοι από όλους αποσπώντας μερίδιο αγοράς. Σκεφθείτε ακόμα ότι τα δεδομένα δεν είναι αυτά που γνωρίζατε, συνεπώς ίσως έχετε μια ιδέα για μια αγορά που εσείς οι ίδιοι μπορείτε να δημιουργήσετε, για παράδειγμα μέσα από ένα προϊόν ή συνδυασμό προϊόντων που κανείς μέχρι σήμερα δεν είχε σκεφτεί. Αναπροσαρμοστείτε και σκεφτείτε νέα κοινούς-στόχους, πιο ελκυστικά και πιο ευέλικτα για την εποχή που ζούμε.

Συσφίξτε τις σχέσεις σας με τους πελάτες σας

Μην διστάσετε να ξαναθυμηθείτε παλιότερους πελάτες, πελάτες που έχουν μπει στον «αυτόματο πιλότο» και εξυπηρετούνται μόνοι τους, πελάτες που αγοράζουν χωρίς την δική σας βοήθεια. Ξέρετε καλά ότι ποτέ δεν έπρεπε να τους ξεχάσετε, τώρα όμως πρέπει όχι μόνο να τους θυμηθείτε και να αναθερμάνετε τις σχέσεις σας μαζί τους, αλλά και να τους ενθαρρύνετε να σας στηρίξουν, δίνοντάς τους σοβαρούς λόγους να το κάνουν. Δείτε ακόμα πελάτες που επικοινώνησαν αλλά ποτέ δεν συνεργάστηκαν μαζί σας ή υπάρχοντες πελάτες που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από μια συμπληρωματική σας υπηρεσία ή το καινούριο σας προϊόν. Βάλτε στο επίκεντρο τον άνθρωπο, επικυρώστε δεσμούς εμπιστοσύνης και δημιουργήστε νέους τρόπους ανάπτυξης πωλήσεων.

Επανασχεδιάστε την στρατηγική επικοινωνίας σας

Μέσα και τρόποι επικοινωνίας που πριν δεν αξιοποιούσατε, ενέργειες που κάνατε μόνοι σας χωρίς την βοήθεια ενός επαγγελματία με μικρά αποτελέσματα, ιδέες προβολής και επικοινωνίας με τον πελάτη σας που ποτέ δεν αξιοποιήσατε, μπορεί να αποδειχθούν η ευκαιρία σας. Η σωστή αξιοποίηση Digital & Social Media Marketing ενεργειών αποδεικνύεται ήδη στην πράξη ότι δίνει σημαντικό προβάδισμα στην εποχή της πανδημίας που διανύουμε. Σταματήστε να μένετε κρυμμένοι και φοβισμένοι και βγείτε στο κοινό σας με φωνή δυνατή, περιεχόμενο με ουσία, μηνύματα ξεκάθαρα και στοχευμένα. Η κατάλληλη επικοινωνία μπορεί να αποδειχθεί το πιο δυνατό σας όπλο.

Προχωρήστε σε συνέργειες και συνεργασίες

Το ταλέντο κερδίζει το παιχνίδι, η ομάδα κερδίζει πρωταθλήματα. Σκεφτείτε και προχωρήστε σε νέες συνεργασίες που σχετίζονται και μπορούν να εμπλουτίσουν τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες, συνέργειες σε τομείς συναφή με τους δικούς σας με πυρήνα την παράλληλη κάλυψη διαφορετικών ή μεγαλύτερων αναγκών ή ακόμα και συνέργειες και συνεργασίες σε εντελώς διαφορετική από την δική σας επιχειρηματική δραστηριοποίηση που ωστόσο μπορεί να προβεί κερδοφόρα. Οι κατάλληλες συνέργειες και συνεργασίες, με στρατηγική και ευελιξία, μπορούν να φέρουν στο τραπέζι ιδέες και λύσεις που ποτέ δεν σκεφτήκατε ή να επιφέρουν ένα αποτέλεσμα που μόνοι σας ποτέ δεν θα μπορούσατε να επιτύχετε.

Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας, αποκτήστε νέες γνώσεις

Γνωρίζετε καλά ότι το μεγαλύτερο κεφάλαιο μιας εταιρίας είναι το προσωπικό της. Δεν είναι τυχαίο που πολλές επιχειρήσεις επενδύουν στην εκπαίδευση του προσωπικού τους και σίγουρα δεν είναι τυχαίο που η απόκτηση νέων δεξιοτήτων μέσα στις μέρες αυτές της πανδημίας έχει αυξηθεί ιδιαίτερα. Ρωτήστε το προσωπικό σας τι γνώσεις θα τους ήταν απαραίτητες για να προσαρμοστούν καλύτερα στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η πανδημία και να υποστηρίξουν έτσι πιο αποτελεσματικά την εταιρία. Σκεφτείτε εσείς οι ίδιοι ποιες δεξιότητες θα σας ήταν χρήσιμο να βελτιώσετε, ώστε να αποκτήσετε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μπορεί να φανεί σωτήριο αυτή την εποχή αλλά στην νέα πραγματικότητα που δημιουργείται.

Quote

Αυτοί που επιβιώνουν δεν είναι ούτε οι πιο δυνατοί, ούτε οι πιο έξυπνοι.. Αλλά αυτοί που μπορούν να αλλάξουν!» – Δαρβίνος

Η νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα που διαμορφώνουν τα νέα δεδομένα της πανδημίας δεν είναι εύκολο να την διαχειριστεί κανείς.

Απαιτείται έγκαιρη προετοιμασία, ψυχραιμία και σύνεση, στρατηγική και ευελιξία.

Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που θα καταφέρουν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να σχεδιάσουν προσεκτικά τα επόμενα βήματα τους, θα είναι αυτοί που όχι μόνο θα επιβιώσουν, αλλά θα βγουν και κερδισμένοι!

Όπως είπε ο Robert Kiyosaki, «αν φοβάστε να ρισκάρετε, περιμένετε μέχρι να αποτύχετε».

Εμείς λέμε, σκεφτείτε out of the box, σκεφτείτε όπως δεν σκεφτήκατε ποτέ μέχρι τώρα και μην διστάσετε να επιλέξετε ενέργειες που μέχρι τώρα δεν είχατε επιλέξει ποτέ.

Οι ίδιες παλιές τακτικές φέρνουν τα ίδια παλιά αποτελέσματα, μην φοβηθείτε να ρισκάρετε!

Μαγικές συνταγές, το ξαναλέμε, δεν υπάρχουν. Κάθε αλλαγή είναι δύσκολη και ενέχει ρίσκο. Το ίδιο το επιχειρείν είναι ένα ρίσκο. Αλλάζοντας τρόπο σκέψης και δράσης έχετε μια ευκαιρία να επιβιώσετε και να προχωρήσετε μπροστά!

