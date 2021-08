ΔΕΔΔΗΕ: Προχώρα η αποκατάσταση των ζημιών- Πού δεν υπάρχει ακόμη ρεύμα

Ο ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης του κοινού, ενημερώνει ότι συνεχίζονται και σήμερα, Τετάρτη 11 Αυγούστου, με πυρετώδεις ρυθμούς οι εργασίες αποκαταστάσης των τεράστιων ζημιών, οι οποίες προκλήθηκαν στο Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα τις προηγούμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, στη Βόρεια Εύβοια και στις περιοχές Λίμνης, Μαντουδίου και Αγίας Άννας, ο ΔΕΔΔΗΕ με 19 συνεργεία αποτελούμενα από δυναμικό 84 ατόμων, έχει αποκαταστήσει έως σήμερα 235 στύλους από το σύνολο των 800 στύλων που έχουν καταστραφεί και 15 χλμ. δικτύου από το σύνολο των 34 χλμ. που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Η επανηλεκτροδότηση των πελατών έχει πραγματοποιηθεί σε ποσοστό 93%.

Εκκρεμούν 14 οικισμοί προς ηλεκτροδότηση από τους οποίους ωστόσο οι 13 ηλεκτροδοτούνται με ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ). Αντίστοιχα, στις περιοχές Ισταίας και Αιδηψού, στις οποίες επισημαίνεται πως η πυρκαγιά είναι ακόμα σε εξέλιξη, 9 συνεργεία με συνολικό δυναμικό 38 ατόμων έχουν αποκαταστήσει έως σήμερα 20 στύλους από το σύνολο των 250 που έχουν καταστραφεί και 2,5 χλμ. δίκτυο από το σύνολο των 12 χλμ. που χρήζει αποκατάστασης.

Παράλληλα, έχει επανηλεκτροδοτηθεί το 90% των πελατών. Εκκρεμούν 11 οικισμοί προς ηλεκτροδότηση εκ των οποίων οι 2 ηλεκτροδοτούνται με Η/Ζ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να ηλεκτροδοτηθούν 5 επιπλέον οικισμοί. Τονίζεται ότι για το σύνολο των αναφερόμενων περιοχών και σε συνεννόηση με την Περιφερειακή και Δημοτική Αρχή έχουν εγκατασταθεί Η/Ζ σε όλα τα κρίσιμα αντλιοστάσια.

Όσον αφορά στην Πελοπόννησο, στην περιοχή του Αγρινίου έχει πραγματοποιηθεί πλήρης αποκατάσταση των ζημιών.

Στην περιοχή της Καλαμάτας από το σύνολο των 64 στύλων που χρήζουν αποκατάστασης έχουν αντικατασταθεί οι 51 και 7,3 χλμ. δικτύου από το σύνολο των 9,6 χλμ. Ουσιαστικά, έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών ηλεκτροδότησης και εκκρεμούν αποκαταστάσεις σε μεμονωμένες παροχές με εκτεταμένες ζημιές του δικτύου για τις οποίες συνεχίζονται οι εργασίες, όπου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως αύριο.

Στην περιοχή του Πύργου, από το σύνολο των 226 στύλων έχουν αντικατασταθεί οι 116 και έχουν αποκατασταθεί 12,6 χλμ. δικτύου από το σύνολο των 20,6 χλμ. που έχουν υποστεί ζημιές. Έχει ηλεκτροδοτηθεί το 90% των παροχών, ενώ παραμένουν εκτός τα χωριά Νεμούτα και Πεύκη και μεμονωμένες διάσπαρτες περιοχές. Οι εργασίες εκτελούνται από συνεργεία με δυναμικό 110 ατόμων.

Στην περιοχή της Σπάρτης, έχουν αντικατασταθεί 91 στύλοι από το σύνολο των 551 και έχουν επισκευασθεί 10 χλμ. δικτύου από το σύνολο των 44 χλμ. Έχει ηλεκτροδοτηθεί το 95% των παροχών και παραμένουν εκτός τα χωριά Σιδηρόκαστρο, Μυρσίνη, Λυγερά, Κονάκια, Πολυάραβος, τμήμα του Αγ. Βασιλείου και Πλατάνου. Στην περιοχή συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών, όπου επισημαίνεται ότι οι περισσότερες βρίσκονται σε δυσπρόσιτα σημεία. Στην περιοχή εργάζονται πυρετωδώς συνεργεία συνολικού δυναμικού 37 ατόμων.

Στην περιοχή της Τρίπολης, υπάρχει ακόμη φωτιά σε εξέλιξη με καθημερινές αναζωπυρώσεις, οι οποίες απειλούν επιπλέον τμήματα του δικτύου. Ωστόσο, έχουν ηλεκτροδοτηθεί τα χωριά Ίσαρη και Βάστα.

Τέλος, όσον αφορά στην Αττική, συνεργεία συνολικού δυναμικού 310 ατόμων, έχουν αποκαταστήσει 481 στύλους από το σύνολο των 953 που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 35 χλμ. δικτύου από το σύνολο των 49 προς αποκατάσταση χλμ. Η ηλεκτροδότηση έχει επανέλθει σε ποσοστό 95%. Εκκρεμεί η επανηλεκτροδότηση μικρών τμημάτων των περιοχών Ιπποκρατείου Πολιτείας, Αφιδνών, Μαλακάσας, Δροσοπηγής, Αγ. Στεφάνου και Βαρυμπόμπης.

Σημειώνεται, ότι για την ταχύτερη και ασφαλή επανηλεκτροδότηση όλων των πληγέντων από τις κασταστροφικές πυρκαγιές, συνιστάται στους πολίτες να ελέγχουν το καλώδιο της γραμμής του γενικού πίνακα της κατοικίας τους μέχρι τον μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ και στην περίπτωση που αυτό εμφανίζει σημάδια φθοράς (μαυρίσματα ή σκασίματα στη μόνωση από φωτιά, κλπ.) να καλούν άμεσα τον ηλεκτρολόγο τους για έλεγχο και επισκευή του καλωδίου, όπου αυτό απαιτείται.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/deddie-proxora-i-apokatastasi-ton-zimion-pou-den-yparxei-akomi-reyma

