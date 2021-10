COP26: Ποιοι ηγέτες θα είναι παρόντες στη Γλασκώβη και ποιοι θα απουσιάζουν

Ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο θα αρχίσουν να φτάνουν από αυτό το Σαββατοκύριακο στη Γλασκώβη, όπου ξεκινά αύριο Κυριακή η σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα (COP26).

Η COP26 θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Οκτωβρίου ως τις 12 Νοεμβρίου.

Ποιοι ηγέτες κρατών θα παραστούν στη σύνοδο, η οποία, σύμφωνα με ειδικούς, είναι η τελευταία ευκαιρία του κόσμου να θέσει υπό έλεγχο την κλιματική αλλαγή και ποιοι θα είναι απόντες;

Παρόντες στην COP26

ΗΠΑ: Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν όπως και ο ειδικός, προεδρικός απεσταλμένος για το Κλίμα Τζο Κέρι αλλά και η σύμβουλος για το κλίμα Τζίνα ΜαΚάρθι θα είναι παρόντες στη σύνοδο. Ο Λευκός Οίκος έχει ανακοινώσει ότι ακόμη 10 υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα παραστούν.

Βρετανία: Ο πρωθυπουργός της χώρας Μπόρις Τζόνσον θα είναι παρών στην COP26 καθώς η χώρα του φιλοξενεί τη σύνοδο. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι «ανησυχεί πολύ» για το αν η σύνοδος αυτή θα είναι επιτυχής.

Επίσης παρόντες θα είναι ο πρίγκιπας Κάρολος και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μαζί με τις συζύγους τους, τη δούκισσα της Κορνουάλης Καμίλα και τη δούκισσα του Κέμπριτζ Κέιτ.

Εξάλλου θα συμμετάσχει και η πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στάρτζον, όπως και ο γνωστός φυσιοδίφης Ρίτσαρντ Ατένμπορο.

Γαλλία: Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα είναι παρών στη σύνοδο εν μέσω διπλωματικής έντασης με την Αυστραλία μετά την αμυντική συμφωνία AUKUS.

ΕΕ: Την Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκπροσωπήσουν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο επίτροπος αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία Φρανς Τίμερμανς αλλά και οι Ευρωπαίες επίτροποι Ενέργειας Κάντρι Σίμσον και Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών Μαρέιντ Μαγκίνες.

Ινδία: Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι θα είναι παρών στη σύνοδο. Μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα, η Ινδία εκπέμπει τη μεγαλύτερη ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως.

Αυστραλία: Ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον έχει επιβεβαιώσει ότι θα παραστεί στη σύνοδο. Αν και πολλές χώρες έχουν δεσμευθεί να πετύχουν την ουδετερότητα του άνθρακα ως τα 2050 η Αυστραλία αρνείται να θέσει πιο αυστηρούς στόχους.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, στη σύνοδο θα παραστούν:

Ελλάδα: Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιταλία: Ο πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι

Ισραήλ: Ο πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ

Τουρκία: Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό

Κολομβία: Ο πρόεδρος Ιβάν Ντούκε

Σουηδία: Ο πρωθυπουργός Στέφαν Λεβέν

Ελβετία: Ο πρόεδρος Γκι Παρμαλέν

Νότια Κορέα: Ο πρόεδρος Μουν Τζε-ιν

Νιγηρία: Ο πρόεδρος Μουχαμάντου Μπουχάρι

Γκάνα: Ο πρόεδρος Νάνα Ακούφο- Άντο

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Ο πρόεδρος Φέλιξ Τσισεκέντι, νυν πρόεδρος και της Αφρικανικής Ένωσης.

Αργεντινή: Ο πρόεδρος Αλμπέρτο Φερνάντες

Απουσίες

Κίνα: Ο πρόεδρος της Κίνας, της πιο πολυπληθούς χώρας παγκοσμίως, Σι Τζιπίνγκ δεν θα είναι παρών στη σύνοδο, ωστόσο θα παρέμβει μέσω βιντεοσύνδεσης. Ο Σι δεν έχει φύγει από την Κίνα μετά το ξέσπασμα της πανδημίας covid-19.

Στην COP26 την Κίνα αναμένεται να εκπροσωπήσει ο υφυπουργός περιβάλλοντος Ζάο Γινγκμίν και ο απεσταλμένος για το κλίμα Σιέ Ζενχουά.

Ρωσία: Ούτε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα ταξιδέψει στη Γλασκώβη, αν και θα συμμετάσχει επίσης μέσω βιντεοσύνδεσης.

Βρετανία: Η βασίλισσα Ελισάβετ θα απουσιάζει από τη σύνοδο καθώς οι γιατροί της της συνέστησαν να ξεκουραστεί. Θα απευθυνθεί στους συμμετέχοντες μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, όπως ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Βατικανό: Ο πάπας Φραγκίσκος δεν θα συμμετάσχει στην COP26. Πηγή από το Βατικανό δήλωσε ότι πιθανόν να απευθύνει μήνυμα μέσω βίντεο ή ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν να διαβάσει ένα μήνυμα εκ μέρους του.

Ιράν: Ο πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί δεν θα πάει τελικά στη Γλασκώβη μετά τις αναφορές των βρετανικών μέσων ενημέρωσης ότι τοπικοί πολιτικοί ζήτησαν να συλληφθεί για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία.

Βραζιλία: Ο ακροδεξιός πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου δεν θα παραστεί στη σύνοδο. Η κυβέρνησή του έχει δεχθεί πολλές επικρίσεις για την περιβαλλοντική της πολιτική, κυρίως λόγω της μαζικής αποψίλωσης του Αμαζονίου.

Μεξικό: Ο πρόεδρος Άντρες Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ δεν θα είναι παρών.

Νότια Αφρική: Ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόζα δεν θα μεταβεί στη Γλασκώβη λόγω των τοπικών εκλογών που πραγματοποιούνται στη χώρα την 1η Νοεμβρίου.

Ιαπωνία: Ο νέος πρωθυπουργός της χώρας Φούμιο Κισίντα ενδεχομένως θα συμμετάσχει μέσω βιντεοσύνδεσης.

Πορτογαλία: Ο πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα ακύρωσε τη συμμετοχή του καθώς υπάρχει ενδεχόμενο η χώρα να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές

