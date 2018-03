Η Coca-Cola με νέα συσκευασία, ίδια υπέροχη γεύση και πιο cool από ποτέ

Η Coca-Cola, το brand που δε μεγαλώνει ποτέ, μιλάει ακόμα πιο δυνατά στη γλώσσα του νεανικού κοινού, μεταμορφώνεται και γίνεται πιο… COOL από ποτέ.

Φέτος, η Coca-Cola αντικαθιστά τα κουτάκια των 330ml με νέες και πιο μοντέρνες συσκευασίες, για όλες τις Coke επιλογές. Πιο ψηλό, πιο λεπτό, πιο social, πιο «WOAH», αλλά με την ίδια υπέροχη γεύση, το αγαπημένο σου αναψυκτικό υπόσχεται να σου προσφέρει ακόμα πιο δυνατές στιγμές απόλαυσης.

Οι νέες συσκευασίες Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Coca-Cola χωρίς θερμίδες και με γλυκαντικό από το φυτό Στέβια και Coca-Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη, θα σου χαρίσουν στιγμές απόλαυσης, με λιτές γραμμές, μοντέρνο design και ακόμη πιο παιχνιδιάρικη διάθεση.

Οι νέες συσκευασίες είναι ακόμα πιο φιλικές προς το περιβάλλον, καθώς είναι πιο ελαφριές συγκριτικά με τις προηγούμενες, ενώ το λογότυπο του νέου application της Coca-Cola, «WOAH» (Where Only Awesome Happens), βρίσκει τη δική του θέση πάνω στα νέα κουτάκια, προσκαλώντας όλους τους Coke lovers σε έναν κόσμο γεμάτο απόλαυση.

Ως ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά brands στον κόσμο, η Coca-Cola ακούει τις ανάγκες των καταναλωτών, οι οποίες αλλάζουν διαρκώς. Αυτή τη φορά, με επίκεντρο τους νέους, απαντάει με την πιο trendy επιλογή και σε παροτρύνει να επιλέξεις τη δική σου αγαπημένη γεύση, μέσα από τις πιο COOL συσκευασίες ever. Enjoy.