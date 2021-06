Δ.Θεσσαλονικης: Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών – Καλοκαίρι 2021

Η Διεύθυνση Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης συνεχίζει το φετινό καλοκαίρι, για 22η συνεχόμενη χρονιά, το πετυχημένο πρόγραμμα “Δημιουργική Απασχόληση μαθητών κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών των Σχολείων για εργαζόμενες μητέρες – Καλοκαίρι 2021”!

Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν στους κατοίκους της πόλης μας, των οποίων τα παιδιά φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών εργαζομένων, πολύτεκνων μητέρων και μονογονεϊκών οικογενειών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν τα παιδιά που μόλις τελείωσαν τα Προνήπια (έτος γέννησης 2016) μέχρι και τα παιδιά που τελείωσαν το Δημοτικό Σχολείο (έτος γεν. 2009) και φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης . Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα σε άλλο πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης που οργανώνεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΗΘ κλπ).

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά, με εκπαιδευτικούς σε διάφορες δραστηριότητες, όπως: θεατρικά δρώμενα, ζωγραφική, μουσική, χορός, γυμναστική, αθλοπαιδιές κ.λ.π.

Η φετινή Δημιουργική Απασχόληση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021 και θα διαρκέσειέως την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021. Θα λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός Σαββάτου – Κυριακής, από τις 07:00 έως τις 16:00, στις παρακάτω σχολικές μονάδες του Δήμου μας:

13 ο Δημοτικό Σχολείο, Βαλαγιάννη 1 (Ε΄ Κοινότητα)

66 ο Δημοτικό Σχολείο, Ν. Καπάτου 8 & Γαλανάκη (Β΄ Κοινότητα)

87 ο Δημοτικό Σχολείο, 25 ης Μαρτίου 1 (E΄ Κοινότητα)

92 ο Δημοτικό Σχολείο, Παπάφη 229 (Δ΄ Κοινότητα)

1 ο Πειραματικό Κ.Δ.Β.Μ., Εγνατία 132 (Α΄ Κοινότητα)

28 ο Δημοτικό Σχολείο, Κατσιμίδη 37 (Δ΄ Κοινότητα)

1ο Ειδικό Σχολείο Θεσ/νίκης, Καραϊσκάκη 1Α (Ε΄ Κοινότητα)

Όσοι γονείς επιθυμούν τη συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 έως και την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021. Η αίτηση συμμετοχής των γονέων και φέτος θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/applications/kdap/

Μαζί με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό αρχείο βεβαίωση εργασίας της μητέρας ή αντίγραφο αποδεικτικού μηνιαίων αποδοχών ή πρόσφατων ενσήμων της μητέρας. Οι πολύτεκνες μητέρες, οι μητέρες με παιδιά με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και οι μονογονεϊκές οικογένειες, δεν υποβάλλουν βεβαίωση εργασίας, παρά μόνο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εξαιτίας των πρωτόγνωρων συνθηκών που βιώνουμε και λόγω των αυστηρών μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοΐου COVID-19, ο αριθμός των παιδιών που θα συμμετέχουν θα είναι περιορισμένος. Σύμφωνα με την ισχύουσα κατάσταση και βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ, σε κάθε σχολείο δεν μπορούν να συμμετέχουν παράλληλα πάνω από 90 παιδιά . . Επίσης θα είναι υποχρεωτικό κάθε εβδομάδα να υποβάλλονται τα παιδιά σε self test και να προσκομίζεται η αντίστοιχη βεβαίωση. (To self test θα γίνεται με επιβάρυνση των γονέων/κηδεμόνων) .

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, οι γονείς μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο σχολείο ενδιαφέροντος.

Παρακαλούνται οι γονείς να μην κάνουν εγγραφές εφόσον δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη, με αποτέλεσμα να δεσμεύονται θέσεις. Θα ισχύσει σειρά προτεραιότητας των εισερχόμενων αιτήσεων

Σε περίπτωση που οι γονείς έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά αδυνατούν να εκτυπώσουν ή να σκανάρουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρή δυσκολία κατάθεσης, μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Τμήμα Προγραμμάτων & Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού (οδός: Κλεάνθους 72 – Άνω Τούμπα) από την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 έως και την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2020 από ώρα 08.30 – 14.00.

Η διαδικασία εγγραφής -όπως και πέρυσι- θα ολοκληρωθεί με την κατάθεση της αίτησης που θα πρέπει να εκτυπωθεί συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία και να κατατεθεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ υπογεγραμμένη κατά την ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ που θα πάει το παιδί στο σχολείο.

Σας ενημερώνουμε ότι η παράδοση – παραλαβή του παιδιού στο σχολείο θα γίνεται αυστηρά με την επίδειξη ταυτότητας του γονέα/κηδεμόνα ή των προσώπων που έχουν δηλωθεί να παραλαμβάνουν το μαθητή.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα κάτωθι τηλέφωνα του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης:

231331- 8661, 231331- 8662, 231331- 8663, 231331- 8664, 231331- 8666